高級品牌也愛運動時尚？4大精品系列推薦：LV乒乓球拍、Prada籃球

運動時尚精品推薦｜近年不少高級品牌結合街頭時尚，形象更顯悠閒和親民，甚至推出運動系列，讓人在運動的同時，也能感受到高級時尚的舒適魅力。不少人或以為，高級品牌只有推出手袋服飾，但其實也設計了不少運動用品，以下為大家整理其中4個，當中還有乒乓球拍和藍球？



運動時尚精品推薦一：Hermès 沙灘消閒之選

對於Hermès的魅力，相信不少人都難以抵禦。去年品牌曾於中環大館，舉辦「HermèsFit in Hong Kong」，將運動和優雅時尚結合，同時展現出品牌有意欲進軍運動界。除了精緻優雅的手袋，Hermès也會推出日常款式，包括泳衣和沙灘毛巾，甚至連沙灘網球拍也有，以山毛櫸木和軟木製作，球拍上繪有魚頭圖案，看來充滿夏日活動感覺，非常適合帶去沙灘遊玩。

運動時尚精品推薦｜去年Hermès曾辦「HermèsFit in Hong Kong」(圖左)，除了精緻優雅的手袋，Hermès也會推出日常款式，包括泳衣和沙灘毛巾，甚至連沙灘網球拍(圖右)也有。(Hermès)

運動時尚精品推薦二：LV 竟有乒乓球專用球套？

提到最多運動用品款式的品牌，莫過於Louis Vuitton，已故創意總監Virgil Abloh更曾為三屆冬奧單板滑雪金牌得主兼摰友Shaun White，客製滑雪行李套裝。品牌推出不少運動用品，如瑜伽墊、滑雪板、啞鈴和跳繩等，當中特別喜歡羽毛球拍的設計，球拍邊皮革壓有品牌標誌，擺放在綴滿經典Monogram的流線型球拍套內，看來特別高級精緻。品牌亦簡單以數條皮革帶，製成擺放乒乓球的球套，不僅收納穩固，而且可扣在球拍上，方便攜帶出門。

運動時尚精品推薦｜Louis Vuitton推出不少運動用品，如瑜伽墊、滑雪板、啞鈴和跳繩等，當中特別喜歡羽毛球拍的設計。(Louis Vuitton官網)

運動時尚精品推薦三：Prada 藍球不過1萬

風格偏向悠閒活力的Prada，自1997年起便設運動支線Linea Rossa，將運動時尚與高科技結合，推出泳裝和球鞋，也曾與運動品牌Adidas發布聯乘。此外，品牌亦有推出球類用品，包括網球拍和排球，還有不少人愛玩的藍球，上綴有印花標誌，盡顯型格氣場，而且價錢不用1萬，即使不使用，收藏度也高。

運動時尚精品推薦｜Prada推出不少球類用品，包括網球拍和排球，還有不少人愛玩的藍球（$7,150），上綴有印花標誌，盡顯型格氣場。(Prada官網)

運動時尚精品推薦四：Burberry 經典格紋救生衣

散發出英國典雅女生感覺的Burberry，在新任創意總監Daniel Lee的操刀下，推出最新夏季泳裝系列。系列展示多款泳衣，以經典格紋為主，散發優雅和慵懶氣息。宣傳照中最特別的是，這次將會推出救生衣，透過大格紋締造出簡約優雅，雖然官網尚未見推出，但已叫粉絲們期待。