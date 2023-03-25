Calvin Klein內衣有甚麼魅力？男友1原因不惜自費買給女友穿

Calvin Klein內衣設計時尚簡約、剪裁合身，在一眾人氣明星代言下，迅速成為了潮流指標，尤其韓國人氣天團BLACKPINK成員Jennie，經常以Calvin Klein內衣作不同穿搭，因此也成了時尚穿搭單品之一。日前有一位女網民在社交平台Dcard上，以「點解男仔咁中意女仔著CK底衫褲」為題，不解為何男生對Calvin Klein的內衣褲充滿幻想。



女網民疑惑：男生都喜歡女生穿Calvin Klein的內衣褲？（截自Dcard）

這位女網民在帖文中，分享指男友好像對於名牌Calvin Klein（CK）的內衣褲充滿幻想，很想她穿，更表示如果她想要的話可以買給她穿都可以，但這位女網友很疑惑，就忍不住問為什麼會喜歡她穿Calvin Klein內衣褲，這位女網民的男友指：「看起來很運動型」。但這位女網民則認為Calvin Klein只是普通棉質的內衣褲，完全不像運動型內衣褲。

Calvin Klein內衣褲魅力1｜廣告太多 增加購買意欲（IG@lqamy）

Calvin Klein內衣褲魅力1｜廣告太多 增加購買意欲

在這篇帖文底下引來一眾網民熱烈討論和回覆，總結出有主要有3大原因，讓男生們會喜歡女生穿Calvin Klein內衣褲。有網民認為現在鋪天蓋地的廣告，而且每次有新代言人更是大肆宣傳，久而久之就讓大家都想很買，引起了搶購熱潮。

Calvin Klein內衣褲魅力2｜被BLACKPINK Jennie代言相吸引（IG@jennierubyjane）

Calvin Klein內衣褲魅力2｜被BLACKPINK Jennie代言相吸引

大部分網民認為這位女網民的男朋友，是因為看到不少好身材的女明星當代言人，像是BLACKPINK的Jennie擁有完美身形和馬甲線，上身效果會有一種健康性感，才認為她也能有同樣效果。然而這並不等於每個女生換上CK內衣，都能穿出同樣感覺：「因為Jennie身材好」、「有馬甲線就運動型」、「CK內衣褲只有本來身材好的女生才穿得好看」等，都認為這位女網民的男朋友，以為她也會有同樣效果。

Calvin Klein內衣褲魅力3｜設計充滿健康性感（IG@jennierubyjane）

Calvin Klein內衣褲魅力3｜設計充滿健康性感

另外有一部分網民認為Calvin Klein內衣褲，在設計上有獨特之處，在純色的內衣褲上加上白色邊及品牌名字，頓時增添了時尚率性。有網民提到：「一個有字的曲面可以凸顯身材」，會有一種健康性感，以及有女網民留言表示Calvin Klein內衣褲很型格，會想買來搭配衣服。