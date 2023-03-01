日女分享名店購物尷尬事　誤以為「狗頸圈」是手鐲！附LV手鐲推介

Louis Vuitton手鐲推介2023｜名牌時尚令不少女生著迷，而首飾就是比較容易入手之選！有位日本女生早前就在社交平台上分享了一次購買名牌飾物的尷尬經歷，她拿著產品照片到 Louis Vuitton 門市，表示希望可以試戴這款「粉紅色手鐲」，怎料職員卻告知「這是狗頸圈」，令事主大感尷尬！



有位日本女生早前就在社交平台上分享了一次購買名牌飾物的尷尬經歷！（Twitter@xqueen___a）

日女分享名店購物尷尬事 誤以為「狗頸圈」是手鐲！

有位日本女生早前在社交平台發帖文，分享了一次到 Louis Vuitton 門市的尷尬經歷。事主透露，因為有朋友跟她指出 Louis Vuitton 有一款手鐲可愛精緻，當她拿著產品照片到品牌專櫃希望試戴時，職員就告知她，這款並非手鐲，而是「狗頸圈」，令事主當堂尷尬得想要躲起來。

事件引起網民紛紛討論，有網民也認同這個產品實在太像手鐲，又指：「其實人都可以用，你不說誰會知道」，有網民又提議品牌可以做主人及狗狗的親子款。查看了 Louis Vuitton 官網，發現有不少相似款式的狗狗頸圈，採用標誌性的Monogram帆布和經典天然牛皮打造而成，而且款式也確實很像一隻手鐲！

Louis Vuitton 頸圈 HK$ 2,850（Louis Vuitton 官網）

品牌希望令每隻小狗都可以跟主人一樣時尚雅緻，雖然以上款式並非手鐲，但 Louis Vuitton 亦推出了不少時尚手鐲，值得一眾女生入手，《01女生》為大家盤點10款 Louis Vuitton 手鐲款式推介！

Louis Vuitton手鏈推介2023｜Say Yes 手鐲 HK$ 3,050

Louis Vuitton 這款 Say Yes 手鐲採用 Monogram 小牛皮手帶，飾有2個互相緊扣的心形圖案，設計充滿細節感，愛心滿滿，送給摯愛或自用也相當適合。

Louis Vuitton手鏈推介2023｜Say Yes 手鐲 HK$ 3,050（Louis Vuitton 官網）

Louis Vuitton手鏈推介2023｜LV Iconic 手鐲 HK$ 3,100

這款 LV Iconic 手鐲採用對比色襯裡更顯時尚優雅感，粉紅色主色相當可愛，綴以品牌標誌性的金屬配件，包括經典LV Initials標誌及Monogram花卉圖案，增添知性優雅感！

Louis Vuitton手鏈推介2023｜LV Iconic 手鐲 HK$ 3,100（Louis Vuitton 官網）

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