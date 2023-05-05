CK聯乘Jennie宣傳照超美！李靜儀、吳家忻內衣造型性感度不輸她？

Calvin Klein內衣｜韓國當紅女團BLACKPINK成員Jennie，日前攜手品牌Calvin Klein，推出全新限量聯乘系列。官方日前釋出Jennie的宣傳照，再次掀起熱話，相信將有一番搶購熱潮。除了韓國女星，本地不少女藝人都曾挑戰Calvin Klein的內衣系列，均展現出健康時尚竻力，性感程度更直迫Jennie！到底她們又如何演繹出性感而不庸俗的感覺？



Calvin Klein內衣｜韓國女團BLACKPINK成員Jennie，日前攜手品牌Calvin Klein，推出全新限量聯乘系列。(IG@calvinklein)

相信大家都知，Jennie與品牌合作無間，不時都會在社交媒體，分享品牌的造型穿搭，盡顯健康性感得來，而且非常時尚，從不令人感庸俗。這次兩方合作推出「Jennie for Calvin Klein限量聯名膠囊系列」，將在今個月10日官網率先展出，以Jennie日常穿搭為靈感，注入丁香紫、粉藍及沙漠棕等粉彩色調，不僅設有內衣款，還有T恤、牛仔褲和裙子等時尚單品，搭以Jennie手寫的品牌標誌，糅合出全新的格調。

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Calvin Klein內衣｜吳家忻（Kayan9896）也曾穿Calvin Klein內衣拍照。(IG@kayan9896)

Calvin Klein香港代言廣告女星一：吳家忻襯低腰動褲展運動風

作為新一代的品牌寵兒，吳家忻（Kayan9896）也曾穿Calvin Klein內衣拍照。由於身形較高大，她選擇單肩Bra Top款式，以露出鎖骨，減少寬膊的感覺。她亦穿低腰鬆身運動褲，隱約露出內褲邊，加上明顯腹肌線條，塑造出健康性感的運動風格，並配搭白色帽子以添悠閒和慵懶的時尚感覺。

Calvin Klein內衣｜偏好性感風格的李靜儀（Heidi），日常也會穿Bra Top上街。(IG@heidibibe)

Calvin Klein香港代言廣告女星二：李靜儀高胸口款視覺上升級

偏好性感風格的李靜儀（Heidi），日常也會穿Bra Top上街。她會選擇胸口位置較高的款式，以添膨脹感兜，讓胸部看來更為豐滿，視覺上升級。她同時襯高腰內褲，減少腰長感覺，並露出內褲邊，以提升時尚和層次感，再穿上米白色涼鞋，散發慵懶和舒適的魅力。Heidi亦適合甜美女孩的穿搭，以薄身牛仔外套，減少露出太多肉，並隱約展出腰線，締造甜美活力的性感。

Calvin Klein內衣｜知名模特兒盧慧敏（Amy Lo）曾為Calvin Klein拍攝廣告。(IG@lqamy)

Calvin Klein香港代言廣告女星三：盧慧敏胸前挖空款展型格性感

知名模特兒盧慧敏（Amy Lo）曾為Calvin Klein拍攝廣告，展示多個內衣造型。《01女生》曾進行街訪，發現不少男女都喜歡胸前挖空的款式，覺得性感得來不反感。盧慧敏的廣告照片中，也有穿這樣的款式，配搭中腰緊身牛仔褲及短靴，加上大碼飛行員外套，塑造出簡潔型格的味道。

Calvin Klein內衣｜Modern Cotton One Shoulder Lightly Lined Bralette (Calvin Klein官網)

Calvin Klein香港內衣推薦一：Modern Cotton One Shoulder Lightly Lined Bralette $480

購買方法：CALVIN KLEIN｜ZALORA

這款運動上衣剪裁較獨特，可作簡單運動造型，也能配搭工人褲或寬袖上衣，展現時尚魅力。內衣質感舒適，不會顯出胸圍邊，且不易移位，同時橡筋亦沒有崩緊感覺。

Calvin Klein內衣｜Modern Performance Lightly Lined Bralette (Calvin Klein官網)

Calvin Klein香港內衣推薦二：Modern Performance Lightly Lined Bralette $590

購買方法：CALVIN KLEIN｜ZALORA

對於微胸女生，可選擇胸口剪裁較高的款式，遮住胸部之間不太顯眼的空隙，並增加膨脹感覺，讓人看來更為豐滿。這款不僅胸口位置高，而且剪裁貼身、肩帶偏幼，以添女性的性感魅力，並採用速乾面料，減少流汗的焗促感覺。

Calvin Klein內衣｜Slim Cropped Cut Out Jumper (Calvin Klein官網)

Calvin Klein香港內衣推薦三：Slim Cropped Cut Out Jumper $1,090

購買方法：CALVIN KLEIN

上衣使用流行的胸前挖空剪裁，以平口的設計打造健康性感，並配合小企領，視覺上增長上半身比例，以減輕肩寬的感覺。特別在胸前正中間繡上品牌英文縮寫，簡潔得來，別具型格感覺。

Calvin Klein內衣｜Modern Performance Lightly Lined Bralette (Calvin Klein官網)

Calvin Klein香港內衣推薦四：Modern Performance Lightly Lined Bralette $530

購買方法：CALVIN KLEIN｜ZALORA

若然喜歡小清新性感款式，可選擇背心款式，以入膊的設計，提升肩膊的骨感魅力。這款背心上衣的橡筋位置較粗，可以減輕腰粗的感覺，讓整個身材看來更有曲線。

Calvin Klein內衣｜Athletic Cotton Lightly Lined Bralette (Calvin Klein官網)

Calvin Klein香港內衣推薦五：Athletic Cotton Lightly Lined Bralette $530

購買方法：CALVIN KLEIN

內衣使用方領設計，可提升胸部豐滿感覺，同時直身肩帶可塑造直角肩的視覺效果，讓身型看來更筆挺好看。後方的交叉帶設計，亦可減少沉悶感，同時突顯後腰的曲線，展現出女性的性感魅力。