Farfetch減價優惠｜Tory Burch低至5折！汪明荃同系列手袋激減2千

Farfetch減價優惠｜將要踏入轉季，多個品牌開始推出優惠，其中時尚網絡平台Farfetch更有不少折扣，價格低得令人心癢，部分款式不僅超過5折，也有更抵的最終折扣，加上選擇暫時還有很多，實在是最好的入手時機。筆者為大家精選出當中10個款式，可以從1,000元內起，入手Calvin Klein、Tory Burch、Alexander McQueen，以及老佛爺Karl Lagerfeld的同名品牌。



Farfetch減價優惠｜Calvin Klein Small Ultralight Tote Bag (Farfetch)

Farfetch減價優惠｜推介手袋一：Calvin Klein Small Ultralight Tote Bag $877（原價$1,349）

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品牌近年得到不少關注，韓國女團BLACKPINK成員Jennie的代言廣告，每每掀起佳話。有如內衣的簡約設計，手袋亦以淨色為主，由皮革透出自然微亮光澤，搭以特別的黑色標誌肩帶，增添活力感覺，展現出高級的街頭時尚。手袋體積偏細，袋口設計可提升安全度，並增大容量，是個實用的小廢包款，加上減價後價錢低於1,000元，性價比算高。

Farfetch減價優惠｜Alexander McQueen The Four Ring Mini Bag (Farfetch)

Farfetch減價優惠｜陳蕾及吳家忻（kayan9896）早前亦有用此系列的手袋造型。(IG@kayan9896&pantherchan)

Farfetch減價優惠｜推介手袋二：Alexander McQueen The Four Ring Mini Bag $8,187（原價$11,696）

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手袋現時流行多用途揹法，方便不同造型。Alexander McQueen手袋在覆蓋位置，加入指環設計，讓手袋隨時變成手拿袋，同時指環變成時尚飾品，締造出重金屬的型格味道。手袋亦設有鏈帶及肩帶，有多款佩戴玩法，早前更得到不少明星及模特兒追捧，如陳蕾及吳家忻（kayan9896）等，因此大家不妨趁特價入手。

Farfetch減價優惠｜Ferragamo Logo-Buckle Shoulder Bag (Farfetch)

Farfetch減價優惠｜推介手袋三：Ferragamo Logo-Buckle Shoulder Bag $7,608（原價$8,950）

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若然喜歡舒適感覺，Ferragamo手袋的微膨脹感，或是你的心頭好。手袋以柔軟的欖橄綠皮革製作，透過袋邊的車工，稍為弄出波浪邊，加上枕頭般的軟綿感，整體予人療癒舒適的氛圍，而袋上的標誌性蝴蝶結，更提升甜美魅力。手袋分成兩個間隔，其中一個設有拉鏈，以方便擺放貴重物品。

Farfetch減價優惠｜汪明荃都是三宅一生的粉絲。(wang_liza)

Farfetch減價優惠｜Bao Bao Issey Miyake Prism Panelled Tote Bag (Farfetch)

Farfetch減價優惠｜推介手袋四：Bao Bao Issey Miyake Prism Panelled Tote Bag $5,243（原價$7,491）

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連汪明荃都愛的三宅一生（Issey Miyake）手袋，現時推出7折優惠。相信大部分人都對這款手袋不陌生，以幾何三角圖案設計，讓在擺放不同物件進內時，都不顯突兀，反而塑造出更好看的立體感覺。手袋容量亦較大，方便擺放較大型物品，如筆記型電腦和平板電腦等，實用度高。

Farfetch減價優惠｜Giorgio Armani Logo-Embosses Leather Shoulder Bag (Farfetch)

Farfetch減價優惠｜推介手袋五：Giorgio Armani Logo-Embosses Leather Shoulder Bag $8,917（原價$11,147）

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如果想找個簡約優雅的上班手袋，Giorgio Armani手袋以低調典雅的夜空藍調，締造出知性魅力，手袋前後特別以曲面設計，增添立體感之餘，提升置物容量。手袋前後分兩個間隔，方便整理，而且容量也不少，適合配襯不同顏色的造型。

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