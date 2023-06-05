5大新加坡旅遊必買　1千內手信：小CK姊妹品牌、可持續時尚手袋

新加坡必買手信推薦？新加坡有什麼好買？一提及新加坡，普遍人都會聯想起炎熱的天氣以及一眾美食：肉骨茶、叻沙、班蘭、咖央等等，但對於當地小眾、本地品牌，你又知道嗎？近年備受關注的新加坡品牌必定是親民、款式推陳出新的CHARLES & KEITH以及簡約設計的Love, Bonito，不過除了以上的品牌，讓《01女生》介紹你5個在地深受歡迎的時尚品牌推薦！



大家去新加坡旅遊時，除了大手購入美食之外，不妨留意一下以下介紹的5個新加坡大熱品牌，送禮自用都十分得體，絕對是新加坡旅遊手信的另一選擇！

新加坡必買推薦1. Pazzion

Pazzion 作為新加坡的國民品牌，聲名大噪，不單在新加坡擁有八間分店，更在其他亞洲、中東國家都設有分店。Pazzion 由2002年開始成立，從鞋靴起家、慢慢涉獵到飾物、手袋上，最近更開設餐飲咖啡店。提到Pazzion，大多數人都會推薦以優質小牛皮、小羊皮所製成的可摺疊平底鞋、芭蕾舞鞋等。

新加坡必買推薦：Gia Structured Tote Bag - Khaki SG$89 折合約HK$515（IG@pazzionofficial）

他們的手袋同樣價格實惠、時尚度十足，由簡潔、容量大的Gia Structured Tote Bag、知性可愛的Sinclair Crossbody Bag到別具個性的Bonnie Braided Denim Shoulder Bag都有。

新加坡必買推薦2. Pedro

提起Pedro，它原來是跟為人熟悉的CHARLES & KEITH來自同一個集團，Pedro 創立自2005年，與小CK可謂「新加坡的姊妹品牌」，Pedro主打成熟、高端路線，少量生產，大家入手後不怕服飾以及手袋到處皆是！

新加坡必買推薦：PEDRO Canvas Tote Bag Beige SG$129.9 折合約HK$751（IG@pedroshoes_official）

Pedro 的設計具有獨特辨識度，手袋以流線型的設計，加以標誌性的雙P。除了知性的Tote Bag款式，亦有變革的漸變色水桶袋、流行的半月手袋等，款款個性又百搭，能夠巧妙融合不同的服裝風格。

新加坡必買推薦3. Beyond The Vines

喜愛顏色豐富的女生，Beyond The Vines絕對能夠給予你驚喜。Beyond The Vines以日系街頭風格為主，顏色大膽、富設計感，品牌由由Daniel和Rebecca夫妻二人於2015年創立，由網店起家，品牌一直創新變革，售賣著設計感服飾、生活用品到周邊文創商品：鑰匙圈、鉛筆等。不論是像充滿氣質的腋下包，摺疊的餃子包，還是文青感強烈的手提包，都有著許多顏色配搭以供購買。

新加坡必買推薦4. Sabrinagoh

新加坡必買推薦：Sabrinagoh（IG@sabrinagoh）

對環保及可持續時尚有所興趣的大家，Sabrinagoh以無季度及綠色時尚作品牌理念，提倡「服裝穿10年也沒問題」的觀念，他們的品質以及款式亦會相對樸素些，以方便用家使用，例如Woodview這款獨特的方形手提包，看似笨重，但其實以松木、人造皮革及帆布製成，質地輕盈，更配有可拆卸吊帶，易於搭配！

新加坡必買推薦5. MU • YU 木語

鐘情工藝美術、獨特材質的話， MU • YU 使用剩餘木材升級再造的木工藝，相信可以吸引到你！MU • YU 由一名女設計師Lyn所創立，因為新加坡少有木質首飾品牌，亦不常見木質手袋，所以Lyn想從另一角度向現代女性講述「木」的故事，並處理較精細、線條感的配飾，打造成女性化的木工藝品牌。不過因著MU • YU 只得一名工匠，所以造工需時，大家要多靜待。