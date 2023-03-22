丈夫洗鞋沒做一事意外發芽「男人不靠譜」4重點：浸久易膠水剝落

白鞋清潔｜不少女生都喜歡小白鞋，穿起來舒適方便，而且容易配襯。由於小白鞋容易弄髒，不時都要簡單清洗，若然洗不乾淨，水氣留在鞋內，加上潮濕天氣，或會影響外觀，甚至發出惡臭。不只小白鞋，一般鞋子都需定期清洗，有內地網民近日分享一件洗鞋趣事，指老公貼心為她清洗拖鞋，結果反做了「豬隊友」，更罕有令鞋邊長滿綠芽，造成笑話一則。該網民事後哭笑不得，只能感嘆「男人挺不靠譜！」



白鞋清潔｜有內地網民近日分享一件洗鞋趣事，指老公貼心為她清洗拖鞋，結果反做了「豬隊友」，更令鞋邊長滿綠芽。(《阿甘正傳》劇照)

來自內地湖南省的王女士，透過當地傳媒分享一件洗鞋趣事。她憶述，自己因要回娘家處理事情，有約一個月時間都不在家，結果回來後，丈夫給她一個「驚喜」，興奮表示替她清洗了棉拖鞋。正當妻子期待之際，卻發現拖鞋不僅未乾，毛茸表面凌亂打結，而且長滿剛發芽的草苗，令她甚為崩潰。

對於鞋子發芽的情況，該妻子事後回想，認為或因自己常穿拖鞋到戶外走動，期間或沾上種子，加上丈夫將鞋子泡浸，半個月後才想起要拿出來，並放在廁所風乾，因此使鞋子長出綠苗。這令她感到無奈，更謂「男人挺不靠譜，很離譜啊！」網民亦笑稱「是雙有生命的鞋子」、「天選花盆」。雖然鞋子不能再穿，但妻子打算繼續擺放，讓幼苗生長，同時紀錄下這段趣事。

白鞋清潔｜雖然鞋子不能再穿，但妻子打算繼續擺放，讓幼苗生長。(freepik)

若然鞋頭不算髒，相信部分人都不會洗鞋，只會簡直放在通風的鞋架上。不過，由於鞋子每天都會接觸路面，易將病菌帶回家。美國亞利桑那大學曾進行一項研究，負責的微生物學家Charles Gerba便提到，每雙鞋子穿兩周後，平均有逾42萬單位的細菌，九成六更是糞便沾來的大腸桿菌。而《新英格蘭醫學期刊》的研究也指出，「新冠病毒可在鞋底存活5天」，美國疾病控制與預防中心在疫情爆發初期，更發現約半醫護人員的鞋底，都被驗出病毒。由於可見，鞋子需要每兩至三個月清洗一次，以確保衛生狀態，若想維持鞋子的質感和外形，必學以下4個洗鞋重點。

白鞋清潔｜美國亞利桑那大學曾進行一項研究，指出每雙鞋子穿兩周後，平均有逾42萬單位的細菌，九成六更是糞便沾來的大腸桿菌。(IG@hyunah_aa)

洗鞋重點一：別長期泡浸球鞋

不少人或認為，要讓波鞋完全浸水，才能利用清潔劑，清走深層和頑固的污漬。不過，波鞋邊緣的塑料位置內，其實藏有不少縫線，若長期泡浸，或會影響纖維物料，引致邊緣脫離、膠水位置剝落等問題，皮革也可能會因此而變質。

洗鞋重點二：靠一物洗走鞋面污漬

市面上有不少鞋子專用清潔劑，而更小資的做法，其只需將一匙梳打粉，倒入一盤水內，然後將鞋面反轉放入水中，數分鐘後拿出來，再以沾有少量洗衣液的馬毛刷，重點清走污垢，最後沖洗走洗衣液等便可。

白鞋清潔｜清洗鞋子期間切記取出鞋帶和鞋墊分別擺放，否則濕氣難以帶走。(freepik)

洗鞋重點三：不能用風筒吹乾！

洗完的鞋子需放在通風地方，讓空氣帶走水份，以保持鞋子的乾爽度。期間切記取出鞋帶和鞋墊分別擺放，否則濕氣難以帶走。有些人或會貪快，將鞋子放在陽光直射的地方，或以吹風筒吹乾，但這或會令鞋子的塑膠位置變脆弱，造成裂開問題，因此需要避免。此外，將報紙搓成球，並塞入鞋內，可助吸收鞋內多餘水份，同時裡面的碳成份，亦能吸走異味，還能防止變形，讓雙鞋保持較佳狀態。

洗鞋重點四：鞋子專用的防污噴霧

為減少鞋子經常弄髒，可以使用鞋子專用的防污或防水噴霧，保護鞋身面料，幫助延長鞋子壽命。若然鞋子被弄髒，建議需要及時清洗，減少污漬停留鞋面太久，以方便下次清洗。