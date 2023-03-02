lululemon減價2023｜官網減價低至半價　瑜伽褲、運動胸圍超抵買

lululemon減價2023｜lululemon 推出的運動服飾向來深受女生歡迎！想練出一副線條優美的身形體態，先要有好的裝備，lululemon 推出的運動服飾質地舒適親膚，而且具有功能性，讓女生們打造一身專業且時尚的運動穿搭造型。lululemon 官網現正進行減價，大家可以低至5折價錢入手運動上衣、瑜伽褲等商品，立即看看有甚麼抵買款式！



lululemon減價2023｜lululemon 官網現正進行減價，大家可以低至5折價錢入手運動上衣、瑜伽褲等商品！（lululemonhk＠IG）

lululemon減價2023｜Align™ V-Waist Crop 23" HKD 680 （原價：HKD 980）

瑜伽褲款採用柔軟布料製造而成，質料透氣，有助吸汗排汗，而且具有四向拉伸功效。褲頭位置亦採用了V形腰帶設計，有助修飾腰部兩側線條，達致顯瘦效果，特別適合進行瑜伽等低強度運動時穿著，平日有運動習慣的女生們也趕快入手吧！

lululemon減價2023｜Align™ V-Waist Crop 23" HKD 680 （原價：HKD 980）（lululemon 官網）

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lululemon減價2023｜Enlite Bra Zip Front HKD 680 （原價：HKD 980）

lululemon 這款運動胸圍 Enlite Bra Zip Front 為女生們提供高度承托力，適合用作進行跑步等高強度運動。採用透氣面料，具吸汗排汗及速乾功能，不怕出汗會令胸部侷促不適。這款運動胸圍更採用了前拉鏈設計，穿脫時也會更加方便。

lululemon減價2023｜Enlite Bra Zip Front HKD 680 （原價：HKD 980）（lululemon 官網）

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lululemon減價2023｜Tuck and Gather Pullover HKD 450 （原價：HKD 880）

這款 Tuck and Gather Pullover 寬鬆的長袖上衣，不論是運動時或日常外出時都適合穿著，長度不長不短，剛好在腰圍附近，有助塑造完美身形比例，另外採用扭結設計，為簡約的上衣設計加添細節。

lululemon減價2023｜Tuck and Gather Pullover HKD 450 （原價：HKD 880）（lululemon 官網）

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