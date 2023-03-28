Marc Jacobs｜7款新花色手袋　櫻花粉斜揹袋、藤花紫水桶袋極減齡

Marc Jacobs春夏各種花色都來啦！



妞妞們終於要熬過冷颼颼的冬季，迎來盎然春季！這時候除了要為衣櫃換季，手上提的袋也不要忽略，在今年春天Marc Jacobs向女孩們送上了一系列的「花色」袋款，將花朵的粉彩色系結合到手袋上，無論是甜美的櫻花粉、還是亮眼的水仙黃，提著出來都能讓心情馬上有春天的晴朗愉快喔！

Marc Jacobs春夏4種花色7款新手袋，少女心爆發！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Marc Jacobs春夏手袋

1. 茱萸粉

淡淡的茱萸粉低調迷人又不失甜美的魅力，手袋換上這個顏色後就散發女神仙氣，俐落方正的The Snapshot相機袋更多了一點溫柔的氣質，而簡約外型的The J Marc袋款，更是以漸層集中的茱萸粉做色系搭配，不僅讓袋款看來更加有層次感，也讓設計更活潑！

2. 櫻花粉

說到春天就不能提到浪漫的櫻花季，每年2月開始綻放的台灣山櫻花，花色介於粉紅和桃紅間顯得既甜美又不過膩，這個顏色也在今年被Marc Jacobs 放上手袋設計，迷你尺寸的The Burcket皮革水桶袋和The Tote Bag皮革小托特包都以全新的櫻花粉色登場，讓率性休閒的袋型增添了可愛氣息。

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3. 洋水仙花黃

洋水仙花常用於祈願好運，亮眼的淡黃花色也在這次的The Tote Bag 托特包上展現，讓袋款整個活潑亮眼起來，就算小尺寸或迷你尺寸的袋款都能非常有份量感，也很適合作為穿搭造型的亮點喔！

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4. 藤花紫

不喜歡太亮眼花色的妞妞們，也可以參考低調一點的藤花紫色，比薰衣草再淡一點的紫色花色，不管是搭配在小方包上還是迷你托特包上也都很合適，搭配在身上也不會太難駕馭。

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