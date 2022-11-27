頸巾2022｜盤點10款名牌頸巾推介　LOEWE、GUCCI、LV保暖必備

名牌頸巾推介2022｜即將踏入12月，氣溫開始下降，天文台預計周末最低氣溫將降至低至14度！在寒冷的天氣下，女生們緊記要注重保暖，一條保暖且時尚的頸巾絕對是不可或缺，《01女生》為大家精選10大名牌頸巾推介，大家也趕快入手一條準備迎接冬日吧！



名牌頸巾推介2022｜LOEWE 羊毛與羊絨混紡 Anagram 圍巾 HK$3,200

LOEWE除了手袋深受女生喜愛，還有不少時尚配飾也相當值得入手！這款 Anagram 圍巾，採用羊毛與羊絨混紡製成，圍巾採用重複 Anagram 圖案配合雙色格紋設計，令大地色的圍巾簡單得來不單調，拼色設計增添層次感，LOEWE迷們絕對值得入手！

名牌頸巾推介2022｜LOEWE 羊毛與羊絨混紡 Anagram 圍巾 HK$3,200（LOEWE 官網）

名牌頸巾推介2022｜GUCCI GG羊絨提花圍巾 HK$ 8,150

GUCCI 這款 GG羊絨提花圍巾採用柔軟羊絨製造而成，灰色及粉紅色的撞色設計帶有夢幻柔和感，在聖誕時佩戴更添優雅浪漫氣質。GG提花在圍巾上交替呈現，再配以流蘇細節，令整體時尚感大增，成為冬日必收圍巾款式！

名牌頸巾推介2022｜GUCCI GG羊絨提花圍巾 HK$ 8,150（GUCCI 官網）

名牌頸巾推介2022｜BURBERRY Montage Print Cashmere Scarf HK$ 5,300

格紋可說是冬日時尚的一大元素，除此之外，格紋亦是品牌 BURBERRY 的標誌，所以一條BURBERRY的圍巾可說是冬日時尚中不可或缺的單品！這款羊絨圍巾飾有誇張格紋及品牌 Logo 圖案，時尚感十足！

名牌頸巾推介2022｜BURBERRY Montage Print Cashmere Scarf HK$ 5,300（BURBERRY 官網）

名牌頸巾推介2022｜LV ESSENTIAL 圍巾 HK$ 4,500

LV這款圍巾以100%羊毛製造而成，採用特大圖案為設計亮點，綴有 Monogram圖案和Louis Vuitton標誌，再配以流蘇飾邊，充滿休閒感得來亦不失時尚風格。圍巾款式簡約，適合配襯各種時尚單品，打造出不同的時尚風格。

名牌頸巾推介2022｜LV ESSENTIAL 圍巾 HK$ 4,500（LV 官網）

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