倪晨曦發水中美照獲讚似「美人魚」　盤點10款日常愛用名牌小廢包

【倪晨曦｜小廢包】懷孕期受荷爾蒙影響，都會膚質變差、出現水腫，故常言道這是個「不美的時期」。但隨積極養生和運動，不少孕媽現時也可以很美，模特兒倪晨曦也不例外。她早前分享於水中拍攝的孕照，得到不少網民大讚「漂亮」、「像美人魚」，而她今日再發照片，可見她身穿橙色連身裙，看來充滿時尚感。

無論是已故戴安娜王妃或Grace Kelly，在懷孕時都愛以手袋遮肚，因此手袋都被看成是種孕婦時尚。倪晨曦在懷孕期間，亦愛以小廢包配襯衣服，以展現出活力的一面。身為各大品牌寵兒的她，不時會拍攝不同款式的手袋，這亦讓不少網民感好奇，她到底私下擁有多少款手袋？當中有哪些是她的摰愛呢？就讓我們盤點其中10個吧！



【倪晨曦｜小廢包】倪晨曦早前分享於水中拍攝的孕照，(IG@misselvani)

【倪晨曦｜小廢包】倪晨曦早前收到Hermès袋作禮物。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜小廢包】款式一：Hermès Mini Kelly



在不少女生心目中，Hermès手袋可遇不可求。倪晨曦日前拍片分享自己生日禮物的開箱片，裡面是一個小型的黑色Epsom皮革Kelly手袋，配以外縫和金扣設計，可以保持手袋外型堅挺。倪晨曦以黑色吊帶連身傘裙作配襯，加上半馬尾頭，展現出優美和甜美的感覺。

【倪晨曦｜小廢包】倪晨曦超常用這款Loewe手袋。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜小廢包】款式二：Loewe x Paula’s Ibiza Elephant Pocket 斜肩袋 $6,250



不時在倪晨曦的日常照片裡，除了Miu Miu，還常見這款黃色Loewe小象袋，曝光率非常之高。這款手袋由品牌與精品店Paula’s Ibiza聯手打造，袋口的大象頭以日式折紙風格設計，造型可愛，亦可盛載手機和輕便隨行物品，背後更設有卡位，非常方便。

【倪晨曦｜小廢包】倪晨曦也愛用Chanel手袋。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜小廢包】款式三：Chanel 球形硬式晚宴手袋 人民幣33,200元（約37,121港元）



雖然不能盛載很多東西，但渾圓的球形手袋卻俘虜不少人的心。倪晨曦在出席Chanel活動時，特意以品牌手袋作配搭，這款袋來自2021/22工藝坊系列，將羊皮革以格紋方式縫製，並加上金屬名字，展現出可愛感覺。

【倪晨曦｜小廢包】倪晨曦揹Balenciaga手袋超誘人。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜小廢包】款式四：Balenciaga Mini Hourglass Tote Bag $9,300



近年Balenciaga得到不少女星熱捧，這款袋以俐落的線條，展現型格的味道，剛推出已深受大家的喜愛。它利用光亮的牛皮革，打造出鱷魚紋理，並設有手提和側肩兩用，非常方便。由於手袋設計簡約，配襯較柔軟的淺色衣服，可營造出溫柔感覺，散發出知性的女人味。

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