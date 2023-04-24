高級名牌家具推薦！$1000內可入手Hermès？Dior新椅向創辦人致敬

家具展2023｜5名牌家具推薦！家具是生活中不可或缺的部分，每天回到家中，都想有個舒適療癒空間，讓整天心情沉澱下來。除了有家的感覺，家具更反映出生活品味和個性。每年最大型的「米蘭家具展」（Salone del Mobile 2023），於上周二（18日）舉行，匯集逾2,000個品牌展示最新家具，當中原來不少高級時尚品牌Hermès、Dior、Louis Vuitton及Loewe等，都有別樹一格的家具系列，不知除了手袋外，精緻家具會否是你的另一個選擇呢？



Hermès家具系列2023：入手Hermès餐具$9XX起

簡約舒適的Hermès家具系列，擅長將物件最原始的美，展現出一種精緻的魅力。今次繼續探究基礎的力量，利用青銅、玻璃、木材和皮革，結合手工刺繡等工藝，讓家具散發出自然美的氛圍。家具巧妙地將品牌傳統的奪目圖案，綴以低調淡雅的色調，締造出平衡優雅和活力感的最佳比例。

家具展2023｜簡約舒適的Hermès家具系列，擅長將物件最原始的美，展現出一種精緻的魅力。(Hermès提供)

家具展2023｜Hermès今次繼續探究基礎的力量，利用青銅、玻璃、木材和皮革，結合手工刺繡等工藝，讓家具散發出自然美的氛圍。(Hermès提供)

Hermès在家具展中，也展示出新款彩格毛毯和瓷器餐具。雖現尚未發售，不過官網上還有其他精美款式，包括馬頭、標誌性幾何及H字圖案等，價錢$970起。若然未能入手新袋，不妨先選擇Hermès Hippomobile系列！

Hermès Hippomobile Small Plate $970 (Hermès官網)

Dior家具系列2023：必買巴黎地圖水樽

椅子每日都會用到，Dior特別喜歡於此花工夫，曾以不同典雅圖騰，締造多種風格。今次Dior與法國設計師Philippe Stack再席合作，延續去年的「Miss Dior」系列，設計師將自己標誌性的「幽靈椅」（Ghost Chair）風格糅合其中，創出Monsieur Dior椅子，透過陰陽相應概念及精湛工藝，以向Dior創辦人致敬。

家具展2023｜椅子每日都會用到，Dior特別喜歡於此花工夫，曾以不同典雅圖騰，締造多種風格。(Dior提供)

家具展2023｜今次Dior與法國設計師Philippe Stack再席合作，延續去年的「Miss Dior」系列，創出Monsieur Dior椅子。(Dior提供)

除了大型家具，Dior也有家居精品系列，包括最新的Lily Sauvage，以及簡約風格的Rose des Vents，價錢由$600起。特別推薦描繪了巴黎街道輪廓的Plan de Paris水樽，將浪漫的花之都，以簡潔有力的黑白勾勒呈現，散發出優雅迷的感覺。

Dior Plan de Paris水樽 $1,700 (Dior官網)

Louis Vuitton家具系列2023：皮革展藝術感

強調實用性的Louis Vuitton家具系列Objets Nomades，今次與多年合作夥伴Atelier oï發揮創意，利用雙色皮革製出巨大吊燈「Spiral Chandelier」，利用旋轉和交疊的手法，讓皮帶反射出不同光線，形成絢爛光芒。此外，展覽中的裝飾性活動雕塑「Quetzal」，特別利用紅、綠及藍色皮革，組合成南美洲魁札爾鳥飛翔時的美態，搭以流暢的弧度，展現出高級迷人的藝術感。

家具展2023｜強調實用性的Louis Vuitton，今次與多年合作夥伴Atelier oï發揮創意，利用雙色皮革製出巨大吊燈「Spiral Chandelier」。(Louis Vuitton)

家具展2023｜Louis Vuitton展覽中的裝飾性活動雕塑「Quetzal」，特別利用紅、綠及藍色皮革，組合成南美洲魁札爾鳥飛翔時的美態。(Louis Vuitton)

Louis Vuitton的家具系列實用感重，同時不失藝術氣氛，以高級定位為主。其中沙灘毛巾以標誌性Monogram，展現出高級感，質感柔軟舒適，除了適合帶去沙灘遊玩，也可作公司的「冷氣被」使用，價錢也相對親民，為5,000港元。

Louis Vuitton Monogram Classic Beach Towel $5,000 (Louis Vuitton)

Loro Piana家具系列2023：展現最原始木林之美

以低調但高質見稱的近百年意大利老牌Loro Piana，聯手阿根廷設計師Cristián Mohaded，於米蘭家具展以「Apacheta」的概念，展現安第斯山脈的傳統文化。「Apacheta」意旨安第斯山脈同以標記路徑的石塊堆，每有旅人經過山脈，都會將一塊平原石頭放在山中，以向大地之母致敬，長年累月後，石頭堆疊成巨塔，象徵著多位祈禱者的祝福和心意。展覽將多塊不同形狀的石頭雕塑疊起，展出平衡的美感，同時向數百年迄立不搖的Apacheta致敬。

家具展2023｜近百年意大利老牌Loro Piana，聯手阿根廷設計師Cristián Mohaded，於米蘭家具展以「Apacheta」的概念，展現安第斯山脈的傳統文化。(Loro Piana提供)

家具系列特別以圓弧曲線，糅合雕刻木質元素，展現出原始的舒適感覺，表面亦可放置多款物品，就如「Apacheta」般穩固。加上布料質感柔軟舒適，讓人仿如置身於山林的感覺。

家具展2023｜家具系列特別以圓弧曲線，糅合雕刻木質元素，展現出原始的舒適感覺，表面亦可放置多款物品，就如「Apacheta」般穩固。(Loro Piana提供)

Loewe家具系列2023：全新的藝術家具概念

近年愈多人佩服Loewe的大膽和創意，都被品牌的魅力深深吸引。在今次的米蘭家具展中，Loewe最引人注目的款式，便是椅子的設計，以「LOEWE CHAIRS」為題，透過皮革、酒椰葉纖維等素材，結合堆疊、編織及色調平衡等方式，呈現出全新的藝術概念。除了椅子外，Loewe棉質Anagram毛巾也是個不錯選擇，質感舒適柔軟，價錢為$4,950。

家具展2023｜在今次的米蘭家具展中，Loewe最引人注目的款式，便是椅子的設計。(Loewe)