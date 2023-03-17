涼鞋推薦2023｜粗腳踝女生這樣穿超顯瘦！女神都是二趾長過公？

涼鞋推薦2023︳天氣開始變暖，相信不少人都期待穿涼鞋的季節，展現一下好看的腿型。不過，若然穿錯鞋型，隨時令腳板看來臃腫，分分鐘大打折扣。要找一對合適自己的鞋款，可以根據以下的5個腳板特徵，甚至是腳趾長度來選定，讓自己雙腿看來更修長和性感。



涼鞋推薦2023︳要找一對合適自己的鞋款，可以根據以下的5個腳板特徵、甚至是腳趾長度來選定，讓自己雙腿看來更修長和性感。(《穿Prada的惡魔》劇照)

不知大家有否發現，有時看到別人穿著漂亮的鞋款，自己購買後卻與想象有落差，這或許是因腳型不同有關。台灣鞋履品牌D+AF及Ann’S，曾分享選鞋攻略，教授如何選擇助腿形更美的款式，以下的5個測量方法，大家必定要學識！

涼鞋推薦2023︳腳型一：拇指外翻

若然拇指側邊的骨頭凸出，那或有拇指外翻問題，一般都是遺傳、常穿尖頭鞋所致。因此可以選擇舒適的鞋型，如柔軟的皮革或草編款式，能夠減少弄傷骨頭，同時遮住骨頭凸出的位置，以修飾腳型。此外，由於高跟鞋易使雙腳重心向前，或讓外翻問題更嚴重，因此平底或低跟款式會較適合。

涼鞋推薦2023︳Ann’S 水洗牛皮 - 納帕牛雙層寬結水洗牛皮平底涼拖鞋 (Ann’S官網)

涼鞋推薦2023︳推介款式：Ann’S 水洗牛皮 - 納帕牛雙層寬結水洗牛皮平底涼拖鞋 約$428



涼鞋設計簡約，以斜線修飾腳型，非常容易配襯，加上質感柔軟舒適，腳墊可以水洗，大為提升方便度。

涼鞋推薦2023︳腳型二：粗腳踝

雙腿最幼的地方，便在於腳踝部位，如果腳踝較粗的話，便會予人蘿蔔腿的感覺。因此，可以選擇一字型的幼帶涼鞋，顯出腳背纖瘦的感覺，並將雙腿視覺上拉長，展現出長腿比例。

涼鞋推薦2023︳D+AF 假期專屬．交叉帶加厚底羅馬涼鞋 (D+AF官網)

涼鞋推薦2023︳推介款式：D+AF 假期專屬．交叉帶加厚底羅馬涼鞋 台幣1,080 （約277港元）



以簡單的幼帶交織，展現出腳背的纖瘦魅力，同時將注意力落在腳背上，分散粗腳踝的感覺。鞋子後方設有橡筋，方便穿著，配襯舒適輕薄的吊帶裙，展現出優雅的度假風格。

涼鞋推薦2023︳腳型三：腳板寬

對於腳板較寬的女生而言，若穿尖頭鞋的話，或更會顯露缺點，予人大隻的感覺。因此，腳寬超過9.5厘米的女生，可以選擇鞋面較寬或加寬型涼鞋，以修飾腳板兩側。此外，近期亦流行方型鞋頭，不僅穿著較為舒適，而且更適合褲管寬闊的造型，也是個不錯的選擇。

涼鞋推薦2023︳Sam Edelman 慵懶風悠閒鞋款DELFI (品牌提供)

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相信穿過品牌的鞋子，都會被它的舒適感迷上，加上粗高跟，幫助修飾腳型。鞋子以傾向清涼的米白色調為主，搭以粗花質感，締造出典雅魅力，而鞋頭更貼心地貼上防滑編織，減少步行時雙腳磨擦鞋面，以保護好雙腳。

涼鞋推薦2023︳腳型四：肉肉腳

有的女生腳掌較短，看來會較肉厚，可選擇腳頭密封的款式，以遮掩和修飾肉感。若怕腳頭不夠通風，編織款式有助散走悶氣，同時增加層次感，分散腳板的注意力。不過筆者建議，避免使用幼帶編織，以減少顯胖的感覺，而鞋頭的密封長度，可以剛好遮住最寬的位置，這樣腳型會較顯瘦。

涼鞋推薦2023︳The Korner Kris Sandals (The Korner官網)

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鞋頭以粗帶皮革編織而成，可以遮住肉感，同時帶有層次，減少沉悶氛圍。米白色涼鞋偏向復古風格，可以選擇闊褲或長衫襯搭，塑造文青的魅力。

涼鞋推薦2023︳腳型五：腳趾長度選鞋型

除了整體腳型，還可根據腳趾長度，選擇合適的鞋款。若然腳趾長度依次變短（埃及腳），形成一條斜線，這類腳型一般較百搭，可選擇圓頭和斜頭鞋修飾，但最好不要穿尖頭鞋，以減少腳趾外翻的機會。

若然第二隻腳趾較長(希臘腳），由於腳型骨骼發展更完善﹐一般較幼細，可以選擇尖頭鞋和高跟鞋，突顯出長腿的優勢。特別的是，原來古時不少女神都以這腳型居多，而紐約自由女神及希臘諸神雕像的腳掌，更是以此為模型，因此這腳型又稱「美女腳」。不過，由於第二腳指較需使用，體形亦不及拇指，容易造成負擔，因此可選鞋頭較有彈性或設海綿的款式。

至於頭3隻腳趾幾乎平排的話，這類人較為稀少，由於腳型看來較寬，因此需要避開尖頭鞋，並選擇方頭或芭蕾舞鞋，會較為好看和舒適。