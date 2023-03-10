2023秋冬時裝周10重點袋：Hermès簡約水桶款、CHANEL山茶花作主角

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】2023秋冬時裝周終於結束，相信各位時尚迷都意猶未盡，腦海裡仍在回味精彩舞台。除了揭露今年流行元素，時裝周亦展示大量新袋，當中不少都是熱門款加以演變，如Hermès Birkin手袋、Loewe Puzzle手袋及Miu Miu Matelassé手袋等，令人非常期待。以下為大家整理出2023秋冬時裝周的十大重點手袋，不知哪款是大家的心水呢？



【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Hermès全新Birkin手袋飾以皮帶點綴。(Hermès品牌提供)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Hermès重點手袋：Hermès Jane Birkin Bag

相信大家都知Birkin一袋難求，今次設計總監 Nadège Vanhee-Cybulski更飾以皮帶點綴，在簡約時尚之間，注入一點中性型格魅力，同時為高雅端莊的Birkin，帶來活力的變革。Hermès在2023秋冬時裝騷展現精湛工藝，除了手袋加上皮帶和流蘇，腰帶和頸鏈則以手袋標誌性的扣子作設計，將手袋與配飾糅合，提升整體一致性。

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Hermès全新So Médor水桶袋。(Hermès品牌提供)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Hermès亦推Mini Médor款式，以漏斗外型設計，多添一分可愛感覺。(Hermès品牌提供)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Hermès重點手袋：必備一個水桶袋、窩釘元素回歸！

不得不提Hermès全新So Médor水桶袋，看來外形厚實，裡面襯搭柔軟的小袋，加上肩帶邊的窩釘，帶出外剛內柔的美態。手袋設計簡約，更顯出精堪工藝，特別是淺色縫線一覽無遺，散發著高級及巧妙的魅力。此外，系列亦推Mini Médor款式，以漏斗外型設計，多添一分可愛，展現「七分甜」的魅力。

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】CHANEL其中一款覆蓋手袋，以立體皮製山茶花作點綴，為經典設計注入優雅甜美感。(IG@chanelofficial)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】CHANEL重點手袋：山茶花手袋

每說到CHANEL，定必聯想起山茶花。今次時裝騷更將山茶花的魅力發揮極致，從上衣至鞋子，都可見山茶花的踪影。其中一款覆蓋手袋，更以立體皮製山茶花作點綴，為經典設計注入優雅甜美感，配搭CHANEL金屬標誌及鏈帶，充滿著品牌獨特性。

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Dior加入最新貝殼袋款，盡顯典雅氣場。(Dior品牌提供)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Dior重點手袋：典雅手袋登場

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、神奇女俠Gal Gadot及內地女星章子怡日前出席Dior時裝騷，引起不少佳話。除了經典Lady Dior，今次品牌加入最新貝殼袋款，盡顯典雅氣場。全新手袋以筆直的梯形設計，搭以凸出的大型標誌，或是全新皮革花紋，以「簡單就是美」的美學，將手袋塑造成優雅的女性。

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Loewe放大版Puzzle袋。(IG@loewe)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Loewe重點手袋：放大版Puzzle袋

相較以往的大膽創新，今次Loewe的時裝騷回歸簡約，將標誌性的Puzzle手袋放大，以增加實用性。品牌早年將手袋縮小，當中的精緻可愛感，贏得一眾小廢包迷的歡心，而在2023秋冬時裝騷，手袋則以加大 (oversize) 版出現，不僅提升容量，亦多添一分簡約，以拼接方式突出手袋中心點，看來就像顆皮製窩釘，展現出型格味道。

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Givenchy帶柔和感的Cut Out手袋。(Givenchy品牌提供)

【新款手袋｜2023秋冬時裝周】Givenchy重點手袋：帶柔和感的Cut Out手袋

不少女生對Givenchy的Cut Out手袋都不陌生，去年更捕捉到大量目光和支持。在2023秋冬系列，手袋開口弧度略為提高，同時底部則以曲線修飾，呈現出立體感，較以往款多添圓滑和柔美氣質。手袋備有皮帶及鏈帶，有著多款穿戴法，實用性很高。

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