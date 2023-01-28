【CHANEL｜中古首飾】中古熱潮興起，除了中古手袋之外，復古的首飾都很值得收藏的！尤其在CHANEL、DIOR、GUCCI等品牌的珠寶動輒都要近萬元，對於想入手品牌首飾的女生們很容易卻步，但相對中古名牌首飾不僅價格更親民﹐款式也更特別且不易撞款。這次記者親自去到位於銅鑼灣的Little and more中古店，精選了5款中古首飾，款款都精緻又不俗氣！



CHANEL中古首飾推介｜CHANEL Vintage Logo字母吊飾手鏈 HK$4,980

CHANEL的這款手鏈採用了金色，配上粗身的鏈身，整體風格型格有個性。而手鏈再垂吊著CHANEL品牌字母，立時增添時尚感，而這款手鏈最適合搭配深色色或是工裝服飾，另外如果當天想為穿著增加重點，不妨可以選擇它。

CHANEL中古首飾推介｜CHANEL Vintage 珍珠耳環 HK$4,880

如果喜歡復古又優雅的飾物的話，就不能錯過這款！耳環以CHANEL經典的黑白拼色設計，以黑色的圓形配上品牌標誌，再垂吊著一顆不規則的珍珠，貼切如今的大熱復古潮流，能為整體打扮添加復古味道。而且當時很流行耳夾式設計，所以即使沒有耳洞也能配戴，很貼心的設計！

DIOR中古首飾推介｜DIOR項鏈 HK$1,980

項鏈絕對是為簡單日常穿搭，加分的好幫手！而DIOR的這款項鏈非常小巧精緻，金色幼細的項鏈，垂掛著黑配金的吊墜，而中間則是Dior標誌，款式又百搭！最適合上班族或者普通日常外扮時配戴，能為普通造型增添不少精眼之處。

CHANEL中古首飾推介｜CHANEL Vintage Première Watch HK$14,800

CHANEL的Première腕錶一直在中古市場，都是非常熱門﹐錶身以芳登廣場及CHANEL N°5香水瓶蓋的八角形為靈感，而錶帶則是CHANEL手袋的編織皮穿鏈設計，集合了品牌多個經典創意。而這款中古腕錶的價格，相對現時品牌近年再推出的Première腕錶價格更親民，是不少人視為CHANEL入門級首飾！

GUCCI中古首飾推介｜GUCCI Vintage彩虹換扣手錶 HK$3,980

GUCCI的這款手錶很特別，它以一個白色白色錶身再配上全金屬手鐲，而它的特別之處是它可以隨意換上12個不同糖果色的錶環，其中一個錶環更是GUCCI品牌的經典配色。大家可以依照當日的穿搭或心情，換上不同顏色﹐一個價格卻有12款顏色的手錶，性價比非常高！