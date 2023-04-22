5間日本大阪必逛二手精品手袋店　低價購入Hermès、CHANEL經典款

5間大阪「二手精品手袋」專賣店送上！



還沒趕上連假跟著大家衝去日本的妞妞們不要擔心，今年還有幾次機會可以好好把握！而且幸運你們的還正巧看到了這篇，剛好有機會可以先存一點錢（笑）這次妞編輯精選了5間位在大阪的「二手精品手袋」專賣店推薦給大家，如果有去大阪的妞妞們快快收藏起來吧！

5間大阪「二手精品手袋」專賣店送上，日本Shopping攻略！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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大阪必逛二手精品店

1. 大黒屋ブランド館 心斎橋店

大黑屋在大阪有兩個店點，都位在心斎橋附近，店內的手袋品牌分佈以CHANEL、Hermès居多，其他也看得到LV、GUCCI等不同的手袋，甚是有些聯名的小皮件還可以在萬元初入手，手袋使用程度分5個等級，如果是喜歡精品飾品的話，Cartier、BVLGARI的戒指、項鍊也能找到不少。

地址：大黑屋心齋橋 大阪市中央區心齋橋筋2-6-1

大黑屋心齋橋大丸前 大阪市中央區心齋橋筋1-5-27

2. ALLU

ALLU在大阪有兩個店點，一間以精品手袋、飾品為主，一間則是以精品錶款圍住，眾多的CHANEL跟Hermès可以挑選，二手包專門店在2022年12月才重新開幕，共有兩層樓，一樓是女性為主的樓層，會根據季節打造專門的陳列，整體看來就像選貨店精緻明亮，訂價的話近期大漲一波的「方胖」大概可以在兩萬五入手，也有很多古董的CHANEL手袋，另外服飾、鞋款這邊也有不少品項可以挑選。

地址：ALLU 心齋橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目１−１９

3. KOMEHYO

喜歡配件類的妞妞們這間KOMEHYO絕對不能錯過，這間店共有三層樓，一樓以Hermès、Louis Vuitton、Chanel的手袋為主，二樓是精品珠寶配件為主，主要是在服裝、鞋款及配件上的品項比起其他店家多出不少，可以看到多款Moncler、Canada Goose的羽絨外套、精品鞋靴可以挑選。

地址：KOMEHYO心齋橋店

大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-5-31 La Scene Building 1F, 2F, 3F

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4. OKURA

Hermès狂熱妞妞鎖定OKURA，店內除了有各大品牌的精品手袋之外，Hermès的手袋比起來更齊全，舉凡是菜籃包、Lindy包，甚至是珍稀皮革款的凱莉、柏金手袋，或是門市超搶手的WOC系列都能在店裡找到，而且不定時會有品牌日折扣，想入手人生第一個小橘盒推薦來這裡逛逛喔！

地址：OKURA

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-30 ジ・アトリウム1F

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5. BirthDay

BirthDay店內的Hermès跟CHANEL不少，不過也有許多好入手的入門手袋，像是PRADA、MIU MIU的托特包、LOEWE的草編包、GUCCI的熱門腰包等流行且價格又好入手的手袋可以選擇，想走在流行前端的妞妞們這間不要錯過。

地址：BirthDay心齋橋

大阪市中央區心齋橋筋1-3-14

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