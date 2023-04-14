CHANEL手袋哪個不能錯過？台女分享9款CHANEL袋款　入手名牌必看

CHANEL｜購買名牌手袋是不少女生的夢想，心底裏總會對一個品牌有所心動，當提及大家有所共嗚的名牌手袋、奢侈精品，女生們首要提及的必是總帶給人高級印象的CHANEL了！



CHANEL 這個品牌由Gabrielle (Coco) Chanel而生，這位不凡的女設計師以不隨波逐流的前瞻眼光，創造出別具一格、大膽創新的女裝系列。如其說CHANEL 是一個名牌，更是一種獨特風格，不管是包包、化妝品、甚至到服飾，CHANEL 就象徵著「不凡、經典」吸引著各女生。但眾多的CHANEL 品項又該如何入手呢？大家不妨參考一下台灣YouTuber Astor、屏屏對於CHANEL袋款的分享！

入手名牌手袋前必睇 台女分享3大選購要點

能夠購入心頭好當然可喜可賀，但是入手的準則又應該是隨波俗流、保值為上還是其他方面呢？對此， Astor與屏屏則分享了3大選購要點：

CHANEL 入手3大選購要點｜1. 早買早享受

因為隨著近年多個奢侈品牌都逐一加價，CHANEL亦在今年3月再次加價，著名的Classic Flap加價13-16%，Chanel 2.55、Boy Chanel、Wallet On Chain都有輕微調整價格！

CHANEL 入手3大選購要點｜2. 考量市場回收價值

另外，若果大家購入經典款，例如Chanel Classic Flap、Boy Chanel等，市場回收價值較高，屏屏亦提醒道大家要好好保留住購買證明，因為若果沒購買證明的話，包款通常會很難轉手的！

CHANEL 入手3大選購要點｜3. 個人穿搭

最後，CHANEL包款需要配合年齡、穿搭才能顯出個人氣質，大家入手前真的要再加思考，要不然的話很像小女生偷拿走媽媽的袋款般！

台女分享9款CHANEL袋款！季節款不會補貨、錯過就後悔？

CHANEL手袋款1. CHANEL Classic Wallet on Chain（WOC）



作為CHANEL的經典款，將經典FLAP BAG手袋進行簡化而成的WOC，尺寸小巧，同時保留了銀包的卡位，實用性高，內附夾層可以直接放現金、信用卡等。而大熱的WOC款式不時都在加價之列，屏屏分享道當年自己以五萬台幣左右的價錢入手（約港幣$12,852），而現時WOC的價錢已升值到$23,500，絕對是早買早享受，女生們可以參考的CHANEL的入門首選！

CHANEL手袋款2. CHANEL Gabrielle Hobo Bag



擁有「流浪包」之稱的CHANEL Gabrielle Hobo Bag，男女均適用，設計靈感來自賽馬的護目鏡盒，當年推出時更邀請到美國的Pharrell Williams、南韓的權志龍（G-Dragon）宣傳。網上流傳著多種孭法，總共有中、小、及clutch with chain 3個大小，當中最受歡迎的就是小的，甚至乎一度到達賣斷市邊緣！屏屏分享道這個「流行包」是實用之選，內有三個夾層、容量深，不過大家要注意的是包款開口較窄身，取物要花費一點時間。另外，這款Gabrielle Hobo Bag在2019年推出改版，鏈條材質變得輕盈，所以大家購入一手或二手包款前可以參考一下重量。

CHANEL手袋款3. CHANEL 2019 秋冬季節款胸包



季節款的包款屬於見少買少，因為店舖中不會補貨，大家錯過就會後悔的！（YouTube@ Astor《9款香奈兒包包開箱《肩帶太長怎麼辦?》身高嬌小尺寸怎麼選》）

這款已經停售的CHANEL 2019 秋冬季節款胸包，採用了山形紋，設計簡約、美觀百搭，而且容量大。Astor、屏屏則提醒道季節款的包款屬於見少買少，因為店舖中不會補貨，大家錯過就會後悔的！她們亦分享道如果想買入季節款或特別款的時候，大家可以試試9月時裝周的時間看準包款，在11到12月較冷門的時候進店查詢會比較大機會有現貨的！

CHANEL手袋款4. CHANEL 2020 提把鍊帶小包



又一款已經停售的2020 提把鍊帶小包，這款包顏值滿滿，將經典菱格紋濃縮成精巧的小零錢包，小巧又別緻的小廢包之選！

CHANEL手袋款5. CHANEL金幣鏈帶腰包



金幣鏈帶系列收藏控女生必入之選，以復古金色小金幣作裝飾，而包款鏈帶上小金幣有兩面不同的圖案，而且每個小金幣鈕扣都是以獨一無二製做，上面刻有品牌 Logo，充滿復古味道！不過因為腰包款的鏈帶較短，高大、大骨架女生可能不太合適了。

CHANEL手袋款6. CHANEL BLACK CAVIAR LEATHER WITH GOLD HARDWARE WALLET ON CHAIN 荔枝皮掀蓋墊袋包



這款以牛皮荔枝紋的包款是耐用、厚實之選，而且菱格形的都會普遍展現枕頭形態，較女性向，而這款則是以平面展現菱格形，中性百搭之餘，內含三個夾層，較大容量。Astor分享道當碰上肩帶太長的話，大家可以用一個調整扣去扣住多餘的部分，那麼造型上就更具變化。

CHANEL手袋款7. CHANEL Classic Flap（CF23）



CHANEL經典、 保值之最必定是CF了，這款無人不知的包款曾多次加價，今年的Classic Flap已加價13-16%，另外，CF23後側較挺身的位置是當年Gabrielle (Coco) Chanel放置情書的地方，CF23亦算是將CHANEL 兩款經典包款的設計有所融合，所以當中的夾層多，非常實用！不過屏屏分享道經典包款較女性化，大家真的要配合穿搭，入手前真的要再三思考！

CHANEL手袋款8. CHANEL Mini Flap Bag 迷你口蓋包



Mini Flap Bag 因為菱格外形胖大可愛而被俗稱「方胖子」，以香奈兒女士的2.55包款為原型重新設計的包款，這款的容量亦相當深，材質亦有不少選擇：經典小羊皮、小牛皮及漆面金屬、絨布等。如果高大、大骨架女生亦可以挑選季節款，鏈帶較長，而且絨布質地會百搭、可愛、個性風都能兼備，不過Astor分享道獨特材質的需要多加愛護，例如放進防潮箱中。

CHANEL手袋款9. CHANEL Mini coco handle 迷你手挽垂蓋手袋



這款較新款的CHANEL Mini coco handle，它的購買證明已經轉換為晶片證明，另外這款包款的鏈帶是可拆式，造形上更具變化，可以側揹以及手提，甚至換上個人的喜好。