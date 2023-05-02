宋慧喬、Jennie、安妮夏菲維Met Gala重現經典！扮老佛爺愛貓致敬

每年盛大的Met Gala，都是國際時尚的焦點，吸引各大知名藝人，於紅地毯上爭艷鬥麗，包括首次參與的宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie、谷愛凌，以及今屆奧斯卡影后楊紫瓊等。Met Gala今年主題為向已故老佛爺（Karl Lagerfeld）致敬，除了重現多套Chanel禮服，各品牌代言女星選以簡約優雅服飾，展現出老佛爺的經典設計，更有人出奇招，打扮成老佛爺的愛貓？



Met Gala被譽為「時尚奧斯卡」，不少國際巨星都會獲邀出席。今屆大會以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為題，向這位傳奇設計師，送上最深的敬意，並邀請老佛爺的愛貓Choupette出席。

今屆Met Gala以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為題，向這位傳奇設計師，送上最深的敬意。(Getty Images)

老佛爺生前任職多個品牌，在1955年獲Pierre Balmain賞識當助理，其後為Fendi創出經典的FF Logo，再憑執手設計Chloé的1973年春夏系列，掀起慵懶風熱潮。他於1983年，掌管當年面臨經營困難的CHANEL，巧妙地將精緻優雅，結合時尚感，帶來令人眼前一亮的成績。

Met Gala造型｜宋慧喬首度亮相Met Gala。(Fendi提供)

Met Gala造型一：宋慧喬Fendi粉色晚裝締造少女魅力

宋慧喬去年底宣布成為Fendi首位韓國代言人後，今年首度亮相Met Gala，以優雅的Fendi 2023春季高訂秋列粉色吊帶晚裝，締造出甜美的少女魅力。禮裙以分體設計，透過皺褶布料拼接喱士邊，優雅得來不失玩味。再搭以銀色盒子手挽袋和長鏈扣耳環，髮型也簡單地紮成層次辮子頭，打造出利落的悠閒時尚。

Met Gala造型｜被喻為「人間香奈兒」的韓國女團BLACKPINK成員Jennie，以CHANEL黑白色調禮服，配襯品牌標誌性的山茶花圖案，完全展現出老佛爺的設計風格。(CHANEL提供)

Met Gala造型二：Jennie展現出老佛爺設計風格

被喻為「人間香奈兒」的韓國女團BLACKPINK成員Jennie，以CHANEL黑白色調禮服，配襯品牌標誌性的山茶花圖案，完全展現出老佛爺的設計風格。白色禮裙設計簡約，綴以典雅的山茶花，看來高雅大方，再搭黑色項圈、手套、絲襪和高跟鞋，將兩色比例平衡得當，締造出囹國女生Effortless Chic的氣質。她將前髮向後梳起，兩側辮子則弄成髮箍，加上山茶花髮飾，將甜美優雅感覺發揮得淋漓盡致。

Met Gala造型｜去年接下Tory Burch代言的超模劉雯，以品牌黑色禮裙展現出精簡魅力。(IG@toryburch)

Met Gala造型三：劉雯黑色禮裙展現出精簡魅力

去年接下Tory Burch代言的超模劉雯，以品牌黑色禮裙展現出精簡魅力。禮裙以超貼身剪裁，打造出女性的迷人曲線，再利用魚尾裙襬，增添優雅華麗的感覺。裙襬位置特別綴以白色山茶花緞花，以優雅奪目的點綴，以及鮮明的黑白線條，向老佛爺致意。

Met Gala造型｜安妮夏菲維（Anne Hathaway）近日再度活躍時尚圈，今次以Versace定制禮裙出席。(IG@versace)

Met Gala造型四：安妮夏菲維重現出老佛爺的精緻優雅感

安妮夏菲維（Anne Hathaway）近日再度活躍時尚圈，在早前拍攝Versace的形象廣告後，今次以品牌的定制禮裙出席。珍珠米白色裙子糅合老佛爺為CHANEL增添的設計元素，透過斜紋軟呢的紡織技術及斯華洛世奇，重現出老佛爺時期的精緻優雅感。除了斜紋軟呢布拼接成的山茶花，還加入Versace的性感大膽剪裁，以及華麗的金屬元素，將兩大品牌的魅力相輔相成。

Met Gala造型｜Sydney Sweeney以Miu Miu粉色紡紗繡花魚尾禮裙，綴以黑色蝴蝶結，呈現出老佛爺於70年代的優雅悠閒風格。(IG@miumiu)

Met Gala造型五：Sydney Sweeney還原優雅悠閒風

憑《高校十八禁》獲得大量人氣的Sydney Sweeney，旋即成為Miu Miu的寵兒，更接下品牌的手袋廣告。今次她以Miu Miu粉色紡紗繡花魚尾禮裙，綴以黑色蝴蝶結，呈現出老佛爺於70年代的優雅悠閒風格。雖得不少人盛讚，但也網民認為她穿上錯誤色調，未能顯出她的氣質，更有人表示「移除蝴蝶結」會更好。

Met Gala造型｜妮歌潔曼（Nicele Kidman）同樣選以CHANEL晚裝出席，並搭Harry Winston珠寶點綴。(Harry Winston提供)

Met Gala造型六：妮歌潔曼知性優雅

妮歌潔曼（Nicele Kidman）同樣選以CHANEL晚裝出席，並搭Harry Winston珠寶點綴。她用接近膚色的禮裙，搭以閃爍的珠片，呈現出知性優雅的味道，而裙襬的羽毛設計，亦締造出華麗感覺。為提升造型的矚目感，她特別選共16.64卡的Winston Cluster鉑金鑽石耳環及共2.33卡的Sparkling Cluster鉑金鑽石戒指，展現出高貴的氣場。

Met Gala造型｜超模Miranda Kerr以Dior高訂白色吊帶晚裝，展現出優雅華麗感覺。(Dior提供)

Met Gala造型七：Miranda Kerr優雅華麗

超模Miranda Kerr亦有出席Met Gala，她以Dior高訂白色吊帶晚裝，展現出優雅華麗感覺。禮裙亦繡上珠子，締造明艷氣質，搭以品牌鉑金讚石頸鏈及戒指，以及Archi Dior鉑金讚石耳環，展現出簡約高雅的魅力。

Met Gala造型｜關繼威重現老佛爺當年的標誌性穿著造型。(Dior提供)

Met Gala造型八：關繼威重現老佛爺標誌性造型

剛摘下奧斯卡「最佳男配角」的關繼威，也以Dior男裝系列出席盛宴。他穿上整潔的黑色條紋西裝，搭以黑色皮革露指手套和太陽眼鏡，重現老佛爺當年的標誌性穿著造型。

Met Gala造型｜Paris Hilton改變以往的甜美風格，以Marc Jacobs黑色皮革晚裝，綴以斯華洛世奇水晶，締造優雅型格的感覺。(Swarovski提供)

Met Gala造型九：Paris Hilton改變以往甜美風格

美國名媛Paris Hilton改變以往的甜美風格，以Marc Jacobs黑色皮革晚裝，綴以斯華洛世奇水晶，締造優雅型格的感覺。她特別以煙燻眼妝增加氣場，並以山茶花項圈，呼應大會主題，予人耳目一新的感覺。

Met Gala造型｜美國歌手Doja Cat打造成一隻耀眼奪目的「富貴貓」。(IG@dojacat)

Met Gala造型十：Doja Cat扮老佛爺愛貓？

相信看過老佛爺愛貓Choupette的待遇，都會想「做隻貓多過做人」。美國歌手Doja Cat便以時尚品牌Oscar de la Renta禮服，配搭珠寶品牌Messika，打造成一隻耀眼奪目的「富貴貓」。此外，同場還有演員Jared Leto，亦以Chopette的造型示人，看來有幾分神似。

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