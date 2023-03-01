內褲使用1年、有清洗仍有近1萬個細菌！婦科醫生：6個月需更換

食物固然有最佳食用期限，不過你有沒有想過就連衣物、內褲也有使用壽命呢？雖然內褲基本上可以無限次清洗，不過它其實是一個消耗品。隨著使用時間變長，細菌會滋生於內褲當中，更可能引致不同的婦科疾病。日本節目《月曜から夜ふかし》探討關於清洗內褲的秘訣，其中提及到內褲穿着了一段時間就必須丟棄換新，否則會有高達1萬個細菌依附寄生！



英國生活雜誌刊登的研究，指出內褲使用時長少於1年且正常清洗更換的內褲，仍然會有近1萬個細菌寄生在內褲上。（日本節目《月曜から夜ふかし》截圖）

使用多於一年不更換內褲者 會易感染泌尿相關疾病？

日本節目《月曜から夜ふかし》以「內褲使用期限為一年便要換掉」為題展開討論。引述了英國生活雜誌刊登的研究，指出內褲使用時長少於1年且正常清洗更換的內褲，仍然會有近1萬個細菌寄生在內褲上，未能徹底清洗掉，其中包括大腸菌及塵蟎等。如果穿著時間超過1年，出現感染泌尿相關疾病及過敏反應的機會會大增。因此節目趁機教觀眾内褲的正確清洗方法——使用60°C熱水清洗內褲。此外，亦建議大家每3日洗1次睡衣和每周洗1次床單，以確保個人衛生。

婦科方秀儀醫生（受訪者提供）

婦科醫生：最少每6個月更換新的內褲

《01女生》就內褲使用期限、衛生度不足會否導致婦科疾病及其清洗方法，詢問過婦科方秀儀醫生的專業意見。醫生建議最少每6個月就更換新的內褲。因為內褲穿久了會有分泌物累積，就算每天清洗，還是難保完全沒有污物或清潔劑殘留，長期下來會潛藏細菌。如果內褲已變形、變色、失去彈性，也應該更換。

女性陰道每日會有分泌物流出，而這些分泌物含豐富蛋白質，是細菌培養的良好基地。（《請與廢柴的我談戀愛》劇照）

陰道是細菌溫床？

女性陰道每日會有分泌物流出，而這些分泌物含豐富蛋白質，是細菌培養的良好基地。如果內褲沒有每天更換，或清洗乾淨，就會成為一個病原庫，並可能導致念珠菌感染、陰道炎、尿道炎等。

內褲材質對陰道健康有影響

穿著棉質、鬆身、透氣的內褲，不要選擇不吸汗的人造纖維，這樣可減少念珠菌感染及陰道炎。（Getty Image）

一般來說，穿著棉質、鬆身、透氣的內褲，不要選擇不吸汗的人造纖維，這樣可減少念珠菌感染及陰道炎。而一般細菌都能用普通洗衣液清除，在通風處晾曬即可，乾燥就是最佳消毒方法。使用肥皂或洗手液清洗內褲也可接受，也可於洗衣過程中添加消毒劑或內衣專用清潔劑，來幫助洗去污漬。若然本身皮膚容易過敏或是有濕疹者，建議不要使用柔順劑。如果有洗衣液、柔順劑等殘留在內褲上，有機會引起皮膚過敏、減低皮膚及陰道的天然保護屏障。

手洗內褲真的較好？

手洗容易將洗衣液殘留內褲上，刺激皮膚，甚至沒把水分擰乾，容易滋生細菌。（Getty Image）

醫生稱，手洗容易將洗衣液殘留內褲上，刺激皮膚，甚至沒把水分擰乾，容易滋生細菌；反觀，洗衣機能將水分扭乾，避免濕氣聚積於內褲中。如遇沒有太陽的日子或家中未能受陽光照射，可以以乾衣機或熨斗弄乾，也有殺菌作用。此外，不一定要用熱水清洗，只需用洗衣液洗乾淨，最重要的是洗乾淨後，要徹底晾乾！

陰部是否健康，保持清爽乾淨是很重要的，即使護墊多麼薄也好，底部的一層塑膠導致透氣度差，會提高陰部的濕度和溫度，為細菌和真菌提供了極佳的生長環境。所以不建議每天使用護墊，有需要才使用。