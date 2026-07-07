內衣品牌8大推薦：個人度身服務、訂造胸圍、改善胸部外擴及下垂

內衣品牌推介2026｜胸圍是女生們最貼身的衣物，看似款式外型都差不多，但其實存在極大差距！除此之外，挑選到尺寸合適的胸圍，也是對胸部的保護，避免美好身段隨著時間流逝。而胸圍的外型、尺寸、功能、款式等，在市面上更是琳瑯滿目，不少女生在看到眼花撩亂時，都曾經試過以款式或顏色圖案來作選擇，但其實這樣有可能對胸部造成傷害。

所以選對一件合適的胸圍是很重要，如果不確定自己所需的內衣尺寸和款式，其實市面有不少內衣品牌提供一對一服務，助你找到適合自己的胸圍！



內衣品牌推介2026｜1. Mode Marie 曼黛瑪璉

Mode Marie曼黛瑪璉是來自臺灣的頂級的塑性内衣品牌，短短數年內在香港開設了六間分店，深受女生們的喜愛，品牌推出了多個系列都是有針對性功能，滿足不同女生的需求。在Mode Marie曼黛瑪璉所有專門店，都設有免費一對一的度身試穿服務，有内衣顧問為大家尋找出最合適的胸圍，及教導正確穿内衣技巧，確保大家每天都能保持最佳塑性效果。

內衣品牌推介｜Mode Marie曼黛瑪璉是來自臺灣的頂級的塑性内衣品牌（IG@modemarie_hk）

內衣品牌推介2026｜2. SHER BRACE

SHER BRACE是專為香港女生身材研發的功能內衣品牌，除了功能性外，亦明白到女生對款式的追求，所以在設計上亦花了不少心思。SHER BRACE不僅是提供一對一度身服務，更提供度身訂造胸圍的服務，他們認為每人的胸型、狀況及遇到的情況都不一樣，只有訂造才是最合適合身的。該項服務大家可以透過網上預約時段，再會由設計師根據情況提供建議，如果即場有合適的胸圍可試穿，如果沒有設計師會為你製作新胸圍樣版，大家亦挑選喜歡的款式訂購，是一項非常貼心的服務。

SHER BRACE是專為香港女生身材研發的功能內衣品牌，更提供度身訂造胸圍的服務（IG@sherbrace）

內衣品牌推介2026｜3. A Good Bra/Fit

A Good Bra/Fit 創辦人馬太擁40多年的經驗，可說是矯型內衣市場的元祖級，徐小鳳、袁詠儀都曾是她的客人。她也認為挑選到一件合適內衣，才能從根源改善身型問題。所以品牌提供一對一專業試身諮詢，並且都是由創辦人馬太親力親為，以自身數十年經驗精準分析身型需要，以及配合獨創穿戴和撥肉手法，找到真正適合的內衣，同時改善寒背或不良姿勢，能即時看見理想身型的實現。

內衣品牌｜A Good Bra/Fit創辦人馬太擁40多年的經驗，徐小鳳、梅艷芳、袁詠儀都曾是她的客人。（A Good Bra/Fit）

內衣品牌推介2026｜4. Her own words

於2011年成立的原創內衣及運動服飾品牌，以「真正的舒適」作為核心理念，融合科技與時尚設計，從布料、外形到特定的功能都力求完美舒適及支撐，解決內衣設計的痛點，為不同身形、年齡、風格偏好的女性，打造出簡約卻強大的日常必需品。全新SIGNATURE-Alpha 系列更是基於現有的設計升級：新版型、新物料，更輕盈、更貼合，採用極致彈性緩震鈦合金軟鋼圈、配合專利 CREORA® 高彈力超細纖維面料與一片式無縫側翼設計，確保平滑無痕、零壓力貼合，讓大家每天沉浸在輕盈且零束縛的穿著體驗中。

內衣品牌推介2026｜Her own words (品牌提供)

內衣品牌推介2026｜5. Hafina

Hafina首創半杯尺碼設計，將內衣的貼合度大大提高，同時兼備修形功能，有效修復副乳、大細胸或胸形欠佳等問題，更容易找到合適的內衣。專門店都會為大家提供獨立個人諮詢服務，了解每位女生的需求，挑選出最合適的胸圍，顧問專員更會為客戶量身定制美胸護理方案，全方位改善胸型的建議。

內衣品牌｜Hafina首創半杯尺碼設計，將內衣的貼合度大大提高（IG@hafina.shop）

內衣品牌推介2026｜6. Satami

Satami主打塑形功能胸罩，為胸部提供更好的保護、承托力和穩定包覆，讓大家都擁有外形美觀的胸形線條，而且長遠穿著更可幫助將游走的胸部脂肪、背部和腋下形成的贅肉包覆緊和引導回到正確的位置。Satami的專門店均設有專業的內衣試身服務，品牌的內衣顧問都是需要通過年度資格考核合資格，才可為顧客提供專業試身服務，務求為大家尋找出最合適的款式和尺碼建議。

內衣品牌推介｜Satami主打功能塑形胸罩（IG@satami_online）

內衣品牌推介2026｜7. MIROBra

MIROBra是來自日本的内衣品牌，設計推崇簡約且人性化的設計。內衣採用日本獨家專利BiyuTech，配合6大獨特設計，即使無鋼圈亦同樣做到高承托，同時可將背部、腋下脂肪轉移至胸前。做到穿著比一般內衣更輕柔並有助改善胸部外擴、下垂等問題，是專為亞洲女性而設計。現時品牌所推出的MIRO VIBES ZIP、MIRO Energym運動內衣和Lacy Nighty 晚間內衣，正正是採用此設計，幫助大家實現理想身形。

內衣品牌推介2026｜8. BodiBra

取得外觀設計專利的BodiBra，主打「Bra for the Body」理念，所推出的美體功能內衣均由人手剪裁及縫製。每一間專門店都特別提供免費修改服務，內衣於3個月內均提供免費修改服務。專門店的美體顧問都經過嚴格的訓練，擁有專業的知識，為每一位顧客選擇合適合她們的胸圍。