CHANEL重新演繹經典Premièr手錶　八角形錶面出自經典N°5香水瓶蓋

1987年是CHANEL香奈兒歷史上值得銘記的一年，該年時任品牌藝術總監的傑克·海盧（Jacques Helleu）做出了一個大膽決定——帶領香奈兒團隊打造出Première腕錶這款作品，其除了是品牌史上首款腕錶，更罕見地以女性為設計出發點。在那個石英錶熱潮漸衰、機械錶魅力悄悄重燃的關鍵期，市場主要還是以男錶作品為絕對主流，香奈兒獨排眾議地逆風創作出以女性為對象的腕錶，在當時引起的震撼度可想而知；然而經過了30多年後，當初品牌的這個決定不但沒有曇花一現，反而成為香奈兒進軍高級錶壇相當重要的敲門磚，假若沒有這款作品先奠定優良基礎，或許也不會有日後名聞遐邇的J12系列問世。



Première腕錶具有簡潔並且富有特色與辨識度的外觀造型，Jacques Helleu當初在主導設計這款作品時，一開始就明確地定義品牌並非要把一般的男錶縮小尺寸再套用在女錶上，而是要針對女性量身打造出一款適合其佩戴，而且又能襯托女性婉約高雅氣質的專屬時計。Première腕錶從錶殼、面盤乃至切面藍寶石水晶鏡面都蘊含八角形輪廓其來有自，品牌當初在設計時回溯自家淵源，以香奈兒女士從麗池酒店套房眺望出去的芳登廣場視角，以及源自相同視角造就的N°5香水瓶蓋當作靈感，將品牌源自法國的血統，透過融入腕錶造型的巧思直接了當地呈現。

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就連Première腕錶匹配的皮革穿鍊交織錶帶也含有與香奈兒經典作品相關的淵源，Jacques Helleu從CHANEL得意產品——菱格紋包獲得啟發，將金屬與皮革這兩種在製錶業原本屬於不同類型的錶帶材質別開生面地進行結合，讓人意外驚覺包款背帶移植至腕錶身上竟能如此契合，也正是此種別無分號的鍊帶設計，與Première腕錶的特色造型相輔相成，建立起鮮明別緻的深刻印象。

與Première腕錶的八角形外觀搭配的是黑色漆面面盤，有別於男錶面盤即使是基本功能也可能盡量加入各式元素力求讓腕錶的視覺感受趨於充實，Première腕錶的面盤格局率性地捨棄了刻度、時標、秒針與日期顯示等等元素，僅在12點和6點方向加上品牌Logo以及”SWISS”瑞士製造字樣，除此之外，面盤就只設置了兩枚金色指針顯示時間，傳達品牌希望佩戴者能夠過得悠哉從容的時間哲學。

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針對這款品牌旗下最資深的經典腕錶，現今香奈兒腕錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt認為這款作品不只是品牌製錶歷史的首部曲，它所蘊含的創作自由精神，更帶給當代錶壇一種勇於探索時間魅力的重要啟發，所以Première腕錶之於香奈兒如同永恆的符碼，發展至今早就是品牌深植人心的重要里程碑式作品。因此Arnaud Chastaingt近期也推動品牌重新詮釋Première腕錶，透過向初代Première腕錶致敬的初衷，進一步微調腕錶的經典外觀，戮力催生Première腕錶–原創款這款呈現出雋永洗練美感的現代集大成之作。

第一眼看到Première腕錶–原創款可能會以為它是36年前那只初代作品，因為手錶採用的材質與外觀大致都於1987年當時類似，香奈兒腕錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt希望盡可能地忠於腕錶原創的DNA，因此特別針對腕錶的細節進行深度改造，在看似不變的外貌下，實則蘊含許多品牌累積至今更豐富的製錶經驗、工藝與更先進的技術進展。

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例如腕錶黃金色澤外觀的加工方式比起1987年的初代作品已經大不同，30多年前香奈兒使用傳統鍍金技術將不鏽鋼材質覆上金黃色外觀，而2023年的Première腕錶–原創款乃是在不鏽鋼錶殼表面添加堅硬耐用的氮化鈦黃色塗層，接著再用PVD物理氣相沉積電鍍技術於錶殼上增添一層18K黃金鍍層，現代新技術使得腕錶外觀不易氧化、褪色，也更能避免刮痕出現，呈現於視覺上也會予人較為柔和的感受。

除了錶殼的加工技術不同，Première腕錶–原創款的錶殼厚度增加至7.65mm，比起初代作品要厚實一些，此外腕錶鑲有縞瑪瑙的錶冠如今被修飾得較趨扁平，間接降低錶冠不小心遭受撞擊的機率。面盤部分包括兩枚指針改得更為纖細、12點與6點方向的品牌標誌與瑞士製造字樣無論字體設計或是位置也都微微調整過，如果把新舊兩款錶放在一起比較才比較容易感受到兩者的差異。最後還有個外觀不容易察覺的變化在於腕錶鍊帶搭配的錶扣，初代Première腕錶採用的是T型的安全扣，2023年的Première腕錶–原創款則改成了C型扣設計，且錶扣厚度也略增，提升錶扣固定時的穩定性，讓人佩戴時更覺安心。

為了慶祝現代新生的Première腕錶–原創款問世，品牌近期在台灣隆重舉辦了一場「香奈兒Première Funfair嘉年華體驗活動」，從現場的精心佈置讓人置身其中得以細細品味Première腕錶精雕細琢的設計美學，例如會場以黑色為背景，並裝飾許多金色八角形氣球，而貫穿全場的軌道元素，也會讓人隱隱想起與腕錶配置的皮革穿鍊交織錶帶，如此充滿辨識度的佈置宛如Première腕錶–原創款的化身，再加上現場還設置各式互動遊樂裝置，使得當天的受邀嘉賓們都非常沉浸享受在嘉年華活動的歡樂氛圍之中。

香奈兒此次邀請品牌形象大使桂綸鎂、昆凌，以及品牌好友如男星陳柏霖、女星李沐，歌手周興哲、9M88與Øzi和袁澧林等嘉賓加入Première Funfair嘉年華體驗活動，原本就佈置得主題鮮明又充滿趣味的現場，在品牌盛情邀請韓國音樂製作人38SUN擔任DJ的助興下，更是把活動帶向精彩高潮，眾嘉賓們一邊參與互動遊戲、欣賞現場佈置之餘，對於Première腕錶–原創款也會產生進一步的瞭解，感受當年香奈兒催生這款代表作的創意與豪情，證明經典設計不受時空環境變化所局限、反而歷久彌新的雋永價值。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒首款腕錶Premiere盛大回歸！貴賓雲集歡樂嘉年華】