Net-A-Porter網店名牌手袋減價！LOEWE半價、SEE BY CHLOÉ 7折起

高級時裝網站Net-A-Porter最近推出優惠，多款名牌手袋減價！以下為大家盤點10個品牌的包款，包括：LOEWE、GIVENCHY和SEE BY CHLOÉ等等，一起來看看吧。



1. GIVENCHY 4G 壓花亮面皮革迷你單肩包 $11,830購買

GIVENCHY 4G黑色壓花亮面皮革迷你單肩包原價HK$16,900，現只售$11,830。（Net-A-Porter）

GIVENCHY 4G黑色壓花亮面皮革迷你單肩包原價HK$16,900，現只售$11,830。此袋製於意大利，遍布包身的品牌特色4G Logo 壓花亮眼。單品線條利落，鏈條肩帶和精緻的銀色五金飾牌型格有個性。

2. MARNI Tropicalia 拉菲草拼接皮革小袋 $2,450立即購買

MARNI Tropicalia 沙色拉菲草拼接皮革小袋原價HK$4,900，現時可享五折優惠，以HK$2,450就能買到。（Net-A-Porter）

MARNI Tropicalia 沙色拉菲草拼接皮革小袋原價HK$4,900，現時可享五折優惠，以HK$2,450就能買到。此袋造型簡潔小巧，無論是與朋友逛街，還是到沙灘均非常適合不過。它配有腕繩，拉鍊開合確保必備之品收納穩妥。

3. MANSUR GAVRIEL 拉菲草皮革單肩包 $2,300購買

MANSUR GAVRIEL 駝色拉菲草皮革單肩包原價HK$4,600，五折優惠下只售$2,300。（Net-A-Porter）

MANSUR GAVRIEL 駝色拉菲草皮革單肩包原價HK$4,600，五折優惠下只售$2,300，而且只剩下一件，如欲購買需盡速搶購。其質料纖薄輕便，非常適合女生使用。它以柔滑皮革和充滿夏日風情的拉菲草製成，配有精緻的銅金色鏈條肩帶。

4. SEE BY CHLOÉ Cecilya 斜紋布邊飾紋理皮革迷你單肩包 $1,190購買

SEE BY CHLOÉ Cecilya 淺褐色斜紋布邊飾紋理皮革迷你單肩包原價$1,700，現減至$1,190。（Net-A-Porter）

SEE BY CHLOÉ Cecilya 淺褐色斜紋布邊飾紋理皮革迷你單肩包原價$1,700，現減至$1,190。這款包身精緻小巧，內設斜紋布抽繩小袋，可穩妥收納女生的日常必需品，包括：手機、錢包和衛生用品等。

5. STELLA MCCARTNEY 穿孔植物性皮革相機包 $4,340購買

STELLA MCCARTNEY 肉粉色穿孔植物性皮革相機包原價HK$6,200，現價$4,340。（Net-A-Porter）

STELLA MCCARTNEY 肉粉色穿孔植物性皮革相機包原價HK$6,200，現價$4,340。植物性皮革的質感絕對不輸真皮。這款相機包是裸粉色調，有溫柔的感覺。正面飾有品牌名稱穿孔圖案。

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