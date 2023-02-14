毒舌大狀｜王丹妮10款私下愛用手袋推介！Dior精緻時尚、LV不撞款

【毒舌大狀｜王丹妮】由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤及王敏德領銜主演的《毒舌大狀》，上映至今好評不斷，屢破票房紀錄。其中主演之一的王丹妮，更是不顧形象、憔悴出演囚犯，戲外她可是模特兒出身，是一名時尚達人！在王丹妮的個人社交平台上，時常分享不同時尚穿搭，同時亦是名牌手袋的愛好者，一起來看看這位時尚達人其中十款的收藏！



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王丹妮名牌手袋收藏｜Dior Micro Lady Dior 系列手袋 HK$29,500

王丹妮名牌手袋收藏｜Dior Micro Lady Dior 系列手袋 HK$$29,500（IG@l_for_louise）

Dior 的 Lady Dior 系列手袋一直是品牌的經典款之一，採用黑色羊皮製作，綴以 Cannage藤格紋圖案縫線，將品牌的時尚高雅顯露無遺。在品牌推出超迷你版本後，更是引起一陣搶購熱潮，而王丹妮也在推出不久後入手了黑色款的Micro Lady Dior，她也把手袋詮釋得非常精緻又華麗。

王丹妮名牌手袋收藏｜ Dior Bobby East-West bag HK$28,000

王丹妮名牌手袋收藏｜ Dior Bobby East-West bag HK$28,000（IG@l_for_louise）

王丹妮另一款Dior愛用手袋是品牌2022年早春渡假系列中的 Dior Bobby East-West bag，該款式是 Dior Bobby 手袋變成橫向長方形設計，更加實用！手袋共推出了經典黑色、奶白色、玫瑰粉紅色、琥珀啡色和淡黃色。王丹妮就入手了琥珀啡色，配上拋光小牛皮袋身和金屬配件，加上這款手袋設有可拆卸和可調節的滑動肩帶，配搭標誌性的軍事風格扣環，可作手提、肩背或斜背，無論是搭配日常造型還是運動造型都很適合！

王丹妮名牌手袋收藏｜Miu Miu Miu Wander Matelasse 納帕軟皮半月形手袋 HK$23,800

王丹妮名牌手袋收藏｜Miu Miu Miu Wander Matelasse 納帕軟皮半月形手袋 HK$23,800（IG@l_for_louise）

Miu Miu的這款半月形手袋是不少女星或時尚達人必入手的款式！半月形手袋本身就很有復古味，再配上迷你尺寸，增添了精緻可愛感，備有十款顏色，而王丹妮則選用了紅色，與她鮮明的個性十分合襯。而這款手袋採用了Matelassé納帕軟皮縫製，使皺摺更精緻立體，手袋可作腋下包、手提或是配上肩帶，可以隨時變換多種造型。

王丹妮名牌手袋收藏｜Louis Vuitton Capucines 系列手袋 HKD 54,000（視乎款式）

王丹妮名牌手袋收藏｜Louis Vuitton Capucines 系列手袋 HKD 54,000（視乎款式）（IG@l_for_louise）

Louis Vuitton的Capucines系列手袋甫推出即大受歡迎，成為品牌熱賣款式之一。而Capucines系列手袋是以巴黎Rue des Capucines大街，即LV於1854年開設第一家店鋪的地方而命名，令其更值得收藏。王丹妮則入手了藍色漸變效果的款式，更特別也不怕撞款！

王丹妮名牌手袋收藏｜Prada Galleria系列手袋 大號 HKD 37,500

王丹妮名牌手袋收藏｜Prada Galleria系列手袋 大號HKD 37,500（IG@l_for_louise）

Prada Galleria系列手袋是採用傳統設計，再配以繽紛的顏色和多樣的皮革，使傳統的手袋增添新意。手袋採用Saffiano皮革縫製，雙手柄及可拆式肩帶，提供掛肩或手挽佩戴方式，方便搭配不同造型，而且手袋容量很足夠，設計亦都斯文大方，是不少OL愛用的手袋。

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