十大韓國小眾品牌手袋推薦：韓遊必買吸睛設計 泫雅、Rosé同款

【韓國手袋推薦／小眾品牌手袋】女生們總會被迷你可愛的小東西所吸引，而近年熱潮的「小廢包」主打輕便可愛、顏色多樣又可以當作飾物配搭，當中提倡的精緻、儀式感把女生們的心收獲得無一例外。一提及「小廢包」，不免會想起大品牌，例如Burberry、Chanel、Gucci、Loewe等。除大品牌外，女生們都一定有所好奇，會有親民價格入手，但又可以媲美精品質感的包款嗎？



預算有限，但又想擁有設計感、高質的包款？今次就特選出以下10個韓系小眾品牌的手袋推介，獨特性高、不易撞款，當中某些款式更是韓國女星泫雅、太妍都在揹，相信可以幫助大家輕鬆入手！

韓系小眾品牌手袋推薦｜MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

近年學院風、Y2K穿搭大行其道，MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD亦成為主流之列！MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD其實是個經典品牌，1972年以牛仔褲起家，80、90年代更是品牌最輝煌的時期。來到 2018 年，韓國 Layer Co., Ltd. 與品牌合作，得到 Marithé + François Girbaud 韓國的經營權後，韓版MFG 發展休閒女裝、聯名服飾收獲不少關注，加上不少女星穿著後完全大爆紅。

韓系小眾品牌手袋推薦｜Mardi Mercredi

韓國潮流界中有三巨頭「3M」，其中一個「M」即指法式輕鬆優雅風格的Mardi Mercredi。Mardi Mercredi由韓國人夫婦Peace Hwamok Park 及Valerie S Lee主理，2018年成立至今，只花數年已成熱門，其熱潮更由韓國傳到海外，小雛菊花圖案最為熱門，深入民心到基本是人手一件，連金高銀、Red Velvet Yeri、IU、允兒等女星亦不時穿著。

韓系小眾品牌手袋推薦｜JEDREFEB5

相信不少人留意JEDREFEB5，都因為韓韶禧私下穿搭而被燒到。JEDREFEB5 當中有款與COS 相似的雲朵包，用上皺褶設計、軟柔材質，可愛又好襯。

韓系小眾品牌手袋推薦｜Matin Kim

喜愛中性型格街頭路線的話，Matin Kim 絕對會是你的首選。Matin Kim 由潮人 Kim Dein建立，以當代男裝品牌配合獨特剪裁與由服飾、配件到手袋都有，經典鐵牌Logo 亦是它們所帶起的風潮，難怪少女時代隊長太妍、BLACKPINK Jennie等人都愛用它！

韓系小眾品牌手袋推薦｜NIEEH 니히

NIEEH 是深受韓國名星愛戴的中性韓國品牌，因為品牌價格親民而且富年輕感，高人氣到一上架就會引起一股瘋狂，令到不少款式售罄。另外，因為經常出現在社交媒體的緣故，更有傳NIEEH 是由BLACKPINK Jennie 與好友低調所創立。

韓系小眾品牌手袋推薦｜Belysa

在韓國和巴黎都富有人氣的設計師品牌Belysa，理念是以包作媒，主打鮮豔的糖果色系，創作出獨特而具個人風格的回憶。價錢約三千元內可入手，韓星太妍、泫雅及Twice的彩瑛都超愛揹，吸睛程度十足！適合喜愛色彩繽紛、混搭風格的女生們！

韓系小眾品牌手袋推薦｜ Joseph & Stacey

Joseph & Stacey 由兩位熱愛皮具的設計師於 2009 年共同創立，品牌以獨特銑削工藝聞名，除了外型擁有超高辨識度，還能完全摺疊收納，節省空間！品牌除了不時會出現在韓劇中，亦在首爾時裝周多次出現，針織袋系列於 2021 年度的 Reddot 和 IF 設計大獎中更勇奪年度冠軍。如此優秀的設計品牌價錢卻親民，一千元內就能入手！非常適合喜愛簡約打扮，又追求潮流、藝術感的女生們！

韓系小眾品牌手袋推薦｜Rosa.K

Rosa.K 堪稱平價版GOYARD，只用短短不到10年的時間，就已在韓國時尚圈佔有一席之地。轉眼間成為不少韓星新寵，大眾亦爭相搶購！品牌創立於2012年。品牌理念精神為一款你會想擁有、一款你會想珍惜的包款！以著名的Monogram系列為例，當中可供選擇的顏色之多，以及6款不同尺寸，總有一款適合女生們！品牌最受歡迎的XS尺寸只需一千多元就能入手，彈性貼合不同女生需求，同時又兼具時尚與質感。

韓系小眾品牌手袋推薦｜Stand Oil

Stand Oil 以簡約、復古風，加上流線型、大容量設計為主打。品牌創辦人以「美術用來讓顏料變得更平滑的油」所啟發，希望創造出令大家生活變得更好的產品，故此包款選用光滑皮革質地。除了皮質特殊、造型百搭，有多種款式和顏色選擇。價格也非常容易入手，小資女們可以輕鬆買入多款以配搭不同場合使用！

韓系小眾品牌手袋推薦｜ Samo ondoh

由Hyunjin Sa 和Sueyon Kang 這對設計師夫妻的「Samo Ondoh 首爾溫度」，更是泫雅的愛牌之一，不時會出現在她的穿搭當中！品牌以獨到的軟皮革抓皺設計，令不同包款都具設計感與變化性，特別是品牌提供多樣化的揹帶，例如金屬、延長鏈及掛飾，令包包更具個人特色。當中著名的Apple bag 與 Mug bag 低至只需七百元就可以入手，十分適合喜愛個人化並低調可愛的女生們！