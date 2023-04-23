Chanel春夏手袋2023入門推薦！2萬起入手經典小廢包、設鏡子補妝

Chanel手袋是不少女生的目標，因此入門級款式，一般都深得歡迎。踏入春夏季，Chanel推出不少新手袋，特別是輕盈小巧的小廢包，讓人感受到清新的活力。而近日更有款最新的珠寶盒，不僅可以擺放首飾，抑或簡單隨身物，而且設有鏡子，方便出門時保持較佳狀態，最重要是售價僅為$21,000，是手袋入門的必購單品。



Chanel近年不停升值，受歡迎程度有增無減，特別是小廢包款，款價較為入門級，又可作時尚襯搭，一袋多用。Chanel今年春夏季推出珠寶盒，以可愛的圓盒子造型，加上精緻的魚子醬牛皮及精堪縫紉工藝，以締造甜美優雅魅力，打造出最新熱話。

Chanel春夏手袋2023推薦一：Chanel Jewellery Box $21,000 (Chanel官網)

珠寶盒設有手提位置，可作小手袋使用，配襯連身裙或度假風造型，散發悠閒舒適的感覺。盒子兩面採用經典菱格紋縫紉，搭以金屬標誌，略帶膨脹感覺，展示簡約美。而側面則拼接較大的格紋皮革，以增添層次感。雖然盒子沒有配置鏈帶，但手柄位置亦有添上黑色金屬鏈帶，以提升經典高級的感覺。

Chanel珠寶盒設有手提位置，可作小手袋使用。(Chanel官網)

珠寶盒手袋裡面使用酒紅色絨布搭襯，令整體感覺更具氣勢和魅力。裡面可以擺放首飾，如手鏈、耳環、胸針和戒指等，或可放置少量細小物品，作日常小廢包帶出門用。最為心動的一點是，手袋價錢屬於入門級，非常超值。

Chanel春夏手袋2023推薦二：Chanel Clutch with Chain $21,000 (Chanel官網)

另一款值得入手的同價款式，為Chanel的手提小羊皮水桶袋，以球形設計展現出可愛魅力。手袋特別透過剪裁，塑造出立體感覺，不會容易變形，當束起手袋時，袋口的波浪紋皺褶，帶有悠閒和優雅的魅力。雖然外形細小，但立體空間可增加收納，擺放更多隨身物，加上經典手屬鏈帶上的大型金屬標誌，不僅提升高級感，還可使手袋看來更小，增添精緻感覺。

Chanel春夏手袋2023推薦三：Chanel Clutch with Chain $30,300 (Chanel官網)

今年流行半月形手袋，以流暢的曲線，在隨意和優雅之間取得平衡，打造出悠閒魅力。Chanel今季也有推出半月形手提袋，以經典菱格紋羊皮製作，側面特別加厚，以增加容量。為提升高級奢華感，手袋邊均縫上金屬鏈帶，利用金屬提升型格和個性氛圍，而兩邊鏈帶亦可以扣上連在一起，以增添整體一致感覺。手袋價錢為$30,300，亦屬入門級推薦手袋之一。