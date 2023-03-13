LV手袋推介2023！將經典款換上春夏療癒色彩 迷你旅行袋夢幻甜美

LV手袋推介2023︳Louis Vuitton以Monogram為設計的手袋，總是讓人著迷不已，這款品牌將多款經典款手袋，換上柔和的奶油色及浪漫粉色，猶如一杯甜蜜的草莓牛奶。這次Louis Vuitton把Speedy Bandoulière 20手袋、Favorite長型肩背袋、Neverfull托特包，都換上了療癒的色彩，為這個春夏帶來盎然生機。



LV粉色手袋2023︳1. Speedy Bandoulière 20手袋 HK$21,700

Louis Vuitton將Speedy Bandoulière20手袋，換上柔美的奶油及粉紅色調Monogram Empreinte皮革，令原本小巧精緻的手袋，增添了甜美感！而這款手袋的尺寸為20.5 x 13.5 x 12cm，大小剛剛好，容量很足夠。手袋採用了滾邊皮革頂端手柄、金色掛鎖及別樹一幟的行李袋廓形，以及配上了一條長肩帶，使揹法可以是手拿或斜揹，同樣好看！

LV粉色手袋2023︳2. Neverfull MM手挽袋 HK$22,700

Louis Vuitton Neverfull MM手挽袋同樣以雙色Monogram Empreinte皮革打造，使此款風格典雅的手袋，更添春日氣息。手袋側面有4條皮革側綁帶可收緊袋形，以鉤扣作開合，並配有柔軟的牛皮長肩帶，在肩揹時更舒服。手袋尺寸為31 x 28 x 14cm，容量非常足夠，並配有一個同樣採用Monogram Empreinte皮革製成的拉鍊小袋，可以擺放常用卡片或小物，更加方便又實用！

LV粉色手袋2023︳3. Favorite長型肩背袋 HK$24,900

LV粉色手袋2. Favorite長型肩背袋 HK$24,900（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton Favorite長型肩背袋採用了奶油色Monogram Empreinte壓花皮革製作，同樣綴有粉紅色Monogram印花圖案，配上圓潤的手袋外型，更加的甜美。而手袋的內襯是灰褐色的微纖維襯裡，尺寸為24 x 14 x 9cm，且有一個內貼袋，容量也是很足夠。手袋配備可拆式及可調節長度的皮革肩帶以及金屬鍊帶，配出兩種不同感覺穿搭風格。

LV粉色手袋2023︳4. OnTheGo MM手挽袋 HK$29,200

Louis Vuitton的這款OnTheGo MM手挽袋，換上了春意盎然的奶油色與粉紅色設計，並壓上經典Monogram圖案，使高雅的手袋頓時增添了溫柔的氣息。手袋的尺寸為35x27x14cm，屬於大容量手袋，而且手袋廓形方方正正，很適合作為上班手袋，寬敞的內裡可收納筆記型電腦、筆記、常用物品等，是一款外出或工作時使用，都很適合等手袋。