粉紅色腕錶｜8品牌時尚推介！ROLEX、CHANEL經典高雅、Hermès浪漫

即將踏入春夏季，粉嫩的櫻花粉成了必備元素之一，為手腕換上粉色調腕錶是不錯的選擇，既低調又不失時尚感。不少品牌都曾推出以粉色為主調的腕錶，像是ROLEX、CHANEL、Hermès、Cartier、BVLGARI等品牌，甜美又充滿各品牌的特色。《01女生》這次為大家集合了8款粉色調腕錶，有興趣入手的你不妨可以參考！



名牌腕錶推介｜ ROLEX Datejust 36腕錶 HK$174,500

對於勞力士腕錶的追求，從不僅限於男士，女生們戴上勞力士腕錶也是充滿幹練的感覺。這款Datejust 36玫瑰金配粉紅色，錶面較一般女裝腕錶大一點，型格感會重一點，但粉嫩的錶面配上玫瑰金錶圈竟添加了一點柔和。而且腕錶上更有一個小日歷窗口，很方便，非常適合上班族女生。

名牌腕錶推介｜Hermès Cape Cod系列Sakura腕錶 HK$41,500

Hermès Cape Cod系列產品一直經典代表，以長方形錶身呈現正方形錶面，而當中的數字是來自Hermès長期合作夥伴Henri d’Origny於1991年的創作的。而這款Sakura特別版本採用銀白色鑲寶石錶盤，錶身上則以不規則方式鑲嵌粉色寶石與鑽石，猶如漫天飛舞的櫻花，非常浪漫！錶帶採用了櫻花粉色Swift小牛皮，可自行轉換長、短錶帶，靈活搭配不同風格的服裝穿搭。

名牌腕錶推介｜CHANEL PREMIÈRE ICONIC CHAIN腕錶 HK$42,500

CHANEL的PREMIÈRE腕錶一直備受女生們喜愛，腕錶靈感來自巴黎芳登廣場的八角形輪廓，以及N°5香水瓶蓋，腕錶錶帶採用了經典的手袋皮穿鍊設計，以往常見的是黑色，但這款腕錶錶帶則採用了精鋼和粉紅色皮革，多了溫柔及高雅的女生氣質，也很適合不同年齡層的女士。

名牌腕錶推介｜BVLGARI Divas’ Dream 腕錶 HK$672,000

BVLGARI Divas’ Dream 腕錶採用了18K玫瑰金錶殼，搭配粉紅色蛋白石錶盤，而時標則以12個鑽石呈現，華麗又優雅！錶帶鑲飾了明亮型切割鑽石，以扇形連結扣組成，優雅演繹羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克圖案，而且在不同光強度下，讓粉嫩的玫瑰金及閃爍的鑽石有了不同色階變化，簡直是女生們的夢幻逸品。

名牌腕錶推介｜BVLGARI Divas’ Dream 腕錶 HK$672,000（BVLGARI）

名牌腕錶推介｜Chaumet HORTENSIA "EDEN"腕錶 HK$104,000

喜歡腕錶細小的女生，可以考慮這款！Chaumet這款腕表的天然石質錶盤採用了手工雕琢，所以每款均是獨一無二。而腕錶採用了18K5N玫瑰金，錶圈更鑲嵌27顆明亮式切割鑽石，以及裝飾3朵18K玫瑰金雕刻花朵，並鑲嵌21顆明亮式切割鑽石。整隻腕錶充滿浪漫又優雅的氣息，最適合氣質女生！

名牌腕錶推介｜Chaumet HORTENSIA "EDEN"腕錶 HK$104,000（Chaumet）

名牌腕錶推介｜Harry Winston Harry Winston Emerald腕錶

Harry Winston的Emerald腕錶錶盤採用八角形的外觀，錶盤則以白色珍珠母貝再飾以閃亮的白及粉色鑽石，優雅地引人注目！而錶帶則是柔美的粉色調，以及長身設計可疊帶，更有氣質。

名牌腕錶推介｜Piaget Possession 腕錶

Piaget Possession 腕錶更靈動活潑，錶圈錶採了用可轉動式的設計﹐以18K白金再鑲飾46顆明亮形切割圓形美鑽，轉動時閃爍動人。而錶盤則採用了粉紅色珍珠貝母，以及鑲飾了11顆明亮形切割圓形美鑽，柔美又浪漫。此外，腕錶是以粉紅色鱷魚皮呈現，將腕錶的溫柔度再升級，同時錶帶是採用可替換式，大家因應出席場合或穿搭再替換，讓腕錶有更多可能性！

名牌腕錶推介｜Piaget Possession 腕錶 （Piaget）

名牌腕錶推介｜ZENITH DEFY SKYLINE HK$78,400

ZENITH是創建於1865年的瑞士腕錶品牌，也是堅持於自家工坊中製作腕錶的品牌之一。其中DEFY Skyline 採用41毫米鋼質八角形錶殼，有著刻面錶圈，以及金屬粉紅色的太陽紋錶盤，配上品牌標誌性的ZENITH四角星，款式優雅知性。腕錶搭載El Primero 3620高頻自動製造機芯，配備首個 1/10 秒指示器。可互換鋼錶鍊和白色圖案橡膠錶帶。