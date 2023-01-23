Hermès加價｜推介保值腕錶！一物三用性價比高　售價不到4萬元

Hermès腕錶︳去年已宣布會在年頭加價的Hermès，日前已漸換上新價錢。近年Hermès手袋不斷升值，令部分辛勤賺錢買袋的女生叫苦。若想買得更物有所值，可從多用途的款式著手，其中Kelly系列腕錶更是值得收藏，價錢售不到4萬元，而且可作3種用途，並塑出多個造型，性價比超高！



【Hermès腕錶】去年已宣布會在年頭加價的Hermès，日前已漸換上新價錢。(Hermès)

近年Hermès絲巾得到不少關注，可作圍巾之餘，也可轉成手袋和上衣等。除了絲巾，其實品牌的Kelly腕錶，也有多種變化，如手錶、手帶和匙扣等，一物三用，非常抵用。在今年的春夏系列中，便有兩位新成員加入，包括以精鋼打造的純銀色款及玫瑰金色款，款式優雅及簡約，後者扣位及鎖頭更鑲有鑽石作點綴，盡顯細緻奢華感。

【Hermès腕錶】品牌的Kelly腕錶可作多種變化，如手錶、手帶和匙扣等，一物三用，非常抵玩。(Hermès)

手錶的設計以品牌知名的Kelly Bag作靈感，於1975年誕生，看來經典和時尚。特別在於鎖頭可以拆除，錶帶可轉為手帶配戴，而鎖頭則可扣在匙扣或袋上裝飾，能夠省卻部分消費。手錶的簡約利落設計，亦予人不過時的感覺，售價約為143,500台幣（約37,037港元）。有日本傳媒更曾以5,000款手錶作比較，選出27個熱門品牌，其中Hermès位列17位，保值率介乎五成至八成內，可見出Hermès手錶亦值得買來保值。

【Hermès腕錶】手錶扣位及鎖頭更鑲有鑽石作點綴，盡顯細緻奢華感。(Hermès)

【Hermès腕錶】手錶亦易配襯，配搭白恤衫和皺褶上衣，更顯女性般的優雅魅力，同時肌膚更顯白皙。(Hermès)

這款手錶亦易配襯，配搭白恤衫和皺褶上衣，更顯女性般的優雅魅力，同時肌膚更顯白皙；而搭毛茸茸的啡色大衣，亦散發悠閒舒適感覺，無論上班或日常都合用。