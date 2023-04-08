婚紗｜5個輕婚紗品牌　古董、極簡、輕奢風　價格親民可無痛入手

對許多女生來說，婚紗是一生當中很重要的決定，不過隨著時代的改變，越來越多人偏好簡單、輕盈的輕婚紗，稍稍隆重卻又不失輕鬆生活感，拍起來更有個性。



Dappei 以下整理了 5 個輕婚紗品牌，復古、極簡風格通通有！

5個輕婚紗品牌推薦，找到屬於你的夢幻婚禮～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Caspia LiLi

台灣品牌 Caspia LiLi 是許多新人的愛牌，款式多以極簡中帶點輕奢，且許多都是兩件式，因此可以自由混搭出充滿個人風格的組合，婚後也能在正式場合重複著用，相當實用，且 Caspia LiLi 還貼心分類出訂婚儀式、登記結婚、伴娘服等等，可以輕鬆找到適合自己的款式。

MEIER.Q

不用尋尋覓覓，人氣網拍品牌 MEIER.Q 就有推出輕婚紗系列，且價格一樣平價好入手。MEIER.Q 的輕婚紗多以日常單品做強化，設計出小小奢華的款式，非常有生活感，當然也有更隆重一些的拖擺婚紗，喜愛不經意仙氣的姊妹們可以參考。

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瞧瞧 ChouChou

瞧瞧 ChouChou 輕婚紗都是品牌自行設計、選布、打版，每個細節都充滿用心，風格簡約卻帶有設計感，每件都讓人眼睛為之一亮，而上下身也都能自行搭配，組合出自己心目中的夢幻婚紗。

眉梢

喜歡復古風格的姊妹們，眉梢務必加入珍藏！眉梢有各式各樣的古董婚紗租借，每件都充滿韻味跟故事，且特別的款式讓人愛不釋手，讓你當最有特色的新娘。要注意眉梢採預約制，不要直接跑去以免向隅。

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Laya

Laya 輕婚紗的款式非常多樣，極簡、復古、輕奢都有，且都是 Laya 特地為華人身形尋找的款式，因此不必擔心駕馭不了，如果沒有頭緒的話，也有專業的團隊會協助你挑選！

Dappei 結語：

每件輕婚紗都太美了吧，很值得為了輕婚紗結婚（？），不過不管之後姊妹們選擇哪一家，都祝你們百年好合！



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原文：盤點 5 個「輕婚紗」品牌推薦，復古、極簡風格通通有，平價就能無痛入手！

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