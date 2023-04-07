歐遊低預算打卡攻略：必訪Dior、Gucci手袋牆　回顧Chanel經典作

歐遊低預算攻略｜久未去旅遊，相信不少人都準備飛歐洲，展開購物之旅。除了參觀名勝古蹟，喜好名牌服飾的女生們，絕不能錯過品牌開設的展覽館，可以一睹過去歷史，以及經典的設計，令人大飽眼福。以下為大家整理4個名店以外的參觀好去處，同時還能打卡，實在不容錯過！



歐遊低預算打卡點攻略一：La Galerie Dior

每次提到Dior，都會想到巴黎蒙田大街的總店，數個月前更重新翻新，外牆是典雅歐式建築，裡面則充滿色彩時尚感，以簡約寬敞的裝潢，配合具層次感的陳列，展現出舒適優雅的氣場。總店內還有不對外開放的Dior Heritage部門，早前韓團BLACKPINK成員Jisoo有份參觀，並公開這神秘地方的擺設。

歐遊低預算攻略｜早前韓團BLACKPINK成員Jisoo有份參觀Dior Heritage，並公開這神秘地方的擺設。(Dior)

此外，在總店旁邊的La Galerie Dior，則紀錄品牌過去的歷史，透過13個獨特的主題展廳，重述了Dior先生和其6位繼任者的創意和主意，不僅包括經典服裝物件、原始手稿和文件等，還有可觀看Dior先生的首間辦公室，讓大家認識品牌更深。展館設有一道別緻的打卡牆，擺放著Dior經典迷你版手袋和服飾模型，連倪晨曦早前也有到此一遊。若然想要參觀的話，可於網上預先登記，費用全免。

La Galerie Dior

地址：Galerie Dior 11, rue François Ier Paris 8e

開放時間：早上1時至下午5時，星期二除外



歐遊低預算攻略｜展館設有一道別緻的打卡牆，擺放著Dior經典迷你版手袋和服飾模型，連倪晨曦早前也有到此一遊。(IG@misselvani)

歐遊低預算打卡點攻略二：Gucci Garden Galleria

若然喜歡Gucci復古美學，可以參觀位於意大利佛羅倫斯的Gucci花園，將1337年的宮殿古蹟Palazzo della Mercanzia改建，由前創作總監Alesssandro Michele親自設計，收藏多個藝術品和文獻，亦設有由米芝蓮大廚主理的餐廳和商店市集。花園內收藏多款品牌的經典珍品，包括50年代至今的經典手袋Sylvie和Jackie，裝飾亦以經典古老圖騰為主，館內還有一處角落，吸引遊客打卡，將現代感和復古風格融合。不過，官網暫時寫著花園暫時關閉，大家去前可注意一下相關資訊。

Gucci Garden Galleria

地址：Florence, Piazza della Signoria 10



歐遊低預算攻略｜，館內還有一處角落，吸引遊客打卡，將現代感和復古風格融合。(IG@misselvani)

歐遊低預算攻略｜Gucci Garden Galleria (Gucci)

歐遊低預算打卡點攻略三：Musée Yves Saint Laurent Paris

同樣位於法國巴黎，YSL博物館設於馬索大道5號的酒店內。館內佔地約5,000平方尺，收藏品牌約50件設計、草圖和照片等，並定期設展，讓粉絲們更認識品牌歷史。最近期的展覽主題為「金」，展示部分高訂晚裝及珠寶，同時呈現出品牌的簡約和優雅，予人型格的女人味。展出將會在5月14日完結，展覽費用全免，這段期間去歐遊的人不容錯過！

Musée Yves Saint Laurent Paris

地址：5, avenue Marceau 75116 Paris - France

開放時間：周二至周日早上11時至晚上6時（最後入場時間為5時15分）周四早上11時至晚上9時，逢1月1日、5月1日及12月25日休息



歐遊低預算攻略｜YSL博物館設於馬索大道5號的酒店內。(IG@museeyslparis)

歐遊低預算攻略｜最近期的展覽主題為「金」，展示部分高訂晚裝及珠寶，同時呈現出品牌的簡約和優雅，予人型格的女人味。(IG@museeyslparis)

歐遊低預算打卡點攻略四：Victoria & Albert博物館

預定年底到英國遊玩的人，可以將Chanel展覽列入行程內。位於倫敦的Victoria & Albert博物館，將以《Gabrielle Chanel時尚宣言》為題，舉行大型的回顧展覽。由創辦人Gabrielle Coco Chanel開設的女帽精品店，至其於1971年的最後一個系列，當中的經典作品都會在展覽中展出，包括marinière及針織水手服等，更有過180件珠寶、配飾和香水，粉絲們不能錯過！展覽將於今年9月16至明年2月25日舉行。