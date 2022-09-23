Blackpink Jennie保養秘訣公開：頭皮按摩、唇部磨砂到消腫美容儀

Blackpink Jennie 近日因為私人照流出，再度成為人氣搜尋人物，在早前（20日）更出現了Jennie半裸出浴照，有粉絲更發現她在凌晨時段清空了私人IG的好友名單，不少 Blink 都十分擔心 Jennie 承受不到過大的壓力。不過號稱「人間香奈兒」的 Jennie，即使不時傳出負面傳聞，仍不減人氣，她更是許多時下女生所追捧的流行指標，擁有人人稱羨的身材及膚質，原來她曾經公開了其保養秘訣，即使日常行程繁忙、經常化妝，仍能保持光滑的皮膚、完美的體態，到底她是如何做到？



Blackpink Jennie 近日因為私人照流出，再度成為人氣搜尋人物。（IG@jennierubyjane）

韓國女團 Blackpink 紅遍全球，4位成員的造型打扮往往都能掀起熱潮，日常行程緊湊的她們，卻仍然能保持最佳狀態示人，其中Jennie的身材、膚質更加是人氣熱話，原來早前Jennie曾經在YouTube個人頻道中，公開自己的每日保養心得，從頭髮、面部，到全身她都有自己的一套，我們一起看看Jennie是如何維持天使臉孔、魔鬼身材吧！

Jennie保養秘訣｜瑜珈墊+泡沫軸（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜1. 瑜珈墊+泡沫軸

要維持完美的身型，除了飲食之外，還要有適量的運動。Jennie 在分享自己保養心得時，第一樣要跟粉絲分享的就是瑜珈墊及泡沫軸，她表示每次出國都會帶上它們，有助她每日伸展緊繃的肌肉如背脊、頸部及肩膀等。

Jennie保養秘訣｜Grace Head Spa頭皮按摩（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜2. Grace Head Spa頭皮按摩

做藝人幾乎每日都要Set頭化妝，Jennie媽媽曾叮囑她要做好頭皮管理，因此她會帶上這部頭皮按摩器，幫助她刺激頭部的穴點，同時也可以舒緩一下繃緊的情緒，她更透露有時會配搭香氛精油使用。

Jennie保養秘訣｜Refa身體滾輪（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜3. Refa身體滾輪

此外，作為全球知名的偶像，Jennie不時要坐飛機到外地工作，因此大腿很容易會出現浮腫問題，Jennie 會用Refa身體滾輪為自己按摩大腿，即時減走腳部的浮腫。

Jennie保養秘訣｜LUSH泡泡糖唇部磨砂（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜4. LUSH泡泡糖唇部磨砂

不少人都著重臉部去角質的步驟，但很多人都忽略了唇部磨砂的重要，Jennie表示自己因為化妝而經常要換唇色，會令雙唇變得容易受傷，因此她會用唇部磨砂保養，她又表示這款LUSH泡泡糖唇部磨砂有獨特的甜甜香味，感覺療癒。

Jennie保養秘訣｜沐浴球（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜5. 沐浴球

浸浴是消除壓力的最好方法！Jennie 表示每次出國都會帶不同香味的沐浴球，把握洗澡時間好好消除日常的壓力。

Jennie保養秘訣｜NUXE蜂蜜滋養身體磨砂膏（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜6. NUXE蜂蜜滋養身體磨砂膏

提及全身的保養，Jennie 會用 NUXE 蜂蜜滋養身體磨砂膏，這款身體磨砂特別適合乾性和敏感性皮膚，而且做身體磨砂能去走角質，令肌膚摸起來更加柔軟。

Jennie保養秘訣｜Tamburins 沐浴露與乳液（YouTube@Jennierubyjane Official）

Jennie保養秘訣｜7. Tamburins 沐浴露與乳液

要知道Jennie其實都很留意韓國的小眾品牌，這個小眾香氛品牌「Tamburins」是由Gentle Monster 旗下子公司 IICOMBINED2 創立，近日與Jennie有合作，Tamburins得知了Jennie對香氛的喜好，送給了她這兩罐全新的香氣BIGALICO沐浴露與乳液，以由苦橙、雪松、甜甘草的香味組合而成，揉合甜美、舒逸的韻味。

Jennie保養秘訣｜普提拉（IG@jennierubyjane）

Jennie保養秘訣｜8. 普提拉

深受韓國名人歡迎的「普提拉（Pilates）」，是一種重視肌肉與力量的運動，它會根據人體肌肉的結構，針對身體不同的部位，結合有氧、柔軟度及肌肉鍛練，塑造出緊緻的線條，同時也是可以解決腰酸背痛的最好方法。Jennie 也是普提拉（Pilates）的愛好者，一有時間就會去做普提拉塑造身形。