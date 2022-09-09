英女王逝世｜敢開英女王玩笑的造型師　為對方理髮、望一起變老

【英女王逝世｜英國王室】英女王（伊利沙伯二世）於當地時間8日逝世，享年96歲。英女王在位70年，回顧其近20多年來的時尚造型，大部分都讓人印象深刻，而這一切皆歸功於其造型師Angela Kelly。這位被封為「英女王右手」及「守門員」的女人，多年來為英女王打點造型，兩人關係密切，在疫情間不僅住在一起，還敢互開玩笑，感情猶似姊妹般深厚。有報道更稱「每當英女王說要外出一會，所有人都知她是去見Angela Kelly。」



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英女王逝世｜英國王室｜Angela Kelly被封為「英女王的右手」。(Getty Images)

英女王逝世｜英國王室｜英女王出席時裝表演，Angela Kelly(圖右)當時坐附近。(Getty Images)

英女王與Angela Kelly結緣於1992年，後者當時任職英國駐德國大使Christopher Mallaby的家務助理。英女王在到訪德國時，與她首次相遇，Angela Kelly指當時或因自己「值得信賴」，而獲英女王賞識，數月後便收到王室工作的邀請。

據外媒《Express UK》指出，Angela Kelly在1994年成功錄取造型師職位，負責英女王的造型，有說她當時是接替前造型師Bobo MacDonald的工作。她每天需在王室出席活動前，提前考察場地，以及不同顏色的意義，以便為英女王打造合適的造型。Angela Kelly的時尚感很快便被王室發掘，據稱三年後已晉升成資深造型師，其後更成王室不可多得的工作人員，現時的職位據指為英女王的「個人助理、顧問和經理人（Curator）」。

英女王逝世｜英國王室｜Angela Kelly曾撰寫書籍透露英女王的日常小秘密。(Getty Images)

【英女王逝世｜英國王室】揭露英女王的日常小秘密

大部分工作人員都不可透露王室生活，但Angela Kelly則是例外，在經王室同意下，曾撰寫書籍《The Other Side of the Coin》，講述自己與英女王間的故事，以及每個造型背後的意義。她憶述，英女王喜歡鮮色衣服，亦特別喜歡新加坡絲綢，曾在到訪當地期間，因時間緊迫而找來當地絲綢商人在機場設檔，讓女王能夠在抵達機場後選購。此外，她亦指英女王喜歡親自化妝，每逢出席公開場合，大部分妝容皆出自她本人之手，但在拍攝聖誕照片時則是例外，會聘請專業化妝師出手幫忙。

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【英女王逝世｜英國王室】Angela Kelly曾向英女王開玩笑。(IG@theroyalfamily)

【英女王逝世｜英國王室】敢向英女王開玩笑的女人

Angela Kelly入職王室約28年，與英女王的親密關係，甚至到了互開玩笑的階段。英女王喜愛的設計師Stewart Parvin曾表示，英女王與Angela Kelly都充滿幽默感，經常都愛笑。

而在Angela Kelly書籍中，她亦透露自己向英女王開玩笑的一次經歷。在2016年的澳洲旅遊時，由於正值愚人節，故她特別將一隻玩具笑翠鳥（kookaburra）放籠內，然後在打開籠時，告訴英女王「小鳥已經死了」。當英女王得悉小鳥是玩具時，亦隨即回應「你被炒了」（You’re sacked），並向菲臘親王抱怨，指「你知道她（Angela）剛對我做了甚麼？」當然，英女王並沒真的向Angela Kelly生氣，但可看出兩人深厚而有趣的感情。

英女王逝世｜英國王室｜英女王的髮型出自Angela Kelly之手。(IG@theroyalfamily)

【英女王逝世｜英國王室】為英女王剪髮：希望和女王一起變老

她亦提到自己在今年3月起，會定期為英女王剪頭髮，「我每周都為女王洗頭、定型和造型。」相信不少人在工作時，都會表現出「認真工作」的一面，但Angela Kelly則指由於工作壓力太大，故在為女王吹頭時，表示「我想離開一會去喝點酒，因為壓力太大，我想為你做個更好的髮型。」如此大膽的請求，相信是好友才可以做到。

Angela Kelly曾在訪問中提到，不少王室工作人員都羨慕她與英女王間的關係。她相信英女王喜歡其「可信和謹慎」的個性，並稱會終生為英女王服務，「如果我明天死了，我會預先訓練員工以確保女王的生活暢順。但我更希望女王和我一起變老。」

資料來源：《Evening Standard》、《Newsweek》、《Vanity Fair》、《Harpers Bazaar HK》