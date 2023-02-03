內褲穿多久要淘汰？5項挑選及保養技巧　彩色底褲增下體感染風險

女生的私密處特別嬌嫩，只要太過悶熱潮濕，或是沒做好衛生清潔，很容易就會不舒服，甚至出現異味、感染等等問題。內褲可說是保護妹妹的第一道防護線，如果挑到材質不好、尺寸不合適，或是沒有適當的汰舊換新，都很容易會讓私密處出狀況。



妞妞們知道多久就該淘汰？什麼材質比較好？要如何正確清潔嗎？這次整理5個女生都該知道的「內褲保養」觀念，趕快來看看你平常有沒有做對！

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女生內褲保養觀念

1. 天天都要更換

天天都要換內褲聽起來像廢話，但相信還是會有人心存僥倖，懶得每天都更換吧？！女生私密處多少都會有分泌物，這些多是由蛋白質組成，若沒有及時清洗，不僅容易洗不乾淨，也容易滋生細菌，增加私密處感染的風險。特別要提醒，有些女生因分泌物多，習慣用護墊，這樣反而會讓私密處悶熱不透氣，更容易滋生細菌，如果分泌物多，就要去看醫生，護墊是還有少量經血時才使用的。就有婦產科醫師曾提醒，如果發現妹妹不舒服，那就勤更換內褲試試，一天愛換幾次就換幾次，盡量讓妹妹維持在乾爽潔淨的狀態，當然，如果問題仍沒改善，還是要乖乖去看醫生治療！

2. 挑素色純棉款

妞妞們平常在買內褲時選購的原則是什麼呢？是挑順眼的花色、喜歡的設計，還是會特別留意材質及合不合身的問題？內褲既然是女生最貼身的私密物，當然就要挑穿起來最舒服且合身的啊！建議挑選透氣、吸收力好的棉質材質，避免悶熱與摩擦，顏色盡量以單色、素色為主，少一點拓印或鮮豔色彩，能減少接觸化學物質。此外，尺寸的選擇也很重要，如果選到太小的內褲，穿起來卡卡，走路還會讓胯下一直摩擦造成疼痛。

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3. 和髒衣物分開洗

內褲的清洗很重要，但妞妞們你是貪方便整桶跟著其他髒衣物一起丟到洗衣機嗎？千萬不可！平常最直接接觸到嬌嫩私密處的就是內褲，跟著一堆髒衣物一起洗，很容易會洗不乾淨，還可能會沾染了其他衣物的髒污。建議以手洗或是和其他衣物分開丟洗衣機清洗。

4. 使用溫和洗劑清潔

光是清洗內褲就有很多學問，除了洗的方式外，選擇的清潔劑也是一個重點。有些人因為內褲沾染了經血，會使用漂白水，但氯化物成分刺激性強，如果沒洗乾淨殘留，會對妹妹造成不適感。建議挑選中性溫和的清潔劑，甚至市面上有些是標榜貼身衣褲專用的，相對較溫和，除了要「洗」乾淨，「沖」乾淨也很重要喔！洗完後將內褲「反面」晾起，最好能放在戶外陽光日曬，才能達到好的殺菌效果。

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5. 至少半年要淘汰

在換季整理衣物時，總是會淘汰些比較舊、破損的衣服，那貼身的內褲妳也有跟著適時的淘汰嗎？建議6～8個月就要汰換舊的內褲，因為經常清洗的內褲會出現變形、變硬，漸漸變得不合身，穿起來摩擦不舒服，即使內褲本身還沒有破，但內褲仍可能殘留病菌，穿久了對女生私密處都有負面的影響。

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