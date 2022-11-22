GU感謝節2022優惠︳10款女裝時尚單品大減價　衛衣、針織毛衣7折

GU感謝節 2022| 以東京時尚打響旗號的GU冬季感謝節又來了！於11月25日至12月8日期間，多款GU女裝夾棉外套、針織外套、款式百搭的衛衣、秋冬熱賣褲款及各式保暖內衣會有優惠。以下讓我們率先看一下吧！



GU感謝節2022女裝推介 | 1. 夾棉HEAT PADDED外套 $199（原價$299）

GU感謝節女裝推介 | 夾棉HEAT PADDED外套 $199（原價$299）

說到保暖及設計感兼備，一定非夾棉HEAT PADDED外套莫屬了！隨著氣溫驟降，是時候入手秋冬必備保暖外套。原價$299、現價$199的女裝夾棉HEAT PADDED外套短版剪裁輕盈，採用可保存空氣的高性能棉材質，保暖同時跣水，加上各種流行色彩，充分保暖之餘也不忘塑造輕巧造型。

GU感謝節2022女裝推介 | 2. Cropped Sweat Pullover $99 (原價$149)

GU感謝節女裝推介 | Cropped Sweat Pullover $99 (原價$149)

今季GU的衛衣系列色彩奪目，尤其女裝全新的流行短版剪裁，更可締造多層次穿搭，為造型注入亮點，Cropped Sweat Pullover由原價$149減至現價 $99。穿搭方面，女士可以搭配長裙或加入飾物，如：眼鏡、項鏈等作配襯，整體造型慵懶中更顯氣質個性。

GU感謝節2022女裝推介 | 3. Cropped Sweat Hoodie $149 (原價 $179)

GU感謝節女裝推介 | Cropped Sweat Hoodie $149 (原價 $179)

這款Cropped Sweat Hoodie純色衛衣原價 $179， 現價$149。設計簡樸俐落，貫徹日本簡約風格。下身搭配長牛仔褲或碎花長裙也很適合不過了，給人休閒卻精心搭配過的感覺！

GU感謝節2022女裝推介 | 4. Cable Cropped Cardigan $149 (原價$199)

GU感謝節女裝推介 | Cable Cropped Cardigan $149 (原價$199)

麻花紋理短版針織外套Cable Cropped Cardigan原價$199，現價$149。多款時尚顏色輕鬆變換冬日亮麗造型，打造日系女孩風格！

GU感謝節2022女裝推介 | 5. Feather Yarn Striped Sweater $129 (原價$179)

GU感謝節女裝推介 | Feather Yarn Striped Sweater $129 (原價$179)

今季GU秋冬話題新品絕對不能不提採用羽毛紗材質Feather Yarn針織外套及上衣！其溫暖輕柔的觸感，為大家帶來舒適感和冬天的溫暖之餘，更展示獨有個人魅力的穿搭方案，一舉兩得。原價$179，現只售$129。

GU感謝節女裝推介 | Feather Yarn Striped Sweater $129 (原價$179)

GU感謝節2022女裝推介 | 6. Feather Yarn Cropped Cardigan ／Feather Yarn Oversized Cardigan $149 (原價$199)

同樣以Feather Yarn作為原材粒的Feather Yarn Cropped Cardigan ／Feather Yarn Oversized Cardigan原價$199，現價$149。毛毛材質十分適合寒冷的冬天，而且顏色多，有大地色系，如：杏色、咖啡色，亦有東京時尚鮮艷色系，例如：淺紫和鮮綠色，絕對有一款是你的之心水。

GU感謝節2022女裝推介 | 7. Corduroy Jumper Skirt $199 (原價$249)

GU感謝節女裝推介 | Corduroy Jumper Skirt $199 (原價$249)

女裝Corduroy Jumper Skirt原價$249，現售$199。復古燈芯絨吊帶裙穿出東瀛街頭時尚感，大地色調可融合作日常穿搭，裏面搭配冬日必不能少的長袖針織冷衫最為適合。

GU感謝節2022女裝推介 | 8. Pull-On Pants(Stripe) $149 (原價$179)

事實上，很多人都着重上衣，而忽略下身的穿搭，但其實下身的穿搭往往都是時尚與潮流的精粹，而褲款則可視為整套造型的點綴，因此選擇合身版型的裙或褲款單品亦至為重要。GU多款男女褲及裙款備以精細剪裁設計，用色及設計均充份流露東京流行元素，助你穿出百變穿搭。

GU感謝節2022女裝推介 | 9. Pull-On Pants $149 (原價$179)

GU感謝節女裝推介 | Pull-On Pants $149 (原價$179)

今季GU的殿堂級單品Pull-on Pants系列，橡筋褲頭配以中間壓線，糅合運動風與簡潔時尚，洗滌後亦可輕鬆打理，貼心設計讓你輕鬆無慮，完美體現東京時尚自由！俐落剪裁令人眼前一亮。

GU感謝節2022女裝推介 | 10. STYLE-HEAT Rib Turtleneck T-shirt $59 (原價$79)

GU感謝節女裝推介 | STYLE-HEAT Rib Turtleneck T-shirt $59 (原價$79)

保暖內衣也是轉季必備的衣物，GU STYLE-HEAT保暖內衣系列採用精巧紡織技術，吸收人體水份如汗水等並轉化成熱能，時刻保持溫暖，兼備吸水速乾、防靜電、抗菌防臭及室內晾乾都不易產生霉味等共8大功能，輕盈體貼的設計，單穿或者作內搭皆可，完美配襯其他單品。