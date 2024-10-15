秋冬最新10款大容量手袋推薦　Dior個性時尚　Gucci返工返學吸睛

撰文：Bella儂儂
出版：更新：

如果2024下半年只打算買一個包，趨勢專家一定會建議你買一個既時髦又能夠通勤用的實用「大包」。

綜觀2024秋冬系列包款之外，小編特別盤點出10款精彩大包，從Prada大氣的「Buckle」腰帶包到Dior接下來力推的「Miss Dior」托特包，下半年絕對是大包的季節！、

秋冬10款名牌通勤大容量手袋推薦，Hermès經典百搭、Dior新手繪設計返工返學時尚度滿分！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款秋冬上班上學大容量手袋（Miu Miu官網；01製圖）
+10

1. Hermès

這款來自Hermès的大包，名為Haut à Courroies Hac en Selle手提包，可算是品牌經典的柏金包的原型。外觀套上百搭的焦糖色系，取材自Cavale II馬鞍的各式元素，偏長的包身與包面上的紋路細節，再次展現品牌的高度手工技藝。

Hermès Haut à Courroies Hac en Selle

2. Dior

Dior所推出的「Book Tote」托特包從2018年推出以來，一直暢銷不斷，今年這一季以1960年代的「Miss Dior」手繪圖騰為靈感，注入有點普普風的粉色系，明豔而嗆辣的設計，推薦給走在時尚尖端的你！

大碼Dior Book Tote（價格：$29,000）

Emily in Paris 4｜解構Lily Collins 8個時尚造型　學習法式穿搭鮮豔配色穿上老10歲？4個最常見顯老穿搭地雷　掌握比例反顯時尚

3. Gucci

自從換了全新創意總監Sabato De Sarno，Gucci走上了全新的道路，除了時裝之外，包款的設計上也有了不同的風格。在品牌製作箱包的歷史根基上，以簡潔有力的線條，設計出的這款大包，有著口金包的外型，標誌性的Russo Ancora紅素與凹凸表面的Gucci logo老花monogram，搶眼但又不至於過度張揚！

Gucci Leather GG

4. Fendi

在Kim Jones與品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi的執掌下，兩人的合作不僅沒有不合，而且生意越做越大！好比說今年秋冬的的包款，設計緊抓住越柔軟越迷人的法則，這款帶著漂亮墜度的柔軟皮革大包，可貼合使用者的身形，隨時創造隨心所欲的自在感。

中型款式Simply FENDI（價格：$21,800）

嚴選10款秋冬精品穆勒鞋　Louis Vuitton知性舒適　Gucci率性百搭機場時尚7款精品旅行護照套　Jisoo最愛DIOR提花款、LV玫紅皮封套

5. Loewe

品牌創意總監Jonathan Anderson的鬼點子總是與眾不同！這款迷人的水桶大包，寬肩背袋是整個視覺的焦點，簡潔的皮革表面僅有縫線以及一個金屬扣環做為點綴，輕盈誘人的尤加利綠配色，讓拎上手的女孩輕輕鬆鬆展露文藝氣息。

Loewe Medium Pebble bucket in mellow calfskin（價格：$22,550）

+10

6. Celine

儘管品牌的老花包、凱旋門包已經在市場上打響名號，但還是有不少Celine信眾熱愛大包！這款米色系托特包，設計簡潔不繁複，點綴上近幾季力推的Triomphe logo細節，寬闊好裝的包型，小編五顆星推薦給時髦OL！

Celine CABAS ANAÏS TRIOMPHE粒面牛皮革中號手袋（價格：$23,500）

7. Miu Miu

Miu Miu這一次把沉悶的公事大包變得更有個性，也更加柔軟有型！以「Adventure」為名，這只大包以復古的仿舊感小羊皮打造，堅挺的線條中又帶著自然的垂墜度，很適合給有藝術家氣質的女孩。

Miu Miu Aventure納帕皮革手袋 （價格：$32,200）

同場加映：Gucci 2024秋冬8款手袋推薦　淺藍Milano、焦糖啡Jackie低調奢華（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12

8. Prada

自2024春夏系列初登場後，Prada「Buckle」腰帶大包便迅速成為時尚圈熱門話題。上圖這款知性優雅的大象灰包包，採用溫潤的小牛皮製作，開闊的開口很方便拿取物件，自然垂下的「腰帶」是整個設計畫龍點睛之作，實用之外，也說明了妳的與眾不同。

Prada Buckle中號皮革手袋連皮帶（價格：$43,000）

9. Delvaux

靠著低調闖出名堂的比利時國寶品牌Delvaux，憑藉頂尖的材質與皮革工藝，成為許多貴婦收藏的首選目標。這款「Brillant L'XXL」大包，名字中的「XXL」就已說明了它慷慨的尺寸，表面看不到任何的logo，俐落中又帶著特殊墜度的線條，一直是許多識貨人心中的最愛大包！

Delvaux Brillant L'XXL（價格：$89,400）

10. Longchamp

靠著一個摺疊包款一戰成名，Longchamp近年來的包袋設計越來越多元化，像是這一款有著上寬下窄的梯形手提包，濃而不豔的綠色，這個「Epure」打造一種油然而生的渡假氛圍。

Longchamp Épure肩揹袋XL（價格：$4,900）

同場加映：Taylor Swift、Rosé都愛YSL這款　秋冬6款返工精品Tote Bag推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+15
精選8款名牌大容量手袋　Dior可放入15吋Laptop　HERMES返工百搭Hermès 2024秋冬12款新手袋　KELLY交織背帶　CONSTANCE格紋吸睛10款精品穆勒鞋推薦　LV低跟上班優雅舒適　Prada穿出個性叛逆Bag Charms｜名牌手袋吊飾8款嚴選　LV兔仔Hermes小馬添時尚趣味名牌眼鏡8款推介　Jisoo同款Cartier無框鏡　Miu Miu眉框Y2K必備BLACKPINK Lisa、Aespa都在穿　最潮「Y3K」未來科技感穿搭5要點

延伸閱讀：

LV 2024秋冬包款推薦Top10！老花元素仍是焦點，經典Neverfull勁敵是這款全新「托特大包」！

Celine 2024秋冬新款「Nino」凱旋門包亮相！三大點為何NewJeans成員、女神卡卡都被收服？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】

消費時尚
品牌潮流
女士配飾
時尚配搭
時尚
美妝穿搭
Hermes
Dior
Gucci
Miu Miu
Celine
Loewe
Prada
Fendi
Longchamp
穿搭時尚
Bella儂儂