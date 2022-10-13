PRADA限定蓬鬆Nappa系列新品登場　糖果色三角雲朵包、腋下包

【PRADA手袋】最近幾季時裝界興起了雲朵包熱潮，繼LOEWE早前發布了以蓬鬆Nappa皮革製作的充氣感手袋後，PRADA亦同樣加入戰團。PRADA由即日起至10月30日以台灣作為亞太區的第一站，開設期間限定店PRADA Village，發售多款獨家限定新品，例如Nappa Soft手袋及鞋款等，糖果色加上棉花糖質感的設計十分夢幻。



PRADA Village期間限定店以台灣作為亞太區的第一站，於即日起至10月30日登陸台北BELLAVITA寶麗廣場，場內有三間糖果色調小屋，發售Nappa Soft手袋及鞋款等獨家限定新品，其他地區及門市都尚未上架，雖然未知香港會何時發售新系列，但以下就先看看有什麼值得入手的單品吧。

PRADA Village期間限定店以台灣作為亞太區的第一站（PRADA）

PRADA Village以品牌經典的Prada Galleria、Prada Moon、Triangle手袋作為主打商品，手袋趕上雲朵包熱潮，材質換上了Nappa Soft小羊皮革製作，外型膨潤蓬鬆，充滿空氣感，觸感澎軟輕盈。加上粉紅色、粉黃色、粉藍色的糖果色調，流露出滿滿的少女悄皮感，玩味十呎，非常適合配襯春夏造型。

除了手袋，PRADA Village店內亦會發售其他時尚單品，值得留意的還有同樣換上蓬鬆Nappa Soft小羊皮的拖鞋、厚底鞋、高踭鞋款式，更有PRADA的琺瑯三角形標誌作點綴，設計與手袋互相呼應。此外，店內還有帽子、頭箍、外套等一系列服飾發售。