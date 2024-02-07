婚紗款式｜8大身形選婚紗攻略！骨架大忌選一字領 揀錯恐後悔一生

結婚一生人一次，細節當然要重視，挑選婚紗猶如挑選Mr.Right一樣，故此一定要精挑細選。相信大部分的新娘子為了選一件命定婚紗都會花費不少時間，除了款式外，適合自己體型都是十分重要。若果挑選錯誤，更有可能把自己身形的缺點放大。《01女生》記者簡單整理出8大常見「新娘身形選婚紗款式攻略」，好讓各位準新娘出發前去挑選婚紗有個基準！



看身形挑婚紗！8大常見「新娘身形選婚紗款式攻略」（官方提供）

看身形挑婚紗！8大常見「新娘身形選婚紗款式攻略」

1. 沙漏型身形

沙漏型身形宜選凸顯腰部線條，可選擇合身但不過於緊身的A字型、簡約直筒、魚尾小喇叭款式的婚紗，以突出身材的曲線，會使女生的軀幹看起來更加小和更纖瘦。同時可選擇能突顯上半身的V領、心形領等領型，更能完美展現身材。

婚紗款式｜1. 沙漏型身形（IG@misselvani）

2. 梨形身形

梨形身形宜選A字型款式的婚紗，利用A字裙再配合上半身合身的設計，讓身材顯得窈窕，同時減輕臀部的寬度，遮住不滿意的部位，達到身型比例的平衡。另外可選擇V領、心形領等能夠突顯上半身的領型，或在上半身加上流蘇、花邊等裝飾，以達到平衡身形比例的效果。

婚紗款式｜2. 梨形身形（IG@SophieTurner）

3. 高挑身形

高挑身形宜選流線型設計的婚紗款式，如緊身的魚尾、小喇叭款式或簡約的直筒款式。此外，可選擇有高領或一字領及拖地長裙的宮廷款婚紗，能凸顯身形的優美曲線和高挑感。

婚紗款式｜3. 身形高挑（葉志明 攝）

4. 個子嬌小

個子嬌小者適宜選擇簡約的直筒或A字型婚紗，再搭配深V領、U領等能拉長頸線的領型，以及高腰線、裙擺較短的婚紗，可使身形更加修長。

婚紗款式｜4. 個子嬌小（IG@arianagrande）

5. 身形豐滿

身形豐滿女生宜選擇流線型設計的A字型款式的婚紗，能遮蓋腰部和臀部的贅肉，同時凸顯優美的曲線。此外，可選擇搭配高腰線、V領、露肩等設計的婚紗，以拉長頸線和凸顯身材優點，亦可選擇拖地的婚紗來修飾身材，但需避免選擇過於厚重或臃腫的款式。

婚紗款式｜5. 身形豐滿（IG@HaileyBieber）

6. 肩膀寬+骨架大

肩膀骨架較大的女生可選擇V領款式的婚紗，以拉長主視覺線條，並選擇有透膚包袖的設計來修飾上身後臂。此外可挑選有肩帶的婚紗，以打破肩膀寬的視覺效果。另外，應避免露出整個肩膀的款式，如一字領的平口落肩的婚紗，會使雙臂及婚紗成平行線延伸，看起來更顯壯碩。

婚紗款式｜6. 肩膀寬+骨架大（WEIBO@林志玲工作室）

7. 小胸女生

小胸女生可挑削肩、高領線的婚紗設計，修飾骨感胸口。若偏向前衛大膽風格，可選擇有鏤空或拼接透紗設計的禮服，小露性感但不過於裸露。如欲製造豐滿感，可選擇平口款式，可塑造曲線，不過要避免輕薄布料，以免上胸顯得沒有份量。另外，應避免選用V領設計的婚紗款式，以避免視覺上的過分單薄。

婚紗款式｜7. 小胸女生（IG@janice_man）

8. 小腹凸凸 / 懷孕中

擔心小腹凸出的女生可選擇系帶馬甲及高腰線的婚紗設計，能完美顯腰線及有效修飾身材的缺點，可選擇立體抓皺傘擺長裙亦能修飾微凸的小腹。另外，應避免貼身款式的婚紗及腰部有刺繡或亮片的款式。