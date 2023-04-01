名牌飾品推薦2023︳10經典入門款︰Gucci櫻花色腰帶、Hermès絲巾

名牌飾品推薦2023十大必買！Gucci腰帶、Hermès絲巾、YSL手鏈全都是經典入門款，即看看那些名牌飾品值得入手吧！



櫻花季節來到，由於花期較短，女生們都會悉心打扮，留住美好浪漫的一刻。香港也有很多櫻花打卡地，如東涌、嘉道理農場和城門河等，除了以櫻花妝影相，也可用櫻花色飾品，來營造出甜美氛圍。相較服裝，粉色系飾物更能增添低調，營造出和諧感，以下為大家盤點10款超好配搭的櫻花色飾品，預算均在3000港元內，不知哪款是大家的心水呢？

名牌飾品推薦2023︳Hermès Hermès Dress Code Twilly (官網)

櫻花色名牌飾品推薦一：Hermès Dress Code Twilly $1,740

相信大部分女生的衣櫥裡，都至少有一條幼長絲巾（twilly），除了可綁在手袋上，也可作領巾、手帶和頭飾等，有著多種配搭，而且價錢也較為親民。Hermès不時都會推櫻花色款，以鮮艷色彩營造活力，這款絲巾有著多種人像圖案，線條較簡單清晰，可愛得來不會過於花俏，而且易於配搭。

名牌飾品推薦2023︳YSL 裝飾玫瑰金色黃銅手鏈 (官網)

櫻花色名牌飾品推薦二：YSL 裝飾玫瑰金色黃銅手鏈 $2,500

若是喜歡精緻感的女生，非常適合這款手鏈，整條以櫻花粉為主，並搭幼身鏈帶以提升低調感。在手鏈的末端，設有一條較粗扣子的鏈帶作延伸，後方扣有品牌的吊牌，佩戴時會垂下來，隨手部動作搖擺，以增添優雅感覺。

名牌飾品推薦2023︳Miu Miu Madras 皮革手環 (官網)

櫻花色名牌飾品推薦三：Miu Miu Madras 皮革手環 $2,950

今年依然流行復古元素，特別是金屬和珍珠的配搭，展現出典雅的感覺，即使衣服較為清素，也可提升高級的氣場。若再加上櫻花色皮帶，更予人甜美的魅力。Miu Miu的皮帶設有長度調節，而且珍珠大小剛好，既顯眼亦不會太浮誇，除了連身裙，普通的恤衫和牛仔褲也是個不錯的襯搭。

名牌飾品推薦2023︳Dior Jardin Botanique Dior Diamond (官網)

櫻花色名牌飾品推薦四：Dior Jardin Botanique Dior Diamond $2,100

除了Hermès的幼長絲巾，Dior款式也是不錯。近年品牌推出不少夢幻的花卉圖案，充滿著知性和藝術感覺。絲巾圖案呈現了創辨人Dior先生心愛的Granville花園，勾勒出玫瑰優美的一刻，長度亦剛好可繫在頭頂、頸部或手腕上，配襯白色造型，打造出清純的感覺。

名牌飾品推薦2023︳Gucci 幼身漆皮雙G腰帶 (官網)

櫻花色名牌飾品推薦五：Gucci 幼身漆皮雙G腰帶 $2,900

隨著復古熱潮，Gucci腰帶深受不少人歡迎，能夠配襯不同造型。這款腰帶適合入門級，金屬標誌扣子略帶陳舊的復古味道，搭以偏暗的櫻花粉色，展現出甜美的感覺。腰帶亦以幼帶設計，可以配搭高腰褲款和連身裙等，締造出溫婉和優雅感覺。

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