CHANEL珠寶推薦10大入門級款！萬元起經典山茶花項鏈、中性情侶戒

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL無論在時尚或珠寶的魅力，總讓人情不自禁，想要陶錢出來擁有珍藏。相較時尚首飾系列，珠寶系列一向走高級精緻路線，但隨CHANEL近年升值，其實入門級款式，價錢與時尚系列差距不大，令不少女生願多花點錢，轉投珠寶系列的懷抱。以下推薦CHANEL十大入門級珠寶系列款式，價錢均不過3.5萬港元，不知會否是你的心水之一？



香奈兒女士由1932年開創珠寶系列至今，一直以獨有的特色和魅力，展現出精緻優雅氣質。她曾言，自己的珠寶創作，會以女性的穿著而變換搭配方式，並製作如緞帶般的珠寶，讓其能纏繞於指間，同時可輕鬆卸下。她更捨棄固有的扣環，讓作品自由變換造型，非常迎合其當年「解放女性」的想法，以精簡的首飾，展現出典雅美態，並減輕女生穿戴飾品時的負擔。

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL COCO CRUSH 項鏈 (CHANEL官網)

CHANEL 10大珠寶推薦一：CHANEL COCO CRUSH 項鏈 #18K 米色金 $25,200

談到CHANEL的入門級珠寶，必要認識COCO CRUSH系列，設計簡單而不沉悶，展現出優雅和時尚兼備的氣勢。吊墜主要為整齊的菱格紋圖案，搭以微彎的表面，照耀出多角度光芒，而項鏈亦特別地以4條鏈帶，連結吊墜四角，以更好固定位置，同時增添多分趣味。

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL COCO 手鐲 (CHANEL官網)

CHANEL 10大珠寶推薦二：CHANEL COCO 手鐲 #18K 米色金 $13,100

品牌特別愛用英文字來製成飾品，如這款手鐲設有「C」或「O」字選擇，拼起來就是香奈兒小姐的別名「COCO」，藏有獨特的意思。手鐲的設計簡潔，特別設有兩個圈扣，可隨手圍調教長短，非常適合作為情侶款式穿戴。

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL EXTRAIT DE CAMÉLIA 項鍊 (CHANEL官網)

CHANEL 10大珠寶推薦三：CHANEL EXTRAIT DE CAMÉLIA 項鏈 #18K 玫瑰金 $23,500

眾多艷麗花卉中，香奈兒小姐獨愛山茶花，由畢生摯愛卡培男孩（Boy Capel）送贈的首束鮮花，至品牌不可或缺的標誌，山茶花都帶著重要的重義。項鏈以山茶花圖案作吊墜，以精細的雕刻，勾勒出每片花瓣，展現出優雅美態。它亦設有4個圈扣，方便調節不同長度，以配襯多個造型。

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL COMÈTE GÉODE 小型款項鏈 (CHANEL官網)

CHANEL 10大珠寶推薦四：CHANEL COMÈTE GÉODE 小型款項鏈 #18K 白金 $31,600

香奈兒自小喜愛五芒星，認為是少時溫暖深刻的回憶，曾言「要以群星裝扮女生」，因此首個珠寶系列，便以日月星辰為靈感。而COMÈTE高級珠寶系列，便是在去年推出，以利落的五芒星線條輪廓，配搭底座托高設計，使鑽石間留有縫隙，讓光線能夠穿透項鏈，主石展現出奪目光芒。

CHANEL珠寶推薦2023｜CHANEL ULTRA 戒指 (CHANEL官網)

CHANEL 10大珠寶推薦五：CHANEL ULTRA 戒指 #18K 白金 $16,600

白色予人純潔無瑕的感覺，亦易搭不同的顏色。這款戒指中央為白色陶瓷，兩側則為18K白金，以一節節的設計，展現出簡約的建築美學，締造優雅氛圍。戒指屬於中性設計，而且有黑白兩款設計，非常適合作為情侶或婚戒。

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