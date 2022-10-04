月經｜經期胸部漲痛怎解決？3個貼士舒緩疼痛：胸圍尺寸也有講究
撰文：Goody25
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女生來月經有兩大疼痛，第一是經痛，第二是胸部痛。一般來月經前一個星期，多半女孩都會出現胸部脹痛的症狀，輕輕一碰也可以痛得入心入肺，這究竟是怎麼一回事呢？
我們的胸部，其實包含了皮膚、纖維組織、脂肪組織以及乳腺。在女生的月經周期來臨時，體內的性激素會出現變化，當雌激素水平提高，胸部內的乳腺就會有增生的情況。
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體內雌性激素高，乳腺增生以及水腫便會引發胸部脹痛。而在月經來潮之後，體內的雌激素水平下降，胸部也自然就不痛了。其實月經來潮前胸部脹痛是可以舒緩和減輕的，像是經期前一個星期，避免攝取太多的鹽，選擇少鹽少鹹的清淡食物，有助於避免胸部腫脹。
若是胸部真的漲痛到不行，可以準備一個暖水袋，用毛巾包上敷在胸部上可緩解疼痛。若是沒有熱水袋，則可以用冷熱交替法，準備一條泡過熱水的溫毛巾，和一條泡過冷水的毛巾，然後冷熱交替敷在胸部上可舒緩胸部腫痛。
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另外，需要注意的事，女生們平常要穿著合身的內衣。若是內衣變窄了，必須及時更換正確尺碼，太小的內衣會紮得胸部血液無法流通，亦容易引發漲痛。
此外，月經之後，若胸部脹痛持續，那麼就必須前往婦科做檢查更為妥當。作為女生，我們更應該不害羞地了解自己的生理結構，也不要羞於向醫生求助哦。
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