新年女星造型7大反面教材：郭柏妍顯五五身、戴祖儀驚見雀巢頭？

農曆新年造型｜每到農曆新年，都會關注女星們的造型，參考一下過年穿搭，同時避免過於浮誇，顯得身材臃腫。拜年時會遇見不少親戚，若然穿搭不夠體面，或是犯下禁忌，或會引起對方內心不滿，甚至記足全年！不少女星在過年期間，都會打卡拍照道賀，與此同時看出她們的日常衣著品味及打扮細節，當中有好有壞，如陳瀅、郭柏妍及戴祖儀等，也有失手的時候，以下的7個造型更是反面教材。



農曆新年造型｜江嘉敏將多款不同風格湊在身上。(IG@kaman_kong)

農曆新年時裝車禍造型一：江嘉敏 — 雜「感」西裝造型

江嘉敏近年不時被指「時裝及髮型均出車禍」，造型有點不合時宜。以一頭短髮塑造中性的她，在去年新年時，以紅色西裝示人，並搭黑色展現型格，而衣袖亦露出內衣，以添層代感。這原是個保險的配襯，予人女強人的感覺，可惜配飾卻出事，無論甜美的貝雷帽或悠閒的輕便鞋，都屬不同風格，加起來感覺格格不入，若將其中一樣換掉或取走或更好。

農曆新年造型｜戴祖儀去年髮型失手。(IG@joeythyee)

農曆新年時裝車禍造型二： 戴祖儀 — 驚現「雀巢頭」？

擁有高挑身材的戴祖儀，一直給人很會穿搭的感覺，不少造型都能駕馭。但老貓都有燒鬚時，她在去年新年時偶有失手。她當時以紅長裙展現出喜慶感，而一側的粉紅直間，可以增添時尚感，同時修飾身形曲線，而在衣領邊的蝴蝶結，更可提升甜美活力。為增添一致和諧感，戴祖儀在頭上梳了一個蝴蝶結，但或因碎髮太多，以致蝴蝶結下塌變形，看來更像個「鳥巢」般凌亂。

農曆新年造型｜莊思明在去年新年嘗試新風格，以桃紅絨面恤衫及闊褲，配搭一整毛茸茸造型。(IG@lisa_chng)

農曆新年造型｜莊思明將多色拼在身上，連身旁的桔也搶鏡。(IG@lisa_chng)

農曆新年時裝車禍造型三：莊思明 — 似未瞓醒出街？

早前為男友楊明官司擔憂的莊思明，近日終於有覺好瞓。她平日造型偏向事業及型格路線，但在去年新年嘗試新風格，以桃紅絨面恤衫及闊褲，配搭一整毛茸茸造型，加上牛油果綠色手袋，以及藍鏡片金屬框眼鏡，似是想展現帶Y2K的悠閒風格。不過，由於舒適面料的服飾太多，反而予人「穿睡衣出街」的感覺，而且褲管還未燙好，更具家居感覺。

農曆新年造型｜莊鍶敏穿黃色上衣。(IG@jacquelinchng)

農曆新年時裝車禍造型四：莊鍶敏 — 黃色衫難得庇佑

相較妹妹，莊鍶敏（原名莊思敏）的穿搭則較成熟和顯時尚。雖然如此，但生於馬來西亞的她，或許不太留意傳統習俗，在去年初三時，於社交媒體張貼一張黃色上衣。根據傳統習俗，新年穿黃衣會有懾氣效果，易引起神明忌諱，難得到保佑，因此在新年期間，最好避穿黃色衣服。不過，莊鍶敏其實在稍早前已公開這身造型，相信她當天穿搭或不一樣。

農曆新年造型｜郭柏妍的造型略顥五五身材。(IG@rositakpyy)

農曆新年時裝車禍造型五：郭柏妍 — 包裙顯「五五身材」？

郭柏妍擁有一副好身材，然而早前在《萬千星輝頒獎典禮》時，或因谷胸過度，引起「離罩」疑雲。身高167厘米的她腰身偏長，故在去年大年初一時，因穿著魚尾包裙更顯肥胖。她當日穿中式短版唐裝，收起豐滿身材，加上寬闊大袖，看來略顯臃腫。由於包裙較為貼身，易顯盤骨更橫，加上不算高腰設計，上衣亦遮住腰線，予人「五五身材」比例，稍為失色。

農曆新年造型｜相傳黑色與不吉事有關，因此最好別在新年期間穿黑色。(IG@missjni)

農曆新年時裝車禍造型六：陳瀅 — 黑白色衣服是大忌

以往穿搭不錯的陳瀅，早前轉型多個性感風格，都被指失手而回。她以前的形象都較甜美，而在2016年新年時，亦選擇穿黑白色衣服，配搭半丸子頭，展現出溫婉感覺。不過，在農曆新年期間，穿黑白衣服其實是個大忌，由於相傳黑色與不吉事有關，因此最好別穿這款式。

農曆新年造型｜楊詩敏在去年新年時，也是穿全黑造型。(IG@yeunghatou)

農曆新年時裝車禍造型七：楊詩敏（蝦頭） — 黑色造型不吉利？

同樣地，楊詩敏（蝦頭）在去年新年時，也是穿全黑造型。她以衛衣和百褶裙，配襯樂福鞋，原是個不錯的英倫風格，不過在新年期間，轉穿其他色調會較好。