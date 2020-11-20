女性衛生｜下體有異味避免過度清洗　1招令陰道保持紅酒般酸度

「你的孩子不是你的孩子」，這個經典名句出自黎巴嫩文豪紀伯倫（Gibran）的散文詩，也被紅極一時的電視劇用作劇名。然而，我們用這個看似邏輯相反的句型來談論女性好像也不為過。 文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

「你的陰道不是你的陰道」！別以為這是故意用驚世駭俗的詞藻來吸睛，因為女性的生殖器不再屬於私領域，早已被企業大大地商業化了。上網搜尋「私密處清潔」，成千上百個品項讓你一時之間還滑不完。但是，「用專門的沐浴用品來清洗外陰對女性更好」，有醫學上的根據嗎？並沒有。

私密處清潔是門好生意

如果沒有科學研究上的加持，那麼這個龐大的「私密處」產業是如何形成的？在美國執業的加拿大籍婦產科醫師，同時也是《陰道聖經》（The Vagina Bible）的作者與紐約時報（The New York Times）的專欄作家，Jen Gunter醫生指出，全球健康產業的總產值高達 4.2 兆美元，想當然，各路廠商必定會用各式各樣的宣傳方式，諸如「清爽」、「嫩白」、「恢復緊實」等詞語來包裝外陰清潔商品。

若從反面的角度來思考這些商品的宣傳，不就透露出這樣的訊息：女性的下體若不經特別清潔劑的呵護與照料，就會不夠乾淨、帶有異味。不過這又是事實嗎？其實不然。

Gunter醫生覺得這種行銷手法看似鼓吹女性愛自己，其實只是以男性的視角檢視女性的身體是否合乎他們對「芬芳女人香」的期待。剛特醫師甚至以「陰道羞辱」（Vagina shame）一詞來描述健康產業對女性生殖器的操作，利用女性對自己下體的不安與羞愧，趁機販售商品。剛特醫師的言論聽起來頗為激進，但其來有自。

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陰道炎引發負面情緒

根據 2013年澳洲的研究顯示。罹患細菌性陰道炎（Bacterial vaginosis）的患者，有五成會出現不正常的分泌物或是強烈的異味。在陰道發炎尚未痊癒之前，大部份的女性都會承受情緒上的折磨，覺得羞愧、骯髒、尷尬、苦惱。其中一位受訪者是這樣說的：

「……這讓我覺得自己好髒，讓我覺得……你知道就是……沒有那麼想發生性上面的……就是……跟我發生性關係。呃……這真的太尷尬了！我真的很討厭這樣子，這個就真的……啊，糟到不行。」

這段逐字稿顯示出女性對自己罹患細菌性陰道炎根本難以啟齒，心情上也煩躁無比，而且細菌性陰道炎最大影響，無疑是女性的性生活，因為她們非常擔心對方會注意到自己的異味。這份尷尬，夾雜著被性伴侶發現自己生病的恐懼，讓患者選擇避免如口交（Oral sex）等特定的性行為，或是乾脆拒絕行房。

陰道炎=自責=商機

別以為細菌性陰道炎帶來的「自我感覺不良好」是正常的！細菌性陰道炎的成因不少，很有可能是來自菸癮，或是使用陰道沖洗劑的後果，但是女性仍然會因此覺得羞愧，不潔，好像自己做錯了什麼。這樣的自我否定降低了自尊心，反而會讓我們誤判情勢。

資料顯示，受訪的女性都不會因為罹患了細菌性陰道炎，進而質疑伴侶的是否不忠，但其實細菌性陰道炎很有可能是被枕邊人傳染的。看來剛特醫師所提及的「陰道羞辱」果不其然讓女性面對下體的異味時，竟然大多以「自責」作為反應，而這種自責背後，可是有數不清的商機！

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破解陰道保養迷思

Gunter醫生以陰道微生物（Vaginal microbiome，又稱為陰道菌群）為例，形容陰道與這些菌群形成一種生態平衡，數百萬的細菌讓陰道保持如紅酒般的酸度。

Gunter醫生強調：女性的陰道並非像朵嬌弱的小花，而是一台功能強大、自給自足的機器。女性的外陰與陰道擁有可分泌保護性油脂的肌膚、能抵擋灰塵與碎屑的陰毛與黏液，還有陰道菌群來捍衛健康，所以女人的私密處根本不是什麼弱不禁風的林黛玉，而是驍勇善戰的武士。我們應該用以下正確的方式對待：

1. 用潔淨的溫水洗就夠了

Hello 醫師團隊無論是從台灣公立醫院，還是私立醫院的衛教資訊上都發現，醫事人員強調女性的生殖器不可過度清洗，用潔淨的溫水即可，而且要避免使用肥皂或是清潔劑，更不能刻意沖洗陰道內部，這樣會破壞陰道菌群的平衡。

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2. 食物、薰蒸、除味用品都無法改變下體氣味

陰道氣味若有改變，取決於其中的陰道微生物。而會影響這些微生物的大都是跟陰道發炎相關的病症，所以吃特殊種類的食物，跟陰道的氣味一點關係也沒有。同理可證，不管是薰蒸陰道，還是塗抹什麼除味用品都效用不大，因為這些手法都無法改變陰道菌群的平衡。

試想，若吃了一卡車甜滋滋的釋迦，流下的汗水仍然是鹹的，那就不用太相信哪種外力可以讓下體聞起來香香的。

3. 有異味問醫生

世界上有太多人對女性下體聞起來要如何才「得體」給予過多的意見，基本上就是一種「指手畫腳」。如果陰道真的有異味，可能代表身體出了些狀況，務必尋找醫生諮詢，無須自己臆測而影響心情。如果你身體健康，仍然有人抱怨你的陰道不夠香，他很可能需要「陰道知識再教育」，就把本篇文章轉發給他吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：私處異味請看醫生！破除迷思保身心健康】