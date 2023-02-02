女生們總會被迷你可愛的小東西所吸引，而近年熱潮的「小廢包」主打輕便可愛、顏色多樣又可以當作飾物配搭，當中提倡的精緻、儀式感把女生們的心收獲得無一例外。一提及「小廢包」，不免會想起大品牌，例如Burberry、Chanel、Gucci、Loewe等。除大品牌外，女生們都一定有所好奇，會有親民價格入手，但又可以媲美精品質感的包款嗎？



無錯，小資女的福音來了！01女生當然明白各位小資女預算有限，但又想擁有設計感、高質的包款，今次就特選出以下5個韓系小眾品牌的小廢包推介，韓系品牌比較具獨特性高，不易撞款。當中某些款式更是韓國女星泫雅、太妍都在揹，輕鬆入手女星同款！

小資女福音！5大韓系小眾品牌小廢包 | Belysa

在韓國和巴黎都富有人氣的設計師品牌Belysa，理念是以包作媒，主打鮮豔的糖果色系，創作出獨特而具個人風格的回憶。價錢約三千元內可入手，韓星太妍、泫雅及Twice的彩瑛都超愛揹，吸睛程度十足！適合喜愛色彩繽紛、混搭風格的女生們！

小資女福音！5大韓系小眾品牌小廢包 | Joseph & Stacey

Joseph & Stacey 由兩位熱愛皮具的設計師於 2009 年共同創立，品牌以獨特銑削工藝聞名，除了外型擁有超高辨識度，還能完全摺疊收納，節省空間！品牌除了不時會出現在韓劇中，亦在首爾時裝周多次出現，針織袋系列於 2021 年度的 Reddot 和 IF 設計大獎中更勇奪年度冠軍。如此優秀的設計品牌價錢卻親民，一千元內就能入手！非常適合喜愛簡約打扮，又追求潮流、藝術感的女生們！

小資女福音！5大韓系小眾品牌小廢包 | Rosa.K

Rosa.K 堪稱平價版GOYARD，只用短短不到10年的時間，就已在韓國時尚圈佔有一席之地。轉眼間成為不少韓星新寵，大眾亦爭相搶購！品牌創立於2012年。品牌理念精神為一款你會想擁有、一款你會想珍惜的包款！以著名的Monogram系列為例，當中可供選擇的顏色之多，以及6款不同尺寸，總有一款適合女生們！品牌最受歡迎的XS尺寸只需一千多元就能入手，彈性貼合不同女生需求，同時又兼具時尚與質感。

小資女福音！5大韓系小眾品牌小廢包 | Stand Oil

Stand Oil 以簡約、復古風，加上流線型、大容量設計為主打。品牌創辦人以「美術用來讓顏料變得更平滑的油」所啟發，希望創造出令大家生活變得更好的產品，故此包款選用光滑皮革質地。除了皮質特殊、造型百搭，有多種款式和顏色選擇。價格也非常容易入手，小資女們可以輕鬆買入多款以配搭不同場合使用！

小資女福音！5大韓系小眾品牌小廢包 | Samo ondoh

由Hyunjin Sa 和Sueyon Kang 這對設計師夫妻的「Samo Ondoh 首爾溫度」，更是泫雅的愛牌之一，不時會出現在她的穿搭當中！品牌以獨到的軟皮革抓皺設計，令不同包款都具設計感與變化性，特別是品牌提供多樣化的揹帶，例如金屬、延長鏈及掛飾，令包包更具個人特色。當中著名的Apple bag 與 Mug bag 低至只需七百元就可以入手，十分適合喜愛個人化並低調可愛的女生們！