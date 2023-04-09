睡衣推介2023｜日本選最令男生深刻5大「戰衣」：鈕扣款添情趣？

睡衣推介｜睡衣是日常的貼身物，每次回家後換上它，頓時充滿居家的安全感。除了舒適的象徵，不同的睡衣類型，都展現各種魅力時尚，甚至魅惑異性。有日本網站早前曾進行一項調查，選出9款令男生留下深刻印象的「戰衣」，其中以下的5款，不知各位女生們的衣櫥裡，也有相似的款式嗎？



睡衣推介｜有日本網站早前曾進行一項調查，選出9款令男生留下深刻印象的「戰衣」。(《金秘書為何那樣》劇照)

女性內衣品牌調查︰穿睡衣睡覺助入眠

一件舒適的睡衣，看似能夠隨便選擇，但其實對睡眠質素尤為重要。有的人或喜歡裸睡，認為一絲不掛負擔較少，更容易入睡。不過，女性內衣品牌Wacoal曾在2013年進行一項調查，發現穿睡衣睡覺的年輕男女，較沒穿的較快睡著，半夜睡醒的次數也較少。大學心理學家福田一彥教授曾對此解釋，表示穿睡衣有助避免體溫下降太多，同時心理上會切換成「睡眠模式」，讓自己更易睡覺。除了幫助睡眠，以下的睡衣款式，或可助你吸引異性，增添情侶們的情趣。

睡衣推介｜男生會留下深刻印象的睡衣款一：過長款上衣（oversize）

相信不少男生都會被小鳥依人的女生吸引，因此選擇過長款T恤，可讓自己看來更為細小，同時露出雙腿，容易吸引男生們想入非非，勾起他們的保護慾，有受訪者更表示，「女生穿男友的T恤或襯衫，是所有男生的夢想！」

睡衣推介｜選擇過長款T恤，可讓自己看來更為細小，同時露出雙腿，容易吸引男生們想入非非。(《飯氣攻心》劇照)

睡衣推介｜男生會留下深刻印象的睡衣款二：典雅絲質睡裙

不少女生都愛的絲質睡裙，同樣是男生們的最愛，認為面料質感光滑，有著「成熟女人的魅力。」由於絲質面料帶有高級感，因此女生穿著的話，予人知性的氣質，也有少女轉大人的感覺，展現出優雅及性感的氛圍。

睡衣推介｜男生會留下深刻印象的睡衣款三：展露健康性感的短褲

相比極度性感的睡衣款，男生們傾向超短褲，認為性感得剛好，不會讓他們有不知所措的感覺。此外，短褲還可以露出雙腿，展現健康性感之餘，也可增強雙腿線條，看來有著更好看的身形比例。

睡衣推介｜若要增添關係情趣，可以選擇開胸鈕扣睡衣。(《他其實沒有那麼愛你》劇照)

睡衣推介｜男生會留下深刻印象的睡衣款四：設鈕扣款的睡衣

若要增添關係情趣，可以選擇開胸鈕扣睡衣，雖然第一眼不會太性感，但在慢慢解開鈕扣時，便會感到趣味，「這可提升男生們的期待感。」此外，在穿著時，可以先解開頭一粒鈕扣，看來較為性感，同時也能向對方發出提示，吸引他們的目光。

睡衣推介｜男生會留下深刻印象的睡衣款五：超柔軟觸感睡衣

不少人都嚮往舒適感覺，因此透過質感柔軟的睡衣，營造出療癒氛圍，便可讓人想要停留在這空間裡。調查更發現，不少男生都對毛茸茸睡衣無法抗拒，會更享受兩人相處的時光。

睡衣推介2023必買

睡衣推介｜Peach John 貓咪 Shirt Pajama Set（Peach John品牌提供）

睡衣推介一：Peach John 貓咪 Shirt Pajama Set $400

以甜美可愛見稱的日本內衣品牌Peach John，除與「不二家milky」推出聯乘，近期亦有不少春夏新款，包括令人感療癒的貓咪系列。睡衣以天藍和薰衣草色調，搭以柔軟舒適質料，帶來舒適感覺，加上簡約的貓咪圖案設計，予人精緻女孩的魅力。

睡衣推介｜SKIN Tay Top and Tawny Pant Washable Stretch Silk Pajama Set（Sheer網站）

睡衣推介二：SKIN Tay Top and Tawny Pant Washable Stretch Silk Pajama Set $3,260（Sheer 有售）

筆者偏好舒適的睡衣，這款以92%絲質製作，觸感順滑，並透現出柔和的光澤，予人低調和溫婉感覺。睡衣亦以大地色調，提升療癒放鬆感覺，雖然設計沒有露出太多肌膚，卻有著知性和性感的魅力。

睡衣推介｜Qmomo 居家短袖襯衫式睡衣套裝（Qmomo官網）

睡衣推介三：Qmomo 居家短袖襯衫式睡衣套裝 (甜蜜桃粉) $399

若是可愛甜美的女生，可選擇這款睡衣，以粉嫩色調、荷葉邊及粗線條設計，加上柔軟布料質感，締造出精緻的少女感覺。短褲邊以大斜角剪裁，視覺上有效顯瘦，塑造出大長腿的身材比例。

睡衣推介｜GU 女裝 Satin Pajama（GU官網）

睡衣推介四：GU 女裝 Satin Pajama $179

GU睡衣可說是既價錢親民又舒適，質料以回收纖維製作，但觸感柔軟，清洗後也很快吹乾。睡衣款式經典簡約，如果喜歡低調的風格，這是個不錯的選擇。

睡衣推介｜Her own words Lacy Lingerie Dress（Her own words官網）

睡衣推介五：Her own words Lacy Lingerie Dress $448

偏好輕便睡衣的女生，可選擇較性感的款式，這條吊帶睡裙以皺褶和性感剪裁，展現健康性感的魅力。加上質料具散熱效果，非常適合在悶熱時候穿著。