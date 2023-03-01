10款人氣精品散紙包　 Hermès、CHANEL、LV、Gucci、Dior廢包必備

即使現在行動支付很方便，但還是有許多地方只收現金，特別不喜歡一堆零錢將銀包撐得變形？一個小巧的零錢包能幫你完美解決這個問題！



特別從LV、Chanel、Gucci、Dior、BV...品牌中精選出10款零錢包，不僅為你的日常生活更添精緻、好入門的價格也很適合做為小資女投資的第一件精品。

10款精品散紙包推介【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Chanel 拉鏈零錢銀包

Chanel在春夏前導系列推出的這款零錢包，一躍成為女孩們夢幻逸品清單榜首！獨特的半月造型，以粒紋小牛皮打造，配上淡粉紅色的光澤感非常迷人，意外充足的收納容量，直接取代錢包也是綽綽有餘！

2. Hermès Bastia零錢包

3千內就能買到的 Hermès！其實品牌最長銷的不是柏金包或凱莉包，而是這款誕生於 1990 年的簡單零錢包！以折紙為概念打造的零錢包，一張皮革和一個扣子，展示出Hermès完美的工藝，還有超多顏色可以選，是你最值得入手的經典款。

3. Louis Vuitton LV x YK迷你小皮包

這款絕對是時尚迷搶著收藏的小皮件！由LV和日本著名藝術家草間彌生二度聯名推出的系列，經典的老花碰撞上彩色圓點，重新定義時髦的想像力邊界！附有小巧的鍊袋，更兼具精緻和實用，是2023年最值得投資的小單品之一。

4. Celine CUIR TRIOMPHE鉤扣銀包

這款零錢包像一顆迷你橢圓的藥盒，非常搶眼可愛，由小牛皮打造經典的Triomphe凱旋門Logo，搭配白色的縫線，碰撞出法式知性的氣息，讓人一眼就能看到你的好品味！

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5. Bottega Veneta 寬紋編織零錢包

在Daniel Lee帶領之下，將極簡玩到爐火純青的BV，就連零錢包也不放過，沒有一絲多餘的設計，以近期最受歡迎的寬紋編織為主題，用簡單的方格子打造出極簡質感！壓扣設計展開後有充足的空間，零錢、收據都能收納。

6. Dior 30 MONTAIGNE VOYAGEUR 零錢包

Dior的老花永遠不需要過多的設計，經典優雅的藍色刺繡足以讓少女買單！這款零錢包飾有 CD 標誌，方正的外型時髦大方，絕對是氣質女孩的首選單品！

7. Loewe 迷你餅乾掛包

由皮革工藝展示出的獨特文青氣息，是Loewe的拿手好戲。這款可愛迷人的迷你餅乾零錢包，刻以非常具有識別度的Logo圖騰，採用柔軟的小牛皮製成，手感溫潤細緻，是質感人士必備的小皮件單品。

8. Gucci GG Marmont心形零錢包

特別做舊的雙G Logo，山型絎縫將裸粉色的皮革壓出澎潤的質感，是一顆拿在手上小巧卻引人矚目的愛心，搭配金色的扣環，還可以作為裝飾掛在包包上，展示Gucci浪漫復古的形象。

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9. Fendi 棕色皮革零錢包

圓滾滾的零錢包總是可愛的讓人無法抗拒！以經典的FF主題圖案為主，搭配棕色皮革和金屬識別Logo，就算只是一個零錢包也隱藏不了的奢華氣質，是一個品味高雅的理想選擇。

10. Valextra Tallone零錢包

小小的零錢包隱藏著大大的玄機，只需要輕輕一推即可展開，能夠優雅的取出你的硬幣！最初創作於 1948 年，展現出 Valextra 絕妙的設計工藝。簡單的線條勾勒出乾淨外型，採用 Millepunte 小牛皮製成，是極簡人士不能錯過的日常單品。

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