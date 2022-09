英女王逝世｜敢開英女王玩笑的造型師　為對方理髮、望一起變老

【英女王逝世|英國王室】英女王(伊利沙伯二世)於當地時間8日逝世,享年96歲。英女王在位70年,回顧其近20多年來的時尚造型,大部分都讓人印象深刻,而這一切皆歸功於其造型師Angela Kelly。這位被封為「英女王右手」及「守門員」的女人,多年來為英女王打點造型,兩人關係密切,在疫情間不僅住在一起,還敢互開玩笑,感情猶似姊妹般深厚。有報道更稱「每當英女王說要外出一會,所有人都知她是去見Angela Kelly。」



英女王逝世|英國王室|Angela Kelly被封為「英女王的右手」。(Getty Images)

英女王逝世|英國王室|英女王出席時裝表演,Angela Kelly(圖右)當時坐附近。(Getty Images)

英女王與Angela Kelly結緣於1992年,後者當時任職英國駐德國大使Christopher Mallaby的家務助理。英女王在到訪德國時,與她首次相遇,Angela Kelly指當時或因自己「值得信賴」,而獲英女王賞識,數月後便收到王室工作的邀請。

據外媒《Express UK》指出,Angela Kelly在1994年成功錄取造型師職位,負責英女王的造型,有說她當時是接替前造型師Bobo MacDonald的工作。她每天需在王室出席活動前,提前考察場地,以及不同顏色的意義,以便為英女王打造合適的造型。Angela Kelly的時尚感很快便被王室發掘,據稱三年後已晉升成資深造型師,其後更成王室不可多得的工作人員,現時的職位據指為英女王的「個人助理、顧問和經理人(Curator)」。

英女王逝世|英國王室|Angela Kelly曾撰寫書籍透露英女王的日常小秘密。(Getty Images)

【英女王逝世|英國王室】揭露英女王的日常小秘密

大部分工作人員都不可透露王室生活,但Angela Kelly則是例外,在經王室同意下,曾撰寫書籍《The Other Side of the Coin》,講述自己與英女王間的故事,以及每個造型背後的意義。她憶述,英女王喜歡鮮色衣服,亦特別喜歡新加坡絲綢,曾在到訪當地期間,因時間緊迫而找來當地絲綢商人在機場設檔,讓女王能夠在抵達機場後選購。此外,她亦指英女王喜歡親自化妝,每逢出席公開場合,大部分妝容皆出自她本人之手,但在拍攝聖誕照片時則是例外,會聘請專業化妝師出手幫忙。

▼▼▼ 按圖點撃更多英女王的小秘密 ▼▼▼

+ 1

【英女王逝世|英國王室】Angela Kelly曾向英女王開玩笑。(IG@theroyalfamily)

【英女王逝世|英國王室】敢向英女王開玩笑的女人

Angela Kelly入職王室約28年,與英女王的親密關係,甚至到了互開玩笑的階段。英女王喜愛的設計師Stewart Parvin曾表示,英女王與Angela Kelly都充滿幽默感,經常都愛笑。

而在Angela Kelly書籍中,她亦透露自己向英女王開玩笑的一次經歷。在2016年的澳洲旅遊時,由於正值愚人節,故她特別將一隻玩具笑翠鳥(kookaburra)放籠內,然後在打開籠時,告訴英女王「小鳥已經死了」。當英女王得悉小鳥是玩具時,亦隨即回應「你被炒了」(You’re sacked),並向菲臘親王抱怨,指「你知道她(Angela)剛對我做了甚麼?」當然,英女王並沒真的向Angela Kelly生氣,但可看出兩人深厚而有趣的感情。

英女王逝世|英國王室|英女王的髮型出自Angela Kelly之手。(IG@theroyalfamily)

【英女王逝世|英國王室】為英女王剪髮:希望和女王一起變老

她亦提到自己在今年3月起,會定期為英女王剪頭髮,「我每周都為女王洗頭、定型和造型。」相信不少人在工作時,都會表現出「認真工作」的一面,但Angela Kelly則指由於工作壓力太大,故在為女王吹頭時,表示「我想離開一會去喝點酒,因為壓力太大,我想為你做個更好的髮型。」如此大膽的請求,相信是好友才可以做到。

Angela Kelly曾在訪問中提到,不少王室工作人員都羨慕她與英女王間的關係。她相信英女王喜歡其「可信和謹慎」的個性,並稱會終生為英女王服務,「如果我明天死了,我會預先訓練員工以確保女王的生活暢順。但我更希望女王和我一起變老。」

資料來源:《Evening Standard》、《Newsweek》、《Vanity Fair》、《Harpers Bazaar HK》