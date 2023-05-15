5大越南旅遊必買手袋： Blackpink都用它？這品牌曾師承Céline？

越南必買手信推薦有哪些？越南除了咖啡著名外，原來亦有不少好物，不少更可作為手信清單！對於越南的特色，你又了解多少呢？斗笠、類似旗袍剪裁的越南國服「奧黛」以及越南的編織工藝等等都非常有名，藤織產品除了日常生活的編織籃等器具外，更有各式各樣顏值十足的藤織手袋，例如圓餅形、方形或是手提包等，藤織工藝搭配上不同花紋編織、流蘇裝飾，甚至被人美稱為「平替藤織Dior」！



8款泰遊必買手袋：設計師款不易撞、Y2K元素 價錢親民媲比大品牌

大家去越南旅遊時，除了廣為人知的越南特產外，不妨留意以下介紹的5個大熱越南設計師的小眾品牌，他們的產品質感與外觀兼備，絕對是越南旅遊手信的好選擇！

越南必買手袋 1. Gia Studios

這個越南獨立設計師所創立的品牌，以知性、簡約設計紅遍越南、日本、中國內地，網上聲名大噪，不少穿搭博主都有穿起這個品牌的連身衣以及手袋，時尚感十足！

品牌名「Gia」在越南文中是「the house」的意思，代表著在地工匠創造及體現當代藝術的基地，而他們品牌當中最為熱門的是：以牛角包作為靈感來源，以摺疊、扭曲而成的手提袋，最重要的是它材質軟冧但具大容量，有著不同顏色、尺寸，大家可以隨意挑選。

越南必買手袋 2. The Peter do

The Peter Do以簡約、中性風格見稱，作品中不乏前衛廓形配搭男裝設計風味，手袋更是以大容量融合獨特手袋外形。品牌近年更一躍成為時尚新星，熱愛潮流的你真的不能錯過！

品牌創立人之一Peter do來自越南村莊，後來於14歲搬往美國居住並修讀時裝設計，首作更奪得LVMH Graduate Prize，後來前往Céline實習，師承極簡主義的Phoebe Philo；故此不難看出品牌的簡潔剪裁，Peter do參考傳統男裝設計，融合其中而打造簡約、突顯曲線韻味的女裝，更有消息指他將出任Helmut Lang 的新任創意總監，可見其設計功力。

越南必買手袋 3. FANCì Club

這個以大膽、身體探索為主的越南設計師品牌，起初是由一個二手網店開始經營，再由定制、升級再造 (Upcycling)到後來深受國際關注，一步一步地探索、發揮身體禁忌部位與時尚融合。這個專門展現曲線，以服裝進行個性化表達的品牌魅力非常切合Y2K、Zen世代的口味，由Bella Hadid、Hailey Bieber以至 Blackpink《Pink Venom》MV 中都能找到 Fancì Club 設計的身影。

若果過於大膽的設計令你有所卻步，不妨先從它們功能性、工裝感十足的手袋先作嘗試吧！感受一下這個足以征服一眾明星、造型師們的獨特美學！

越南必買手袋 4. Chats by cdam

以流𣈱線條、設計簡潔為主的設計師品牌，以知性感重的的設計深得事業型女性及OL女生歡心，配搭後氣場滿分！它們的手袋除了可以輕易摺疊外，更有著符合人體工學的弧度設計，搭起來有份女性柔美。

越南必買手袋 5. Lobbster

越南雖然深受中華傳統文化影響，但原本是法國殖民地，而法國文化亦對越南有一定影響。西方文化中戴禮帽的傳統，以裝飾性強的帽飾、材質珍貴的頭巾去造就地位、品味的象徵，以此區分時尚品味富裕階層。

若果喜愛優雅、法式典雅的風格，喜歡嘗試小禮帽、手套等的女生，就可以入手這家Lobbster的產品，絕對能令你有所驚喜！