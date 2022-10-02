芭蕾舞平底鞋再掀熱潮　Miu Miu綢緞舞鞋極有質感

對於芭蕾舞者來說，與練習同樣重要的，莫過於是一雙好穿的芭蕾舞鞋。看過芭蕾舞者的腿的人應該也會發現，在她們光鮮亮麗的舞姿背後，是一段又一段的辛酸史，輕盈纖長的雙足也因為長年的耗損變得「金玉其外，敗絮其中」。

作家 Jane Eldershaw 曾經說過：「一雙好鞋會帶妳走向美好的地方。」但是只有漂亮是不足夠的，一雙好穿的鞋子，方能陪伴你走得更遠，舒適感與時尚並重才是現代服飾的哲學。隨著秋夏緩緩過去，眼利的你可能也會發現，芭蕾平底鞋的熱潮正在悄悄萌芽，為下年度的春夏款式率先展開預告。



芭蕾舞平底鞋1. Miu Miu 綢緞芭蕾舞鞋 HKD 8,050

Miu Miu 綢緞芭蕾舞鞋 HKD 8,050 （Miu Miu 官網）

Miu Miu近幾季亦在此演繹了2016年的芭蕾平底鞋，相信這股芭蕾熱潮將如火如荼地繼續蔓延。這次的芭蕾舞鞋系列相較以前的更為簡約，只加入一條印有品牌Logo的橡皮帶。顏色和綢緞材質亦高度還原真正的芭蕾舞鞋外型。顏色分別有淡粉紫色、白色、黑、紅、可可棕和湖水藍6色供選擇。除了平底設計，還有85cm高跟鞋款，斗零鞋根更顯浪漫與高貴。

芭蕾舞平底鞋2. CHANEL MARY JANES娃娃鞋 HKD 9,500

CHANEL MARY JANES娃娃鞋 HKD 9,500（Chanel官網）

談到優雅和女人味兼具的鞋款，不能不提的必須是Audrey Hepburn和Brigitte Bardot等謬思女神詮釋的法式風格芭蕾舞鞋，其中1984年由Gabrielle Chanel女士設計的芭蕾平底鞋更是經典中的經典。2022年CHANEL秋冬系列作出了嶄新演繹，Mary Jane娃娃鞋由羊毛及羅緞製成，以桃紅底色與黑色格紋編織而成，旁邊更飾有花朵造型的金屬扣，多添了一份甜美與可愛，復古之餘也注入摩登的元素。

芭蕾舞平底鞋3. Aeyde Uma HK$‌2,200

Aeyde Uma HK$‌2,200（Aeyde官網）

Uma 是扁平Mary jane款式，帶有圓滑的方頭。 Uma 採用柔軟的納帕皮革製成，完美貼合足部，並配有帶有標誌性 Aeyde 搭扣的精緻肩帶，採用意大利製造皮革。有4色可選，包括Creamy，peach，black和saffron Nappa。