秋冬最新10款大容量手袋推薦　Dior個性時尚　Gucci返工返學吸睛

如果2024下半年只打算買一個包，趨勢專家一定會建議你買一個既時髦又能夠通勤用的實用「大包」。



綜觀2024秋冬系列包款之外，小編特別盤點出10款精彩大包，從Prada大氣的「Buckle」腰帶包到Dior接下來力推的「Miss Dior」托特包，下半年絕對是大包的季節！、

秋冬10款名牌通勤大容量手袋推薦，Hermès經典百搭、Dior新手繪設計返工返學時尚度滿分！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款秋冬上班上學大容量手袋（Miu Miu官網；01製圖）

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1. Hermès

這款來自Hermès的大包，名為Haut à Courroies Hac en Selle手提包，可算是品牌經典的柏金包的原型。外觀套上百搭的焦糖色系，取材自Cavale II馬鞍的各式元素，偏長的包身與包面上的紋路細節，再次展現品牌的高度手工技藝。

Hermès Haut à Courroies Hac en Selle



2. Dior

Dior所推出的「Book Tote」托特包從2018年推出以來，一直暢銷不斷，今年這一季以1960年代的「Miss Dior」手繪圖騰為靈感，注入有點普普風的粉色系，明豔而嗆辣的設計，推薦給走在時尚尖端的你！

大碼Dior Book Tote（價格：$29,000）



3. Gucci

自從換了全新創意總監Sabato De Sarno，Gucci走上了全新的道路，除了時裝之外，包款的設計上也有了不同的風格。在品牌製作箱包的歷史根基上，以簡潔有力的線條，設計出的這款大包，有著口金包的外型，標誌性的Russo Ancora紅素與凹凸表面的Gucci logo老花monogram，搶眼但又不至於過度張揚！

Gucci Leather GG



4. Fendi

在Kim Jones與品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi的執掌下，兩人的合作不僅沒有不合，而且生意越做越大！好比說今年秋冬的的包款，設計緊抓住越柔軟越迷人的法則，這款帶著漂亮墜度的柔軟皮革大包，可貼合使用者的身形，隨時創造隨心所欲的自在感。

中型款式Simply FENDI（價格：$21,800）



5. Loewe

品牌創意總監Jonathan Anderson的鬼點子總是與眾不同！這款迷人的水桶大包，寬肩背袋是整個視覺的焦點，簡潔的皮革表面僅有縫線以及一個金屬扣環做為點綴，輕盈誘人的尤加利綠配色，讓拎上手的女孩輕輕鬆鬆展露文藝氣息。

Loewe Medium Pebble bucket in mellow calfskin（價格：$22,550）



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6. Celine

儘管品牌的老花包、凱旋門包已經在市場上打響名號，但還是有不少Celine信眾熱愛大包！這款米色系托特包，設計簡潔不繁複，點綴上近幾季力推的Triomphe logo細節，寬闊好裝的包型，小編五顆星推薦給時髦OL！

Celine CABAS ANAÏS TRIOMPHE粒面牛皮革中號手袋（價格：$23,500）



7. Miu Miu

Miu Miu這一次把沉悶的公事大包變得更有個性，也更加柔軟有型！以「Adventure」為名，這只大包以復古的仿舊感小羊皮打造，堅挺的線條中又帶著自然的垂墜度，很適合給有藝術家氣質的女孩。

Miu Miu Aventure納帕皮革手袋 （價格：$32,200）



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8. Prada

自2024春夏系列初登場後，Prada「Buckle」腰帶大包便迅速成為時尚圈熱門話題。上圖這款知性優雅的大象灰包包，採用溫潤的小牛皮製作，開闊的開口很方便拿取物件，自然垂下的「腰帶」是整個設計畫龍點睛之作，實用之外，也說明了妳的與眾不同。

Prada Buckle中號皮革手袋連皮帶（價格：$43,000）



9. Delvaux

靠著低調闖出名堂的比利時國寶品牌Delvaux，憑藉頂尖的材質與皮革工藝，成為許多貴婦收藏的首選目標。這款「Brillant L'XXL」大包，名字中的「XXL」就已說明了它慷慨的尺寸，表面看不到任何的logo，俐落中又帶著特殊墜度的線條，一直是許多識貨人心中的最愛大包！

Delvaux Brillant L'XXL（價格：$89,400）



10. Longchamp

靠著一個摺疊包款一戰成名，Longchamp近年來的包袋設計越來越多元化，像是這一款有著上寬下窄的梯形手提包，濃而不豔的綠色，這個「Epure」打造一種油然而生的渡假氛圍。

Longchamp Épure肩揹袋XL（價格：$4,900）



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