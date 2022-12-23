LV手袋2023｜草間彌生聯乘系列1月登場　波點元素融入經典袋款

【LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生】日本知名藝術家「草間彌生」向來深受港人歡迎，最近M+博物館與草間彌生合作，舉辦為期半年的個人回顧展覽，亦吸引了一眾粉絲入場支持！隨著熱潮持續，時尚品牌 Louis Vuitton 也與草間彌生合作，推出 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列，多款聯名時尚單品將於 2023年1月6日正式上市，立即率先看系列新品推介！



>>>93歲草間彌生曾屢次尋短見：「若不是為了藝術，我早就自殺了」<<<

【LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生】時尚品牌 Louis Vuitton 與草間彌生合作，推出 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列！（louisvuitton@IG）

繼2012年之後，Louis Vuitton 再度與草間彌生合作，推出一系列聯乘之作，將草間彌生標誌性的波點元素注入到品牌經典時尚單品上， 品牌官方早前公開了這系列的預告片，隨即引起粉絲熱討，系列單品將於2021年1月6日上線，各位敬請期待，就讓《01女生》記者率先盤點9大 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 草間彌生聯乘系列單品推介吧！

【LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生】繼2012年之後，Louis Vuitton 再度與草間彌生合作，推出一系列聯乘之作，將草間彌生標誌性的波點元素注入到品牌經典時尚單品上！（LV）

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：圓筒包

圓筒包的圓桶袋型外型精緻且時尚，實用性高足以收納日常所需小物，黑色硬殼外面佈滿大小不的銀色圓球METAL DOTS，增添立體感，帶來視覺衝擊！黑銀配色顯高貴奢華，款式簡約但注重細節，值得收藏！

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：圓筒包（LV 官網）

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：Noé水桶包

Noé水桶包是LV其中一款大受歡迎的經典袋款，手袋具超大容量，實用性極高！在今次聯乘之中，品牌將色彩繽紛的彩色圓點PAINTED DOTS加到經典老花帆布上，匯合了經典與創新，同時間呈現LV與草間彌生具代表性的元素，添加了彩色圓點後，令活潑可愛感大增！

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：Noé水桶包（LV）

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：Alma

半月形手袋於近年大受女生歡迎，在聯乘系列中，品牌將人氣Alma手袋換上鮮艷黃色，再在袋面加上不同大小的黑色圓點，再加上草間彌生的黃南瓜小掛牌，不論是LV迷還是草間彌生的粉絲，都沒有不買的理由吧！

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：Alma（LV）

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：TWIST 鏈帶包

TWIST 鏈帶包長方袋型優雅俐落，手袋以紅色為主色調，配合白色圓點圖案，強烈顏色對比令視覺層次豐富，中間的LV轉鎖也同樣注入了圓點圖案，相當細緻！手袋配以銀色鏈帶，輕鬆打造出別具時尚感的時尚風格。

LV手袋2023｜Louis Vuitton x Yayoi Kusama草間彌生系列：TWIST 鏈帶包（LV）

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