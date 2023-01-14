BLACKPINK Jennie私下愛用好物大公開！完美身材都靠「它們」護理

【BLACKPINK演唱會｜Jennie】期待已久的BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站，終於在昨日（13/1）正式開始，其中在過往幾站中BLACKPINK成員Jennie火辣的演出，令全場炒得更加火熱。而Jennie的私下打扮亦都是充滿時尚感，早前Jennie曾拍片分享她的日常或睡前愛用好物，其中令人驚訝的是身為「人間香奈兒」的她，最常用的手袋竟不是CHANEL，而是一個韓國小眾品牌，另外她亦分享到一些平價好物，各位都可以通通無痛入手！



▼▼▼BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站終於正式開始了！▼▼▼

BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站終於正式開始了！（IG@ jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜adidas運動上衣

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Adidas運動上衣（Youtube@Jennierubyjane Official）

Jennie率先提到她拍片時身上穿的adidas運動上衣，她平日穿搭中就很擅於結合高級時裝和休閒運動，搭配出擁有她個人特色的歐美街頭風穿搭，而她私人時間時就更喜歡穿著舒適的運動裝，影片中的Jennie這次以運動背心配搭白色短袖，感覺就更像我們私下家裡的穿搭！

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜lululemon瑜珈滾輪

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Lululemon瑜珈滾輪（Youtube@Jennierubyjane Official）

Jennie經常需要長時間練習舞蹈，身體不時會有不少傷患，加上她很喜歡練習普拉提（Pilates），所以很需要為自己進行按摩和放鬆肌肉。Jennie每日都會抽空利用瑜伽滾輪放鬆肌肉，而這款瑜珈滾輪是可分成兩個部分，分別為身體不同部位進行按摩，非常方便、實用。

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜ReFa頭皮按摩器＋身體按摩器

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜REFA頭皮按摩器＋身體按摩器（Youtube@Jennierubyjane Official）

據Jennie分享她一直都有按摩頭皮和身體的習慣，而很喜歡ReFa這個品牌，頭皮和身體按摩器都來自它們，作為偶像的Jennie經常都需要染髪和燙髮，她就借助ReFa頭部按摩器來保持頭皮血液流通和健康。另外偶像在身材管理方面更是有相當的嚴格管理，Jennie亦會用ReFa身體按摩器，此款有多種按摩力度，有效恢復皮膚細胞的代謝功能，預防膠原蛋白流失以及緊緻身體肌膚，聽起來上班族女生都很適合！

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜LUSH泡泡糖唇部磨砂

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜LUSH泡泡糖唇部磨砂（Youtube@Jennierubyjane Official）

Jennie需要時刻保持最佳狀態，所以她除了很護膚外，就連唇部護理亦都相當細緻，Jennie就很喜歡用LUSH唇部磨砂。這款唇部磨砂含有幼砂糖及荷荷巴油，可溫和去除老舊角質，令嘴唇更滑順柔軟，再化唇妝也更好看。

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜NUXE身體磨砂膏

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜NUXE身體磨砂膏 （Youtube@Jennierubyjane Official）

Jennie在身體磨砂方面，最愛用NUXE身體磨砂膏幫助身體去老廢角質，而且這款NUXE身體磨砂膏蘊含百分百植物成分的去角質磨砂顆粒，能溫和地帶走肌膚瑕疵、老舊角質，同時含有至少93％的天然成分的蜂蜜，對肌膚非常滋潤，連乾性和敏感性皮膚都適合，還會令肌膚變得更柔軟。

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Tamburins沐浴露＋身體乳

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Tamburins沐浴露＋身體乳（Youtube@Jennierubyjane Official）

Tamburins是近年在韓國很熱門的品牌，其包裝設計簡約好看，而身體護理產品亦是相當好用。而Jennie亦都相當喜歡Tamburins的身體二重奏BIGALICO，沐浴露和身體乳液組合，香氣有一點點甜又帶有木味，是很舒服的香氣。

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Tamburins貝殼香氛護手霜

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Tamburins貝殼香氛護手霜（Youtube@Jennierubyjane Official）

Jennie的手部護理產品也是選用Tamburins，這款貝殼香氛護手霜外型相當可愛，在剛推出時就隨即在韓國大賣，當時不少美妝時尚KOL都有分享。這款護手霜共推出多款香味，Jennie則分享自己最喜歡是000號的護手霜，香氣迷人又溫柔。

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Nieeh手袋

BLACKPINK Jennie日常愛用好物｜Nieeh手袋（Youtube@Jennierubyjane Official）

這款手袋Jennie沒有特別介紹，但卻經常出現在影片中以及她的Instagrm，它是來自韓國小眾手袋品牌Nieeh，手袋款式大多充滿設計感，很符合Jennie的風格。另外一直有網民猜測Nieeh是Jennie與朋友私下創立的品牌，因為品牌名字前三個字母「Nie」是Jennie的後3字母，而Nieeh的韓文發音是「nee-hee」，「Hee」則可能是Jennie的好友車熙（Cha Hee）。不管是與否，該品牌的手袋款式時尚獨特，且價格相宜，是很值得入手！