伍詠薇愛收集睡衣因想找回親密度？歷兩段婚姻、練海棠多次偷食？

【伍詠薇｜愛情】資深演員伍詠薇（伍姑娘）昨晚（16/1）擔任新節目《晚吹 — 讓我一次買個夠》的首位嘉賓，講述過往的購買經歷，並提到喜愛購買內衣和睡衣，指出家中將近收藏400多套，有次飛往羅馬旅遊時，更一次過花費約7萬港元，相當之捨得。節目其後找來心理學家分析，並引述研究指出，原來熱衷收藏內衣，背後反映出這樣的心理想法？



【伍詠薇｜愛情】伍詠薇昨晚擔任新節目的首位嘉賓，提到喜愛購買內衣和睡衣，家中將近收藏400多套。（《晚吹 — 讓我一次買個夠》截圖)

伍詠薇在新節目中，繼續展現真我個性，在提到儲錢年紀時，由於出示「豬仔」圖案，她回答同時亦不忘大膽搞笑，指是在18歲時「同時失去的」，「因為我將豬仔錢罌敲碎了。」她亦分享自己珍藏的內衣，提到不變黃的收藏方式在於置膠袋內，如上鏈手錶般，會定時拿出來吹風、更換臭丸，「臭丸不好的話，碰到內衣會變黃。」她更憶述，試過在乘坐頭等艙時，只記得拿袋睡衣「戰利品」，卻遺忘了Chanel紅色手袋，幸好最終能夠尋回，同時這可見出她對內衣的熱愛。

【伍詠薇｜愛情】伍詠薇指曾在拿袋內衣後，遺忘了Chanel紅色手袋。（《晚吹 — 讓我一次買個夠》截圖)

【伍詠薇｜愛情】心理學家從伍姑娘的收藏喜好中，分析出其內心想法。（《晚吹 — 讓我一次買個夠》截圖)

伍詠薇愛收藏內衣代表重視親密度？

此外，節日邀請工業及組織心理學家黃仲遠（Mills）到場，為伍詠薇（伍姑娘）的購物行為作心理分析。他引述一項有關「購物動機」的研究，表示買東西都跟心理狀態有關，如果喜歡收藏內衣和睡衣，「代表在愛情或親情上，比較著重親密度，可以是激情。這個是你跟別人建立關係的關鍵，你有機會是念舊的。」他亦指出，伍詠薇在弄丟東西後，（即使有機會同時擁有幾件）仍會堅持找回來，「你想找回原本想擁有或失去了的感覺。」

在聽心理學家解釋後，伍詠薇同意自己是位念舊的人，並稱節目非常好玩，可透過自己的喜好了解到自己原來是個這樣的人。

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雖然伍詠薇總是予人硬朗的形象，但其實也有柔情的一面，特別著重家人和愛情，惜在情路上一直不算順意，曾有兩段婚姻，期間飽歷不少流言蜚語。

伍詠薇20歲前遇大31歲老公、從不良少女變生性

伍詠薇在20歲時，參選1989年亞視小姐，獲得「最上鏡小姐」後入行。她曾在節目《月傾會》中，憶述讀中學時被踢入三合會，誤入歧途，幸而遇上讓她重拾正軌的翁江培。對方是位比她大31年的會計師樓高級合夥人，兩人在雜誌派對上結識，其後翁江培更鼓勵她參選亞姐，讓她開始變得生性，「翁生是我第一個明燈，亦是我第一個丈夫，沒有血緣但是最親密的人，他教我最多東西。」

如果沒有他教我怎樣用第一張信用卡，我不會去到今日這麼有骨氣的伍詠薇。 伍詠薇

【伍詠薇｜愛情】伍詠薇感激結識前夫翁江培。（《諸朋好友》截圖)

伍詠薇結婚13日老公突然離世

雖有年齡差距，仍無阻兩人熱戀，最終在1990年結婚。當兩人正處於結婚的蜜月期時，沒想到突然發生巨變。在兩人結婚不到兩周，伍姑娘於內地登台表演期間，對方突然離開。她原以為丈夫只是外出休息，但後來得悉對方被送院，經心臟電撃搶救後不治。面對最愛離世的噩耗，當年21歲的她不知如何面對，加上外間「剋夫」等言論，以及遺產官司等，讓她備受壓力，一度打算輕生，更曾交往逾20個男友，並介入別人的婚姻。

幸好伍詠薇後來想通，開始過新生活，同時為過去當第三者感後悔，跑去向對方太太斟茶認錯，後來兩人更成為了好朋友。此外，她的遺產官司亦在10年後落幕，分得900萬港元法定遺產。

【伍詠薇｜愛情】伍詠薇在1999年與練海棠結婚。(伍詠薇Facebook)

伍詠薇再嫁練海棠、婚姻23年性生活變少

經過首段婚姻，伍詠薇依然勇於投入愛情。1998年，她在經好友黎姿的介紹下，結識從事廣告的練海棠，並在8個月後簽紙結婚。兩人至今婚姻已有23年，伍詠薇曾言性生活少很多，笑稱「8年都有一次」。此外，由於伍詠薇多年來經常拍劇，容易忽略老公；而練海棠亦多次被爆偷食，有雜誌早年更拍到其疑似偷歡，令婚姻面臨危機。

伍詠薇得悉事件後，曾向《香港01》表示不打算責罵老公，也不會因此查對方電話、禁對方社交，稱今次過後要學乖，「吃飯要告訴老婆，不過（她）身材不錯。」她其後接受其他訪問時，認為事情發生定有原因，「自己有問題，那他就更有問題，所以你的問題大一點。大家商討吧！有商量就合，沒商量就分手。」

有時感情生變不一定只有離婚這條路，或許雙方有足夠溝通和商量，可以挽救一段婚姻，令關係更穩固。